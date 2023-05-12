Арестованный в США россиянин отказался от сделки со следствием

Посол Антонов: Россиянин Клюшин отказался от сделки со следствием в США

Россиянин Владислав Клюшин, обвиненный в США в киберпреступлениях, отказался от сделки со следствием, заявил посол России в США Анатолий Антонов после посещения гражданина РФ в пенитенциарном учреждении в округе Плимут в юго-восточной части штата Массачусетс.

По его словам, российский соотечественник ведет себя достойно, на сделку со следствием он не пошел, передает ТАСС.

Антонов, отвечая на вопрос о том, пытались ли американские спецслужбы склонить Клюшина к сотрудничеству, отметил, что делались намеки в отношении возможной сделки. Он подтвердил, что Клюшин от сделки отказался, поскольку считает свой арест несправедливым.

Он также добавил, что вынесение приговора по делу Клюшина ожидается в США 23 мая. По его мнению, ему может грозить более 20 лет тюремного заключения.

В феврале присяжные в суде в американском Бостоне признали учредителя IT-компании «М13» Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях. Теперь суд должен установить окончательный срок заключения.

Напомним, Клюшин был экстрадирован из Швейцарии в США в конце 2022 года. США считают россиянина причастным к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании, он обвиняется также в проведении инсайдерских сделок.



