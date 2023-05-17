Глава ЦИК Памфилова представила логотип Единого дня голосования 2023 года

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе обучающего семинара для пресс-служб региональных избиркомов представила логотип Единого дня голосования 2023 года, который состоится 10 сентября.

На логотипе изображена привычная всем галочка, которую можно рассмотреть и как букву V в цветах российского флага. Памфилова уточнила, что это символ поддержки российских сил, которые участвуют в спецоперации на Украине.



Глава ЦИК выразила надежду, что российские регионы будут использовать логотип на предстоящих выборах, сообщает Telegram Центральной избирательной комиссии.

Ранее Памфилова посетила новые регионы России и заявила, что подготовка к осенним выборам в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях идет в соответствии с графиком.