Вертолет разбился в Брянской области Вертолет потерпел крушение под Брянском 13 мая 2023, 13:17 Текст: Алина Власенко

Вертолет загорелся и потерпел крушение в городе Клинцы Брянской области, сообщили в экстренных службах. Сообщается, что вертолет потерпел крушение в городе Клинцы. Причиной, по предварительным данным, стал пожар двигателя, передает ТАСС.

Принадлежность вертолета устанавливается. В пятницу военный вертолет Ми-28 упал на Крымском полуострове в ходе тренировочного полета, погибли оба летчика. В ДНР рассказали, как уничтожили танк Leopard ВСУ ВС России уничтожили танк Leopard на Соледарском направлении при наступлении ВСУ

Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Российская армия уничтожила танк Leopard ВСУ на Соледарском направлении, сообщил министр информации ДНР Даниил Безсонов в Telegram. По его словам, пехота ВСУ атаковала российские позиции при поддержке бронетехники, в этом наступлении принимали участие немецкие танки Leopard, написал он Telegram-канале, передает Lenta.ru. Он рассказал, что танк подорвался на противотанковой мине и «разулся». Украинские военные пытались оттащить танк, но российские бойцы сожгли его, закидав ручными гранатами. Ранее сообщалось, что в Херсонской области сбили Су-25 ВСУ. Взрывы прогремели на Украине Взрывы произошли в ряде регионов Украины

Фото: кадр из видео t.me/new_militarycolumnist

Текст: Антон Антонов

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Текст: Елизавета Шишкова

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Фото: AP/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Украинский лидер Владимир Зеленский якобы рассчитывает произвести главный удар по южной части фронта, поскольку Крымский полуостров имеет ключевое значение, утверждает британская газета Guardian. Донбасс станет для украинских военных при контрнаступлении не главным направлением, уверен военный эксперт Эд Арнольд в статье для Guardian, передает РИА «Новости». По его мнению, наступление на позиции России на востоке не несет угрозы для Крыма. Десантная операция по переправе через Днепр также маловероятна, это слишком рискованный маневр из-за большой водной преграды. Газета ВЗГЛЯД писала, в чем заключаются особенности украинского контрнаступления. Путин поручил принять меры для снижения оттока россиян за рубеж 12 мая 2023, 14:55 Текст: Елизавета Шишкова

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Украинская сторона потеряла убитыми более 10 тыс. военнослужащих с начала российской спецоперации, к такому выводу пришла разведка ЕС, сообщил портал Euractiv со ссылкой на внутренний меморандум ЕС. Украинская сторона в ходе конфликта потеряла 13 тыс. убитыми и 35 тыс. ранеными, уточняет портал Euractiv. Отчет основан на данных самой Украины, сообщениях СМИ и утечках разведывательных данных. В ноябре 2022 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщала, что потери украинской стороны составляют свыше 100 тыс. военных. В сентябре же глава Минобороны России Сергей Шойгу указывал, что Украина потеряла 61 тыс. 207 человек убитыми и 49 тыс. 368 человек ранеными. Путин подписал указ о проекте по изменению уровней высшего образования Путин подписал указ о реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования

Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look

Текст: Елизавета Шишкова

Новости СМИ2 Российские войска отразили 26 атак ВСУ на Соледарском направлении, уничтожено более 540 украинских военных

Фото: t.me/mod_russia

Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Двуречного Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В течение ночи под Котляровкой Харьковской области пресечено действие диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Потери противника на этом направлении за последние сутки составили более 60 военнослужащих, бронемашина, две боевые машины РСЗО «Град», американская артиллерийская система М109 Paladin, а также самоходная артустановка «Акация». Оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ у Торского Донецкой народной республики (ДНР). За ночь недалеко от Червоной Дибровы и Кременной ЛНР ликвидированы две ДРГ. За прошедшие сутки ликвидированы более 75 военнослужащих, три бронемашины, три пикапа, самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-20. В западной части Артемовска штурмовые отряды продолжили бои по овладению кварталами. Подразделения ВДВ оказывают поддержку и пресекают попытки контратак ВСУ на флангах, отчитались в Минобороны. За минувшие сутки в районе Артемовска авиацией совершены девять вылетов самолетов. Артиллерией выполнены 64 огневые задачи. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки войск поражены подразделения противника в районах Часова Яра и Богдановки ДНР. На Соледарском направлении противник провел наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 95 км. Подразделениями ВСУ предприняты 26 атак, в них задействовали более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая спецтехника. Все атаки отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено, сообщил Конашенков. На Малоильиновском направлении для повышения устойчивости обороны подразделениями Южной группировки занят рубеж с учетом преимуществ Берховского водохранилища. Отражая атаки противника, мужественно себя проявили военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, экипажи армейской авиации и другие подразделения ВС РФ. Ликвидированы более 540 военнослужащих, восемь танков и более 20 единиц другой бронетехники. В общей сложности потери противника на Донецком направлении составили около 900 военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, две гаубицы Д-30 и британская гаубица L-118. Средствами ПВО в районе Часова Яра сбит Су-27 воздушных сил Украины. Под Авдеевкой уничтожен склад артбоеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника у Водяного и Угледара ДНР. Потери противника составили до 110 военнослужащих, танк, самоходная артустановка «Гвоздика». На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток ликвидированы около 40 военнослужащих, бронемашина и самоходная установка «Акация», перечислили в Минобороны. Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки поражены 72 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах. Возле города Запорожье уничтожено хранилище топлива военной техники ВСУ. Рядом с Боровой Харьковской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Также рядом с Никополем Днепропетровской области уничтожен радиолокационный комплекс разведки «Зоопарк-1». Средствами ПВО за последние сутки перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган». Также уничтожены 25 украинских беспилотников в районах пунктов Кременная, Кривошеевка ЛНР, Авдеевка, Белогоровка, Часов Яр ДНР, Каменское, Пологи, Токмак Запорожской области, Збурьевка и Голая Пристань Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве. Удар ВСУ по Луганску был нанесен ракетами украинского комплекса «Гром» Представительство ЛНР в СЦКК сообщило о применении украинскими войсками ракетного комплекса «Гром» при обстреле Луганска

Текст: Антон Антонов

Фото: t.me/LPR_JCCC

Текст: Алина Власенко

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов прокомментировал пятничный обстрел Луганска и контрнаступление украинских войск, в том числе в Артемовском направлении. По словам Алаудинова, пока рано говорить о том, какими ракетами был нанесен удар по Луганску, но поскольку взрывы произошли одновременно, удар, вероятно, наносился одним комплексом. Командир спецназа «Ахмат», что специалисты позже разберутся, были ли это ракеты английского производства.

Фото: Jens Schlueter/dpa/Global Look Press

Текст: Валентина Григоренко

Россиянин Владислав Клюшин, обвиненный в США в киберпреступлениях, отказался от сделки со следствием, заявил посол России в США Анатолий Антонов после посещения гражданина РФ в пенитенциарном учреждении в округе Плимут в юго-восточной части штата Массачусетс. По его словам, российский соотечественник ведет себя достойно, на сделку со следствием он не пошел, передает ТАСС. Антонов, отвечая на вопрос о том, пытались ли американские спецслужбы склонить Клюшина к сотрудничеству, отметил, что делались намеки в отношении возможной сделки. Он подтвердил, что Клюшин от сделки отказался, поскольку считает свой арест несправедливым. Он также добавил, что вынесение приговора по делу Клюшина ожидается в США 23 мая. По его мнению, ему может грозить более 20 лет тюремного заключения. В феврале присяжные в суде в американском Бостоне признали учредителя IT-компании «М13» Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях. Теперь суд должен установить окончательный срок заключения. Напомним, Клюшин был экстрадирован из Швейцарии в США в конце 2022 года. США считают россиянина причастным к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании, он обвиняется также в проведении инсайдерских сделок.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Теперь программы образования будут составляться не по некоему шаблону, а исходя из задач подготовки выпускника к конкретной квалификации. Об этом газете ВЗГЛЯД заявили ректоры МГТУ им. Баумана Михаил Гордин и МИФИ Владимир Шевченко. Ранее президент России подписал указ о реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. «Хорошо, что данный указ появился. Пилотный проект позволяет ориентироваться не на конкретный срок получения образования, а на его результаты, на те задачи и компетенции, которые должен получит специалист. И уже из этого можно планировать образовательную программу, при этом она может быть разной – от 4 до 6 лет», – пояснил Михаил Гордин, ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана. «Вузы, которые попали в «пилот», будут учить по программам основного высшего образования. В каком-то смысле это будет похоже на нынешний специалитет, но по тем направлениям подготовки, по которым специалитета сейчас нет. Именно это будет тестироваться в нынешнем проекте, а потом внедряться в законодательство и распространяться на все вузы страны», – отметил собеседник. «Основное отличие новой системы от советской заключается в том, что сейчас создается магистратура, которой не было при СССР и которая ориентируется на исследовательские кадры. Сейчас появляется возможность углубленного высшего образования. А первое базовое высшее образование будет похожим на то, каким оно было в СССР», – добавил Гордин. «Теперь программы будут спроектированы не по некоему шаблону, а исходя из задач подготовки специалиста к конкретной квалификации. А при нынешней системе страдают в основном инженерные специальности – четыре года не хватает для того, чтобы подготовить инженера. Поэтому, думаю, инженерная подготовка будет массово увеличиваться с 4 до 5 или 6 лет», – резюмировал Гордин. «Новая концепция высшего образования способна совместить то ценное, что было наработано и в советский, и в постсоветский периоды, и при этом адаптировать имеющийся опыт к задачам, актуальным здесь и сейчас», – рассказал газете ВЗГЛЯД ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко. «Прежде всего мы уходим от неопределенности в статусе выпускников бакалавриата как «недоученных» специалистов, особенно в инженерно-технических дисциплинах. Вводится понятие базового высшего образования как универсального стандарта. При этом продолжительность обучения (от 4 до 6 лет) будет определяться прежде всего направлением подготовки», – объяснил он. «Обладатель диплома о базовом высшем образовании будет иметь три основные возможности дальнейшего движения: он сможет выйти на рынок труда, продолжить образование в специализированной магистратуре (1–2 года) либо при желании заниматься исследовательской или педагогической деятельностью, поступить в аспирантуру», – отметил собеседник. «Основное преимущество такой модели в том, что за счет четкого целеполагания и разделения функционала она поднимает статус всех трех ступеней – базового и специализированного высшего образования, а также аспирантуры. Важна и возможность получения специализированного образования в магистратуре за счет бюджетных средств после 5–6-летнего обучения на базовой ступени», – пояснил Шевченко. «Советская система образования готовила людей для конкретной структуры экономики и общества. В постсоветский же период университеты гораздо больше ориентировались на запросы самих студентов. Мы пришли к ситуации, когда высшее образование довольно четко разделилось на два варианта подготовки специалистов», – сказал спикер. «Первый вариант – четыре года бакалавриата – для тех, кто готов сразу выйти на рынок труда и доучиваться в процессе профессиональной деятельности. Например, очень многие ИТ-специальности именно так и устроены. А там, где четырех лет подготовки недостаточно (это и медицинские, и инженерно-технические специальности), либо сохранилась значительная доля специалитета, либо под полноценным высшим образованием всегда понималась магистратура, которая следовала за бакалавриатом», – добавил он. «Нынешний этап должен обеспечить разумный баланс между потребностями отечественной экономики и возможностями образовательной системы по обеспечению этих потребностей. Конечно, доработка концепции потребует времени и уточнения многих деталей, но общие контуры новой системы высшего образования страны обозначены», – резюмировал собеседник. В пятницу президент РФ Владимир Путин подписал указ о реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования в стране. В проекте примут участие Балтийский федеральный университет им. Канта, Московский авиационный институт, МИСиС, Московский педагогический госуниверситет, Санкт-Петербургский горный университет, Томский госуниверситет. Проект предусматривает два уровня высшего образования – базовое и специализированное (магистратура). Сроки получения базового образования – от 4 до 6 лет, магистратуры – от 1 до 3 лет. Все будет зависеть от направления подготовки, специальности или профиля подготовки, либо от конкретной квалификации, отрасли экономики или социальной сферы. Обучение в магистратуре после базового высшего образования не будет считаться вторым высшим. Аспирантура в проекте выделена в отдельный уровень профобразования. До 30 июня вузы разработают и утвердят стандарты и требования по уровням образования, а также образовательные программы для них. В ЛНР предположили, что Луганск обстреляли дальнобойными ракетами Марочко предположил, что Луганск обстреляли дальнобойными ракетами

Фото: Максим Захаров/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные впервые применили в ходе обстрела Луганска ракеты, способные лететь на 150 км до цели, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Подобные боеприпасы, ударившие в пятницу по городу, вероятнее всего, должны иметь дальность до 150 км, заявил Марочко ТАСС. Агентство отмечает, что официального подтверждения этим данным пока не было. Напомним, в пятницу в Луганске произошли два взрыва, на место отправились силовики и сотрудники МЧС. О пострадавших и погибших не сообщалось. Новости СМИ2 Медведев отреагировал на слова Зеленского о Кремле Зампред Совбеза Медведев заявил, что у Зеленского есть возможность «совершить трусливое самоубийство» 12 мая 2023, 14:30 Текст: Александра Юдина

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев после слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что всех в Кремле ожидает «плохой конец», заявил, что у главы Украины есть шанс «сгинуть от своих рук», например, совершить «трусливое самоубийство». В своем Telegram-канале он написал, что Зеленский «пожелал смерти всем в Кремле не от своих рук», однако у него самого есть шанс «сгинуть именно от своих рук». «Окочуриться, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда», – заключил Медведев. Ранее сообщалось, что возможное контрнаступление ВСУ в Запорожской области плохо закончится для Зеленского.