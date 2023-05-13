В США предложили способ лучше понять мотивы России

Американский экономист Сакс: Чтобы понять Россию, нужно сравнить Украину с Мексикой

Чтобы лучше понять позицию России, нужно поставить на место Украины Мексику, предложил американский экономист Джеффри Сакс.

Сакс в интервью для The Canadian Foreign Policy Institute предложил представить, что Китай и Мексика решили заключить военный союз. В этой ситуации, по его словам, очевидно, что Соединенные Штаты и власти Канады не станут говорить о том, что «это их выбор», «двери открыты для всех», «они могут делать все, что захотят».

Главной причиной нынешнего конфликта, по словам Сакса, является уверенность НАТО, что альянс вправе безнаказанно приближаться к чужим границам, передает РИА «Новости».

Экономист напомнил, что США обещали не расширять альянс, однако такие планы появились уже в 1992 году. Тогда же и стали обдумывать возможное включение Украины в НАТО.

«Мы живем в мире лжи», – подчеркнул экономист, отметив, что США проводят политику конфиденциально, за исключением случаев утечек.

Единственным способом окончания украинского конфликта, по словам Сакса, являются мирные переговоры, в основе которых будет отказ НАТО от расширения. Иначе, подчеркнул эксперт, военные действия могут перейти в стадию ядерного конфликта, либо есть риск затягивания конфликта на долгие годы.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация на Украине стала ответом на расширение Североатлантического альянса.