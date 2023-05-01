Рухнувший в США First Republic Bank оказался самым крупным заемщиком с 2008 года

Американский банк First Republic Bank был самым крупным рухнувшим заемщиком в Соединенных Штатах за последние 14 лет, сообщает NBC News.

First Republic Bank (FRB) оказался крупнейшим заемщиком, рухнувшим со времен финансового кризиса 2008 года, сообщает NBC News, передает РИА «Новости».

Объем кредитования банка превосходил даже Silicon Valley Bank, закрытый в марте 2023 года.

FRB передали в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), также была принята заявка на покупку банка и его вкладов JPMorgan Chase.

У FRB насчитывались активы на 229,1 млрд долларов и депозиты на 103,9 млрд долларов.

Между тем глава Белого дома Джозеф Байден заявил, что вклады банка после его крушения «будут защищены». «Важнее всего то, что налогоплательщикам ничего не угрожает», – указал он.

Гендиректор Sovereign Wealth Management Гэри Королев заявил, что FRB – это не единственный банк, столкнувшийся с трудностями, и, вероятно, падение банков в США продолжится.

Региональные банки в США находятся под давлением из-за оттока депозитов, а крупные корпорации, такие, как JP Morgan, Bank of America или Wells Fargo пока выглядят «слишком крупными, чтобы рухнуть» в глазах вкладчиков.

Silicon Valley Bank объявил о своем банкротстве 10 марта. Профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, заявил, что банковская система США столкнулась с серьезным вызовом, и ей угрожает коллапс.