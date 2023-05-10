Российские военные уничтожили украинские САУ «Гвоздика» и миномет на Херсонском направлении

Российские военные за минувшие сутки уничтожили САУ 2С1 «Гвоздика» и миномет калибра 120 мм на Херсонском направлении, сообщил представитель региональных экстренных служб.

По его словам, в ночь на среду артиллерийским огнем близ н. п. Инженерное была уничтожена САУ 2С1 «Гвоздика», а около н. п. Понятовка уничтожен минометный расчет и боекомплект к нему, передает ТАСС.

Уточняется, что погибли десять бойцов ВСУ, трое получили ранения.

Накануне сообщалось, что Россия взяла под контроль подходы к островам в устье Днепра в Херсонской области.