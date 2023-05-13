Эксперт: Турецкая оппозиция сможет легко договориться с США

Эксперты спрогнозировали отношения Москвы и Анкары после выборов в Турции

Эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» предположили, что ждет отношения Москвы и Анкары после президентских выборов в Турции, которые пройдут уже в это воскресенье. Сейчас выделяются два фаворита – действующий президент Реджеп Эрдоган и кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

По словам доцента Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В.Ломоносова Павла Шлыкова, по данным социологических опросов, второй тур исключать нельзя, а его результаты достаточно непредсказуемы. «Рейтинг Эрдогана по-прежнему высокий. И слишком высоки ставки для него, чтобы проиграть гонку оппоненту», – приводятся его слова на сайте НОМ.

При этом представители оппозиции ориентируются на США и ЕС и неоднократно консультировались с их представителями как в Анкаре, так и во время поездок, отмечают эксперты. По словам руководителя отдела евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимира Евсеева, «основной конкурент Эрдогана от республиканской партии предлагает изменить вектор на проамериканский, что может предполагать существенное ухудшение отношений с Россией».

«Западу не нужна самостоятельная и стабильная Турция, которая проявляет бурную активность не только в регионе, но и в мире, Западу не нужна самостоятельность в принятии экономических и геополитических решений под руководством Эрдогана. Западу интересна зависимая Турция, ослабленная чем бы то ни было», – также считает доктор филологических наук, профессор, директор Центра исследований современной Турции и российско-турецких отношений СПбГУ Аполлинария Аврутина.

Вероятно, по этой причине накал борьбы вылился в публичные обвинения во вмешательстве: действующий президент Эрдоган обвинил во вмешательстве в выборы США, а на следующий день почти слово в слово повторил обвинения представитель оппозиции Кылычдароглу, только адресовал обвинения в адрес России, чем вызвал возмущение официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

На ваш взгляд У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции? У Реджепа Тайипа Эрдогана

У Кемаля Кылычдароглу

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Евсеев убежден, что США самым активным образом участвуют в этих выборах. «Только слепой не видит вмешательства США во внутренние дела Турции: посол США проводил специальные встречи с кандидатами от оппозиции, помимо этого, предпринимаются попытки повлиять на внешнеполитический и экономический курс Турции», – напоминает он.

«Риторика, которую транслируют западные средства массовой информации в отношении действующего президента, показывает усиливающееся на него давление со стороны стран Запада. Например, французская газета «Le Point» пишет: «Угрозы войны, экспансионизм, ненависть к Западу. Эрдоган – второй Путин», – согласен с обвинениями во вмешательстве кандидат экономических наук, экономист-международник, зампредседателя Общественного комитета «За честные выборы!» Омар Фаризов.

Фаризов добавляет: «Принимая во внимание, что граждане Турции позитивно оценивают образ российского лидера, подобные заявления достигают эффекта противоположного желаемому».

Еще один фактор, имеющий важное влияние на итоги, – недавнее землетрясение, приведшее Турцию к огромным человеческим жертвам. Павел Шлыков отметил, что «колоссальное по своим масштабам, числу жертв и разрушений землетрясение» довольно ощутимо влияет на эту кампанию.

Что касается дальнейшего влияния на российско-турецкие отношения, все эксперты, опрошенные НОМ, высказались за то, что обе стороны выборов стараются аккуратно и даже позитивно высказываться об отношениях с Россией.

«Внешняя политика Турции будет развиваться по своей логике, выборы, безусловно, окажут влияние, но не приведут к резким кардинальным переменам. Туристов в Турции традиционно оберегают, поэтому даже в самые драматичные моменты риски для туристов всеми силами стараются минимизировать (опыт самых трудных лет с пиковыми показателями по терактам – 2015–2016 годы – это показал)», – считает Шлыков.

Антироссийская риторика звучала ранее из уст оппозиции (предлагалось запретить россиянам приобретать недвижимость в Турции). Но накануне выборов оппозиция выступила с заявлением о том, что в случае победы будет продолжать развивать хорошие партнерские отношения с Российской Федерацией, и выступают за развитие российско-турецких отношений во всех областях, говорит Аполлинария Аврутина.

Евсеев тоже убежден, что в случае победы оппозиционного кандидата ухудшение российско-турецких отношений возможно лишь «до определенной степени» – ни один, ни второй кандидат не заинтересованы в том, чтобы ситуация с российскими туристами обострилась. «В данной ситуации туризм приносит существенные экономические плюсы Турции. Российских туристов заменить фактически некем. Европа стала жить хуже, средств стала меньше. Поэтому оба кандидата будут стараться, как бы ни складывались отношения с Россией, чтобы не было негативного влияния на туристический поток», – отмечает эксперт.

Тем не менее эксперты не исключают, что выборы выльются в уличные протесты и непризнание итогов проигравшей стороной. «Такой сценарий вероятен при любом раскладе, потому что очевидно, повторюсь, Западу самостоятельность в принятии экономических и геополитических решений под руководством Эрдогана не нужна. Поэтому вероятность беспорядков при любом раскладе очень высока», – предупреждает Аврутина.

Причем на улицу могут выйти как сторонники действующего главы, так и представителя оппозиции.