В Германии заявили об отсутствии самолетов для Киева

Писториус заявил об отсутствии у Германии самолетов для Киева

У немецкой стороны нет компетенций и нет самолетов для участия в коалиции, которая планирует поставлять истребители киевскому режиму, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

Германия не может играть активную роль в таком союзе, потому что у нее нет возможностей для обучения, компетенций и самолетов, заявил Писториус на пресс-конференции с британским главой Минобороны Беном Уоллесом, передает ТАСС.

Ранее британский премьер Риши Сунак заявил, что Лондон и Амстердам договорились о создании коалиции по закупке истребителей F-16 для нужд киевского режима.