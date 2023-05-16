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Песков заявил об отслеживании спецслужб России попыток ЦРУ вербовать россиян
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Российские спецслужбы отслеживают попытки ЦРУ США по вербовке российских граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кремль пока не обратил внимания на ролик в социальных сетях, где говорится о том, как «анонимно» можно связаться с американским Центральным разведывательным управлением и передать данные американской разведке, заявил Песков, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента признался, что не располагает данными по этому вопросу, но выразил уверенность, что спецслужбы России должным образом отслеживают интернет-пространство. Они знают, что ЦРУ и другие западные спецслужбы не ослабляют своей активности на территории России.
Ранее сообщалось, что ЦРУ создало канал в Telegram, чтобы вербовать российских граждан.
В США назвали второе после ядерного самое опасное оружие России
Newsweek: Российские подводные лодки являются критической угрозой для стран НАТО
«Критическую угрозу» для стран НАТО представляет российский подводный флот, при этом противолодочные возможности Североатлантического альянса «атрофировались» после холодной войны, пишут американские СМИ.
В статье Newsweek говорится, что эта российская техника считается грозной силой. Вашингтон с союзниками стремится «сравнять счет» в гонке вооружений, поскольку Россия «способна ударить» по любой точке территории Соединенных Штатов, сказано в публикации.
Если оставить ядерное оружие за скобками, российские подводные лодки являются «самой большой угрозой» для НАТО, передает РИА «Новости» выводы автора статьи.
Newsweek и ранее писал, что Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, так как российские подлодки могут нести ракеты с ядерным зарядом и способны достичь целей в США и Европе.
Экс-сотрудника посольства США арестовали во Владивостоке
Источник: Экс-сотрудника посольства США арестовали во Владивостоке
Бывшего сотрудника американского посольства в Москве Роберта Шонова заподозрили в сотрудничестве с иностранным государством, его арестовали, сообщил источник в правоохранительных органах.
Шонова задержали при поддержке ФСБ во Владивостоке, после допроса ему предъявили обвинение по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией», сказал собеседник ТАСС.
Экс-сотрудника посольства арестовали. Фабула дела не сообщается.
В апреле журналист газеты Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге, а затем арестован по подозрению в шпионаже. Он не признает вину.
В США заявили о зависимости от ключевого сырья из России
Newsweek: США зависят от поставок ядерного топлива из России
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Соединенные Штаты по-прежнему зависят от поставок ключевого сырья из России, пишут американские СМИ.
В статье Анны Скиннер, вышедшей в журнале Newsweek, говорится, что Россия «по-прежнему прочно удерживает в руках то, в чем нуждаются многие страны». Речь идет о ядерном топливе, поясняет она.
Автор статьи отмечает, что обогащение урана является узкоспециализированным процессом, «который может осуществляться только в определенных странах, таких как Россия», передает РИА «Новости».
Москва, по словам Скиннер, обладает одними из крупнейших в мире запасов урана.
Американские компании, продолжает автор статьи, дорого платят за ресурсы, необходимые для питания реакторов, что в свою очередь означает, что в период конфликта они финансируют как Россию, так и Украину.
Автор публикации пишет, что в США насчитывается 93 реактора, они обеспечивают пятую часть национальной энергии. При этом от Росатома поступает четверть ядерных ресурсов, необходимых для выработки этой энергии, говорится в статье.
В период, когда мир борется с последствиями изменений климата и растущей тревогой по этому поводу, ядерная энергия переживает возрождение, подчеркивается в статье.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о предложении, озвученном в США, о запрете импорта российского урана.
Журналист показал исправленный американцами стикер про Украину
Журналист Лоффредо показал стикер, через который американцы призвали «остановить» Украину и «вооружить» Путина
Американский журналист Джереми Лоффредо опубликовал фотографию стикера в поддержку Украины, приклеенного к столбу на улице Нью-Йорка и исправленного американцами.
Снимок опубликован в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
Местные жители отредактировали надпись, переклеив слова и придав стикеру антироссийской направленности прямо противоположный смысл. В результате получились призывы «отправить оружие [президенту России Владимиру] Путину» и «остановить Украину», передает РИА «Новости».
Подписчикам журналиста шутка понравилась.
Ведущий Майк Криспи в этой связи отметил, что «не все герои носят плащи».
Еще один читатель пообещал угостить выпивкой того, кто отредактировал надпись.
Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала результаты опроса YouGov, согласно которому 40% американцев против поддержки Украины, а около 20% поддерживают Владимира Путина.
Политолог: США используют Зеленского по «теории безумца» Никсона
Политолог Ткаченко: США решили вернуться к «теории безумца» на Украине
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Штаты неоднократно во внешней политике прибегали к «теории безумца», которую ранее использовал президент Никсон. Сейчас, вероятно, Вашингтон через Зеленского пытается склонить Россию к заключению мира на Украине на условиях США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Washington Post сообщила о предложении Зеленского «занять» российские города и взорвать нефтепровод «Дружба».
«При оценке планов Зеленского в отношении российских регионов и нефтепровода «Дружба» надо рассматривать два варианта. Во-первых, президент Украины мог окончательно сойти с ума. И поэтому он выдвигал опасные и нереализуемые предложения», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Второй вариант – США вновь перешли к так называемой теории безумца президента Никсона. Она получила развитие в 70-х годах прошлого века. Суть заключается в том, что чем более радикальными и безумными являются требования одной из сторон, тем легче будет усадить за стол переговоров оппонента», – продолжает собеседник.
«Когда президент США Никсон приказал разбомбить Ханой, а затем угрожал применением ядерного оружия, стратегия сработала. Штаты еще неоднократно прибегали к «теории безумца». И если исходить из этой логики, то опубликованные в Washington Post планы Зеленского – это попытка принудить Москву согласиться сесть за стол переговоров на условиях Вашингтона», – рассуждает эксперт.
«Также стоит учитывать, что Washington Post очень близка к администрации Байдена и является своего рода рупором демократов. Так что публикация явно появилась неслучайно и преследует определенные цели», – заключил Ткаченко.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть документы Пентагона сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский не оставляет идею ударов по российской территории. Причем речь идет не только о регионах, которые в Киеве и на Западе объявляют «оккупированными». При этом Зеленский хотел бы осуществлять такие удары ракетами дальнего радиуса действия, несмотря на заверения в отказе от использования поставляемого вооружения для ударов по территории России.
Washington Post, ссылаясь на материалы разведки, включающие личную переписку Зеленского с военным командованием, сообщает, что президент Украины в конце января предлагал атаковать Россию и «занять некоторые российские приграничные города».
В конце февраля, встречаясь с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным, президент Украины пожаловался на то, что у ВСУ нет ракет, способных долететь до мест дислокации российских войск «внутри страны». Также Зеленский предлагал применять БПЛА для атаки на «места дислокации в Ростове».
Кроме того, в феврале на встрече с вице-премьером Украины Юлией Свириденко он предложил «просто взорвать» нефтепровод «Дружба» и «разрушить промышленность» Венгрии, зависящей от российской нефти. По мнению разведки США, он «проявлял гнев в отношении Венгрии и потому мог высказывать гиперболизированные и бессмысленные угрозы».
Global Times назвала СВО исправлением исторической аномалии
Американский политолог Корыбко назвал решение России начать СВО исправлением исторической аномалии
Однополярность, установившаяся в мире после распада СССР, стала «исторической аномалией», решение России провести специальную военную операцию на Украине исправило ситуацию, заявил американский политолог Эндрю Корыбко.
Корыбко считает, что однополярность объясняется не «исключительностью» США, а уникальным стечением обстоятельств. В 2022 году стало возможным ускорить «возвращение в нормальное русло истории» – СВО «беспрецедентным образом активизировала глобальный системный переход к многополярности», передает РИА «Новости» со ссылкой на Global Times.
Как указал Корыбко, «лишь немногим более трех десятков стран» вооружают Украину и вводят санкции против России. По его мнению, это свидетельствует об ограниченности влияния США. Он считает, что БРИКС займет особое место в становлении равноправного и справедливого мироустройства.
Напомним, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что движение к глобальной многополярности является фактом, геополитической реальностью.
В США заявили о фактическом установлении на Украине нацистского режима
Экс-разведчик США Риттер заявил, что американцы должны понять, что встали на сторону нацистов на Украине
На Украине установился нацистский режим, который поощряет удары по мирным жителям Донбасса, которые наносятся намеренно, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.
Риттер считает, что в США должны понять, что американцы встали на сторону нацистов, ужасных преступников, передает РИА «Новости».
По его словам, Киев одобряет ракетные удары по мирным жителям и инфраструктуре, что влечет за собой гибель людей. При этом, Риттер отметил, что ВСУ намеренно стреляют по наводке разведки США.
Ранее бывший американский разведчик предрек разгром Россией Украины к началу осени.
Американский генерал увидел угрозу со стороны Запада для наступления ВСУ
Экс-командующий силами НАТО в Европе Ходжес счел давление Запада угрозой для украинского контрнаступления
Сильное давление Запада на Украину может «запороть» планы вооруженных сил Украины по контрнаступлению, заявил бывший командующий силами НАТО в Европе генерал Бен Ходжес.
Ходжес считает, что в нынешней администрации США есть те, кто не стремится добиться «абсолютной победы Украины». Ходжес видит в этом неспособность политиков четко определиться с целью помощи Украине.
Полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан считает, что конфликт может продолжаться «бесконечно», а США «продолжат вливать в него деньги без особого результата», передает РИА «Новости» со ссылкой на Business Insider.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получила от Запада все вооружения, необходимые для успеха при попытке контрнаступления. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинским войскам нужно еще немного времени, чтобы подготовиться к контрнаступлению.
Премьер Польши связал замеченный в стране аэростат с похожим инцидентом в США
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий напомнил об инциденте с аэростатом в США после того, как в Польше заметили похожий объект.
На брифинге министр напомнил, что аэростат в небе над США был замечен два с половиной месяца назад, в начале февраля, передает ТАСС.
Ранее Минобороны республики сообщило, что центр воздушных операций зафиксировал в польском воздушном пространстве прилетевший со стороны Белоруссии объект. В ведомстве предположили, что это мог быть разведывательный аэростат. Он, вероятно, упал, и его не могут найти уже третий день.
Китайский аэростат в США зафиксировали в январе, а 4 февраля этот шар был сбит ракетой с истребителя над Атлантикой. В Пекине произошедшее назвали фарсом Вашингтона.
В Майами прошел обыск в квартире бизнесменов из России
В квартире двух российских бизнесменов в Майами прошли обыски ФБР, сообщила местная газета Miami Herald.
Издание пишет, что обыск прошел в Trump Tower III по 15811 Collins Ave в квартире 4102. Она принадлежит компании MIC-USA LLC, которую контролируют два российских бизнесмена – Олег Пацуля и Агунда Макеева, передает РИА «Новости».
Роза Перейра, которая в статье названа супругой Пацули, заявила, что не знает причину обыска, а также добавила, что не может обсуждать случившееся.
ЦРУ попыталось вербовать россиян через Telegram
ЦРУ вновь попыталось открыто вербовать россиян через Telegram
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало канал в Telegram в попытке вновь открыто завербовать россиян в интернете.
В частности, спецслужба сообщила, что «впервые создала канал в Telegram, чтобы связаться с теми, кто чувствует себя вынужденным сотрудничать с ЦРУ». Сообщается, что ЦРУ интересует информация об «экономике или высшем руководстве» России, передает РИА «Новости».
По данным CNN, причастные к созданию канала сотрудники американской спецслужбы надеются таким образом получить от россиян информацию, в которой нуждается Вашингтон.
В прошлом году газета Wall Street Journal со ссылкой на замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу сообщала, что ЦРУ намеревается вербовать россиян, недовольных специальной военной операцией.
До этого ФБР также разместило в Facebook* рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.
США раскрыли число развернутых ядерных боезарядов на 1 марта 2023 года
Госдеп: США по состоянию на 1 марта 2023 года располагали 1419 развернутыми ядерными боезарядами
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Вашингтон по состоянию на 1 марта 2023 года располагал 1419 развернутыми ядерными боезарядами, такие данные приводятся в опубликованных пресс-службой Госдепартамента США справочных материалах.
В соответствии с документом о выполнении российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, в США известен как новый ДСНВ), на вооружении США сейчас находится 662 оперативно развернутых носителя ядерных боезарядов. В их число входят межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), тяжелые бомбардировщики (ТБ) и баллистические ракеты на подводных лодках (БРПЛ). Кроме того, в целом развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ в США насчитывается 800, передает ТАСС.
В заявлении американского внешнеполитического ведомства говорится, что несмотря на предполагаемую приостановку участия России в новом ДСНВ, США добровольно опубликовали совокупные показатели количества американских стратегических наступательных вооружений.
В документе отмечается, что США считают прозрачность в вопросах, касающихся ядерного оружия, чрезвычайно важной для снижения вероятности неверного восприятия, просчетов и дорогостоящих гонок вооружений. В Госдепартаменте отметили, что Вашингтон призывает Москву вернуться к полному выполнению нового ДСНВ и всех предусмотренных им мер по поддержанию стабильности, прозрачности и верификации.
По версии американской стороны, Россия якобы не выполнила свои обязательства по предоставлению обновленных данных в марте 2023 года и не выполняет другие ключевые положения ДСНВ. В заявлении утверждается, что в качестве правомерной ответной меры США в марте не предоставили России обновленные данные. В Госдепартаменте пояснили, что теперь указанные сведения опубликованы в интересах прозрачности и из-за приверженности США ответственному подходу к ядерной сфере.
Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о том, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ без выхода из соглашения. При этом в Минобороны сообщили о сохранении ограничений СНВ-3 на количество носителей ЯО.
В США призвали остерегаться укрепления отношений России и Ирана
Белый дом должен остерегаться укрепляющихся отношений России и Ирана, выразили мнение обозреватели издания 19FortyFive Джеймс Филлипс и Питер Брукс.
В статье отмечается, что Вашингтону и его единомышленникам необходимо в срочном порядке предпринять шаги по подрыву и противодействию антиамериканской российско-иранской оси, передает RT.
Авторы материала заверили, что Россия и Иран компенсируют углубляющуюся международную изоляцию активизацией собственного двустороннего военного, внешнеполитического и экономического сотрудничества, поэтому американским властям срочно нужно вмешаться.
Кроме того, Иран и Египет начали переговоры по восстановлению дипотношений – страны, которых уже более 40 лет нет дипломатических отношений после разрыва в 1979 году.
В Пентагоне подтвердили доставку в Германию танков Abrams для обучения ВСУ
В Германию прибыл 31 танк Abrams для обучения украинских военных, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
По словам Райдера, украинские военные приступят к обучению, по оценкам Минобороны США, в течение «пары следующих недель», передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали о доставке первых танков Abrams в Германию для обучения солдат ВСУ. Отмечалось, что для подготовки понадобится около 10 недель.
Боррель: Развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад
Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад
В Евросоюзе обязаны понимать, что развивающиеся страны руководствуются собственными потребностями и не полностью поддерживают Запад, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
По его словам, три больших региона мира – Латинская Америка, Африка и Индо-Тихоокеанский регион – на стороне коллективного Запада, так как подстраховываются, ожидая возможности использовать преимущество той или иной стороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
«Мы должны показать развивающимся странам, что цель не в том, чтобы блокировать их развитие, напротив, мы хотим (поддерживать) их развитие, но мы хотим быть уверены, что это не делается вопреки нашим ценностям и интересам, и это должно быть сделано в соответствии с международным правом», – сказал глава дипломатии ЕС.
По информации издания, у Европы вызвала обеспокоенность поддержка Китаем России из-за угрозы «образования биполярного мира с двумя конкурирующими блоками во главе с Вашингтоном и Пекином».
Тем не менее Боррель подчеркнул, что разделение мира на две полностью закрытые друг от друга технологические системы не в интересах стран Евросоюза.
Ранее глава дипломатии ЕС направил главам МИД стран – членов ЕС письмо, в котором заявил, что в случае поражения России в СВО Китай может извлечь из этого геополитическую выгоду.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему Китаю нужна победа России в спецоперации.