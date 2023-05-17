Венгрия объяснила блокирование помощи Украине

Венгрия пообещала блокировать все военные транши Украине до отмены санкций против банка ОТР

Венгерская сторона намерена блокировать все европейские военные выплаты киевскому режиму, пока ЕС не снимет рестрикции против банка ОТР, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

Будапешт не станет участвовать в принятии решений по Европейскому фонду мира и санкциям, пока Киев не вычеркнет из списка «международных спонсоров войны» банк ОТР, сказал Сийярто, передает ТАСС со ссылкой на Index.

Из-за помощи Киеву ожидаются экономические потери, но Украина все равно становится все более враждебной по отношению к Венгрии, заключил министр.

Ранее Будапешт объявил, что заблокировал новый транш ЕС на сумму 500 млн евро для Украины из Европейского фонда мира.