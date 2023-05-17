Россия и Иран решили рассматривать юани для взаиморасчетов

Россия и Иран сейчас ведут около 80% взаиморасчетов в национальных валютах – рублях и риалах, но рассматривают возможность вести расчеты в юанях, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

Вопрос взаиморасчетов обсуждался при участии Минфина и ЦБ, сейчас рассматривается расчет в валютах других стран, в том числе юанях, передает ТАСС.

Новак добавил, что доля евро и доллара составляет менее 20%. По его словам, работа по переходу на расчет в нацвалютах принесла свои результаты.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее сообщил, что планируется продолжить увеличение расчетов в национальных валютах в рамках ЕАЭС.

