В Перми стартовал первый Форум гостеприимства России, который проводит конкурс «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» при поддержке правительства Пермского края. На одной площадке собрались более тысячи лидеров и новаторов индустрии гостеприимства и неравнодушных жителей почти из всех регионов России.

Ключевым событием Форума станет гранд-финал третьего сезона конкурса «Мастера гостеприимства», который реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

На открытии Форума к участникам события обратился заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

«В туризме, как ни в одной другой сфере, важен человеческий фактор – эмпатия, искусство коммуникации и высокий уровень профессионализма. Для выявления талантливых, креативных, ярких представителей индустрии был запущен конкурс «Мастера гостеприимства». С каждым годом интерес к конкурсу растет, что говорит о развитии туристической сферы. Участники получают возможности для раскрытия своего потенциала и реализации идей, обмена опытом и освоения лучших практик при поддержке ведущих лидеров отрасли. Имена победителей конкурса будут названы совсем скоро, мы ждем их с нетерпением», – отметил он.

Форум гостеприимства России открыл линейку флагманских мероприятий программы «Пермь-300». На протяжении двух дней участники будут обмениваться опытом, посетят насыщенную деловую и образовательные программы, выставку регионов и ярмарку мастеров.

18–19 мая на площадке Форума гостеприимства России пройдет порядка 100 событий и активностей. На протяжении всей программы Форума гостеприимства России будет вестись прямая трансляция события в сообществе проекта «Мастера гостеприимства» ВКонтакте.

В рамках деловой программы топовые эксперты и лидеры индустрии поделятся своим опытом, участники обсудят актуальные для развития туристической отрасли вопросы, наладят партнерские связи с коллегами из других регионов. Это повысит туристический интерес к региону и создаст мосты между профессиональными сообществами страны.

Также площадка станет большим выставочным пространством, которое представит регионы России: от Полярного круга до южных берегов Дона.

Более 60 человек пройдут обучение по двум образовательным программам. Заинтересованные в развитии страны участники пройдут курсы повышения квалификации «Реализация направлений устойчивого туризма», разработанные МГИМО МИД России специально для проекта «Мастера гостеприимства», а в школе акторов индустрии «Мастер-кемп: служба приема и размещения» менеджеры и администраторы, консьержи, хостес, ресепшионисты, сотрудники служб бронирования разберут гостиничные стандарты как инструмент продвижения бренда предприятия.

Отдельная программа ждет руководителей и представителей региональных органов исполнительной власти, курирующих туризм, из десятков субъектов России, в том числе из ЛНР, ДНР и Запорожской области. В рамках деловых встреч, круглых столов, дискуссий они обсудят вопросы сотрудничества и взаимодействия, в том числе развития отрасли туризма.

19 мая на Форуме будут подведены итоги гранд-финала третьего сезона конкурса «Мастера гостеприимства», а также первой национальной премии «Стандарт гостеприимства» для работников отрасли, оказывающих первое впечатление на туристов.