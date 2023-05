Определился победитель «Евровидения-2023» Умер актер Владимир Кузнецов Актер из спектакля «Юнона и Авось» Владимир Кузнецов умер в возрасте 79 лет 15 мая 2023, 08:15 Текст: Алина Власенко

В возрасте 79 лет в Москве скончался советский актер Владимир Кузнецов, сообщает театр «Ленком», в котором служил артист. Как сообщили в группе театра «Ленком» в сети «ВКонтакте», Кузнецов умер в пятницу, 12 мая. Артист служил в «Ленкоме» 45 лет – с 1969 по 2014 годы. В театр он пришел сразу после окончания Школы-студии МХАТ.

Владимир Кузнецов снялся в таких картинах как «В полосе прибоя», «Тихое следствие», «Битва за Москву». Он также участвовал в спектаклях театра «Ленком» – «Тиль», «Гамлет», «Оптимистическая трагедия», «Жестокие игры», «Юнона и Авось», «Королевские игры» и других. Прощание с актером пройдет 16 мая в 12.00 в траурном зале Боткинской больницы. При отражении массовых атак ВСУ под Артемовском погибли два полковника ВС России Минобороны заявило о гибели полковников ВС России Макарова и Бровко при отражении массовых атак ВСУ под Артемовском

Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко погибли в результате отражения атаки ВСУ в Донецкой народной республике, заявили в Минобороны России. В Telegram-канале ведомства говорится, что Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем, и две атаки противника были отражены. Отмечается, что военнослужащие бригады поразили три танка, четыре боевые машины пехоты и два украинских бронеавтомобиля. В Минобороны подтвердили гибель командира бригады во время эвакуации с поля боя после полученного тяжелого ранения. Также сообщается о гибели Евгения Бровко, который руководил действиями личного состава. В пресс-службе уточнили, что во время боя по отражению одной из атак Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения. Ранее военные эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, почему президент Украины Владимир Зеленский открыто не объявляет о контрнаступлении ВСУ. По мнению экспертов, информационная кампания вокруг контрнаступления перешла в новую фазу. С одной стороны, официальные лица офиса Зеленского заявляют о том, что атаку надо бы перенести на более поздний срок ввиду недостатка техники. С другой стороны, силы ВСУ проводят небольшие атаки для того, чтобы попытаться вбить клин вглубь российской обороны. Военкор рассказал о заслугах погибшего полковника ВС России Макарова

Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров с позывным «Барнаул» всегда лично управлял боем и находился там, где обычно комбригов не встретить, поделился воспоминанием о погибшем военкор Первого канала Дмитрий Кулько. «Барнаул» всегда лично управлял боем, круглыми сутками был в окопе на переднем крае вместе с рядовыми. Говорил, куда поставить пулемет, где нужно расширить траншеи. Выводил штурмовиков, саперов, танкистов, объясняя задачу не на карте в штабе, а на местности – наблюдая обстановку своими глазами», – написал Кулько в своем Telegram-канале. По словам военкора, благодаря Макарову «были взяты несколько крупных опорников противника в кременском лесу». Кулько также вспомнил, что комбриг всегда шутил и слушал советские песни в наушниках во время боя. Ранее в Минобороны России сообщили, что командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко погибли в результате отражения атаки ВСУ в Донецкой народной республике. Крым решил добиться отмены решения Хрущева о передаче полуострова УССР

Президиум парламента Крыма инициирует вопрос отмены решения 1954 года о передаче полуострова в состав Украинской ССР из РСФСР, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Константинов подтвердил, что в Крыму намерены проводить эту работу, вопрос планируется обсудить на ближайшем заседании президиума парламента республики, передает РИА «Новости». По его словам, детальное изучение будет поручено научному совету по правотворчеству при председателе Государственного совета Крыма. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымчане выступили бы против передачи полуострова из РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году, если бы могли предвидеть будущее после распада Советского Союза. Шольц исключил окончание украинского кризиса на условиях России

На Украине не может быть мира на условиях России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает издание Spiegel. По его словам, Киев готов к миру, но он просит, чтобы при поддержке Запада не было замороженного конфликта и мира, продиктованного Россией, передает РИА «Новости». Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для мирного урегулирования Киеву не требуется посредничество Ватикана, также президент Украины отверг идею переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным. Минобороны сообщило об ударе высокоточным оружием по тыловым пунктам дислокации ВСУ 14 мая 2023, 14:02

Российские войска нанесли удар высокоточным оружием по тыловым пунктам украинской дислокации и складам с боеприпасами в районах Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области, заявили в Минобороны России. В Telegram-канале ведомства говорится, что в ходе атаки были уничтожены также вооружения и военная техника, которая поступила из стран Запада. В Минобороны заявили, что на Купянском, Краснолиманском, Соледаро-Артемовском направлениях поражены более 440 украинских военных. Отмечается, что на Купянском направлении в районах населенных пунктов Ивановка и Двуречная Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили пять автомобилей, гаубица Д-20 и противотанковая пушка «Рапира». На Краснолиманском направлении российские войска поразили подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка и Григоровка ДНР, а также Червоная Диброва ЛНР. Уничтожены боевая бронированная машина, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», указали в ведомстве. Как добавили в Минобороны, на Соледаро-Артемовском направлении штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ продолжали вести бои за овладение западными кварталами города Артемовска. Все атаки подразделений ВСУ отражены, прорывов обороны российских войск не допущено. В пресс-службе заявили, что российскими войсками южнее населенного пункта Красное ДНР отражены атаки батальонной тактической группы ВСУ. Также отражены шесть атак восточнее населенного пункта Богдановка ДНР, в которых были задействованы штурмовые группы ВСУ численностью более 100 человек, семь танков, 14 боевых машин пехоты. В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, отличившимся российским военнослужащим боевые ордена и другие государственные награды вручены непосредственно на боевых позициях, подчеркнули в ведомстве. Ранее в Минобороны заявили, что командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко погибли в результате отражения атаки ВСУ в ДНР. В пятницу военные эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, почему президент Украины Владимир Зеленский открыто не объявляет о контрнаступлении ВСУ.

Отрыв Эрдогана от Кылычдароглу после вскрытия 99,86% урн сократился ТРТ: Разрыв между Эрдоганом и Кылычдароглу на выборах президента Турции после вскрытия 99,9% урн уменьшился до 4,35 п.п.

Разрыв между президентом Турции Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу на президентских выборах по итогам вскрытия 99,86% урн уменьшился до 4,35 процентного пункта, такие данные приводит гостелеканал ТРТ. По последним данным, Эрдоган набирает 49,34% голосов, его главный соперник – 44,99%, передает ТАСС. Ранее Эрдоган заявил о своем лидерстве на прошедших в Турции выборах. В Кремле сочли очевидной причастность Киева к убийствам россиян Песков: Россия уверена в причастности Украины к нападениям на россиян

Россия уверена в причастности Украины к нападениям на россиян, причем Киев не просто спонсирует убийства, а является их организатором и вдохновителем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Так он прокомментировал высказывание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности Киева «убивать россиян по всему миру». По словам Пескова, однозначно понятно, что киевский режим стоит за убийствами, не просто спонсирует эти убийства, но является организатором и вдохновителем, и исполнителем, передает ТАСС. Он указал, что Украина фактически стала государством – спонсором терроризма и заверил, что Россия будет учитывать это, выстраивая линию своего поведения. Песков добавил, что подобные высказывания лишний раз подтверждают правоту президента Владимира Путина в его решении начать специальную военную операцию, а наши специальные службы знают, что делать после таких заявлений. По оценке Пескова, эти слова «беспрецедентны по своей сущности» и должны быть осуждены, в том числе на Западе. Ранее в Кремле сочли чудовищным заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру». Напомним, Буданов заявил, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины». Командир одной из бригад ВСУ рассказал о пережитом в Артемовске ужасе NYT: Командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал о пережитом в Артемовске ужасе и кошмарах о российских танках 14 мая 2023, 22:30 Текст: Антон Никитин

Командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал американскому изданию The New York Times о пережитом в Артемовске ужасе и снящихся украинским солдатам кошмарах о российских танках, постоянных артобстрелах, ракетных и авиаударах. По словам командира 24-й мотострелковой бригады ВСУ, каждый метр Артемовска находится под обстрелом. Он рассказал про не прекращающиеся ни на минуту артиллерийский огонь, ракетные и авиаудары, добавив, что российские танки снятся украинским солдатам в кошмарах. По словам украинского военного, они не могут противостоять российской армии из-за нехватки противотанковых ракетных комплексов типа Javelin, передает РИА «Новости». Ранее российские военкоры рассказали про уничтожение украинских танков под Артемовском и показали груды уничтоженной техники по дороге в город. Стало известно о планах G7 запретить возобновление поставок трубопроводного газа из России FT: G7 и ЕС планируют запретить возобновление поставок трубопроводного газа из России 14 мая 2023, 09:07

Страны Группы семи (G7) и ЕС в рамках 11-го пакета санкций против России намерены запретить импорт российского трубопроводного газа на маршрутах, по которым Москва ранее сократила поставки, сообщила газета Financial Times со ссылкой на проект заявления лидеров G7. По данным газеты, решение, которое лидеры G7 собираются принять на саммите в Хиросиме, должно препятствовать возобновлению экспорта трубопроводного газа из России в Германию и Польшу, которые были фактически прекращены в 2022 году, передает ТАСС. Напомним, Европа загнала себя в ловушку в попытке «освобождения от российской зависимости в газовой сфере». Без российского трубопроводного газа ситуация на европейском энергорынке перестала быть предсказуемой. Грузинские гиды вышли на пикет против конкурентов из России 14 мая 2023, 17:30 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Пикет против проведения в Грузии экскурсий гидами-иностранцами, особенно россиянами, провели в воскресенье у здания Национальной администрации туризма в Тбилиси несколько десятков грузинских гидов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Они заявили, что, во-первых, теряют работу, а во-вторых иностранные гиды искажают историю Грузии. «Гиды должны быть только гражданами Грузии и знать грузинский язык», – заявили участники акции. По их словам, эти требования должны быть утверждены законодательно. «Часто гиды из России рассказывают, например, что Грузия – чуть ли не российская губерния, – отметила одна из гидов. – Да и вообще они не могут знать о нашей родине то, что в деталях знаем мы. То есть речь о престиже профессии!». В интервью газете ВЗГЛЯД одна из экскурсоводов, член Ассоциации гидов Грузии, пожелавшая остаться неназванной, подтвердила, что «в связи с наплывом россиян увеличивается конкуренция, и это негативно сказывается на нашей работе». «Граждане России, переехавшие в Грузию за последний год, занимаются разными видами бизнеса, в том числе туристическим. Они очень активны в соцсетях, ориентируясь на своих соотечественников. Надо урегулировать законом этот вопрос. Закон Грузии должен защищать нас от такого засилья иностранцев», – отметила она. Согласно официальным данным, в Грузии находятся постоянно 60 тыс. россиян, а еще десятки тысяч приезжают как туристы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Политолог: США используют Зеленского по «теории безумца» Никсона Политолог Ткаченко: США решили вернуться к «теории безумца» на Украине

Штаты неоднократно во внешней политике прибегали к «теории безумца», которую ранее использовал президент Никсон. Сейчас, вероятно, Вашингтон через Зеленского пытается склонить Россию к заключению мира на Украине на условиях США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Washington Post сообщила о предложении Зеленского «занять» российские города и взорвать нефтепровод «Дружба». «При оценке планов Зеленского в отношении российских регионов и нефтепровода «Дружба» надо рассматривать два варианта. Во-первых, президент Украины мог окончательно сойти с ума. И поэтому он выдвигал опасные и нереализуемые предложения», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Второй вариант – США вновь перешли к так называемой теории безумца президента Никсона. Она получила развитие в 70-х годах прошлого века. Суть заключается в том, что чем более радикальными и безумными являются требования одной из сторон, тем легче будет усадить за стол переговоров оппонента», – продолжает собеседник. «Когда президент США Никсон приказал разбомбить Ханой, а затем угрожал применением ядерного оружия, стратегия сработала. Штаты еще неоднократно прибегали к «теории безумца». И если исходить из этой логики, то опубликованные в Washington Post планы Зеленского – это попытка принудить Москву согласиться сесть за стол переговоров на условиях Вашингтона», – рассуждает эксперт. «Также стоит учитывать, что Washington Post очень близка к администрации Байдена и является своего рода рупором демократов. Так что публикация явно появилась неслучайно и преследует определенные цели», – заключил Ткаченко. Ранее газета Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть документы Пентагона сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский не оставляет идею ударов по российской территории. Причем речь идет не только о регионах, которые в Киеве и на Западе объявляют «оккупированными». При этом Зеленский хотел бы осуществлять такие удары ракетами дальнего радиуса действия, несмотря на заверения в отказе от использования поставляемого вооружения для ударов по территории России. Washington Post, ссылаясь на материалы разведки, включающие личную переписку Зеленского с военным командованием, сообщает, что президент Украины в конце января предлагал атаковать Россию и «занять некоторые российские приграничные города». В конце февраля, встречаясь с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным, президент Украины пожаловался на то, что у ВСУ нет ракет, способных долететь до мест дислокации российских войск «внутри страны». Также Зеленский предлагал применять БПЛА для атаки на «места дислокации в Ростове». Кроме того, в феврале на встрече с вице-премьером Украины Юлией Свириденко он предложил «просто взорвать» нефтепровод «Дружба» и «разрушить промышленность» Венгрии, зависящей от российской нефти. По мнению разведки США, он «проявлял гнев в отношении Венгрии и потому мог высказывать гиперболизированные и бессмысленные угрозы». Эрдоган рассказал о ходе выборов в Турции Эрдоган: Выборы проходят без происшествий

Избирательный процесс на выборах президента и парламента Турции проходит в воскресенье без каких-либо проблем, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Эрдоган проголосовал на участке в азиатской части Стамбула, прибыв туда около 11.40 (совпадает с мск) в сопровождении жены. Как заявил Эрдоган после того, как проголосовал на участке в стамбульском районе Ускюдар, он с утра следит за процессом, министр внутренних дел сообщил ему, что на данный момент голосование идет без каких-либо проблем и происшествий, передает РИА «Новости». По его словам, очень важно, чтобы все избиратели проголосовали до 17 часов без всяких опасений, чтобы показать силу демократии. «Желаю, чтобы итоги были полезными для нашей демократии, нашего народа и государства», – сказал Эрдоган. Напомним, избирательные участки на президентских и парламентских выборах открылись в воскресенье в 81 провинции Турции. Они будут работать до 17.00 по местному времени (совпадает с мск). Зеленский пожаловался на отсутствие сил и оружия для атаки на Россию Зеленский: Атаковать территории Россию нет ни сил, ни оружия 14 мая 2023, 13:53

У Украины нет ни намерения, ни достаточного количества оружия, чтобы в рамках готовящегося контрнаступления атаковать территорию Российской Федерации, заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине. Зеленский рассказал, что на встрече с Шольцем они обсудили ситуацию на линии боевого столкновения. Отвечая на вопрос, считает ли он возможным в рамках гипотетического контрнаступления для усиления переговорной позиции занять часть российской территории, Зеленский заявил, что Украина не атакует территорию России, поскольку на это нет ни сил, ни времени, ни оружия, с помощью которого можно было бы это сделать, передает РИА «Новости». По его словам, Украина все еще подготавливает контрнаступление, а в случае неудачи задумается о необходимости мирных переговоров. Ранее в воскресенье СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский и его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер проводят встречу в Берлине. Авиация ВКС России сбила украинский Су-27 в ДНР 14 мая 2023, 14:25 Текст: Валентина Григоренко

Истребительная авиация ВКС России в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой народной республики (ДНР) сбила украинский самолет Су-27, заявили в Минобороны России. В Telegram-канале ведомства говорится, что за сутки также были перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Как указали в Минобороны, ВС РФ уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в Херсонской области, ДНР, ЛНР и Харьковской области. По данным пресс-службы, на Соледаро-Артемовском, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях поражены более 540 украинских военнослужащих. На Соледаро-Артемовском направлении уничтожили 12 танков, 18 боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, а также гаубицу Д-20, отметили в ведомстве. В сообщении говорится, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска нанесли поражение подразделениям противника в ДНР и Запорожской области, а в Запорожской области уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу. За сутки на данных направлениях противник потерял четыре автомобиля, гаубицу «Мста-Б», а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», подчеркнули в Минобороны. В пресс-службе заявили, что на Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено шесть автомобилей и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а районе города Николаева уничтожен склад боеприпасов украинской группировки войск «Херсон». Кроме того, в Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. В ведомстве указали, что в районе города Хмельницкий уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а также в ДНР и Запорожской области нанесено поражение командно-наблюдательным пунктам подразделений 5-й штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ. Ранее в Минобороны заявили, что командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко погибли в результате отражения атаки ВСУ в ДНР. В пятницу военные эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, почему президент Украины Владимир Зеленский открыто не объявляет о контрнаступлении ВСУ. Мирошник: Российские военные вопреки слухам сражаются на Украине до конца Экс-посол ЛНР Мирошник: Российские военные знают, что боевые товарищи готовы биться до конца

В отличие от украинского командования, наши военные руководители гот