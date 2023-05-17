Путин: Россия будет развивать Севморпуть с готовыми к сотрудничеству партнерами

Россия нацелена развивать Северный морской путь (СМП) при участии готовых к сотрудничеству иностранных партнеров, заявил российский президент Владимир Путин.

Во время совещания с членами правительства глава государства отметил, что Северный морской путь открывается, несмотря на то, что меняется климат – хорошо это или плохо, передает ТАСС.

По словам Путина, есть планы развития Северного морского пути, в том числе и с иностранными партнерами, которые готовы к сотрудничеству с Россией и проявляют интерес к этому виду деятельности.

Глава государства подчеркнул, что развитие СМП является стратегическим приоритетом России, на котором не стоит экономить.

«Наверное, не стоит нам экономить и что-то сокращать, исходя из текущей конъюнктуры», – сказал Путин.

В 2022 году ГЛОНАСС заявил, что планирует разработать локальную навигационную систему для обеспечения связи на всем протяжении Северного морского пути.