Венгрия подтвердила блокировку помощи Киеву из Европейского фонда мира

МИД Венгрии подтвердил блокировку транша военной поддержки Украине из Европейского фонда мира

Венгрия заблокировала выделение нового транша на сумму 500 млн евро для Украины из Европейского фонда мира, сообщили в министерстве иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии.

В МИДе указали, что глава ведомства Петер Сийярто «четко высказался в пятницу в Стокгольме». Венгрия требует исключить крупнейший венгерский банк OTP «из списка международных спонсоров войны». Пока Украина не сделает этого, Венгрии «будет очень трудно вести переговоры о дальнейшей финансовой и экономической помощи и требуемых для этого жертвах», передает ТАСС.

В пресс-службе правительства Венгрии сообщили, что Будапешт против использования Евросоюзом Европейского фонда мира «наряду с другими существующими возможностями» только в отношении Украины. Венгрия считает, что такой подход «не позволяет направлять достаточные средства на продвижение интересов ЕС в других областях», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Напомним, по данным СМИ, Будапешт потребовал, чтобы фонд не использовался исключительно для вооружения Украины, а играл «глобальную» роль.Евросоюз уже выделил из Европейского фонда мира 5,6 млрд евро на оплату поставок оружия Украине.