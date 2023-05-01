Киев завершил переброску войск в Запорожскую область

Взгляд
1 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 15:00  |  vz.ru
Разделы

Экономику начали двигать вперед простые россияне

Россияне перестали бояться и снова тратят Сергей Савостьянов/ТАСС
Россияне начали меньше экономить и больше тратить. Это важная для экономического роста смена потребительского поведения. Почему россияне снова стали брать кредиты и совершать дорогие покупки? Как это поможет российской экономике? Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский угодил в ловушку собственных военных амбиций

Запад нашел крайнего в случае поражения ВСУ IMAGO/ТАСС
«Украина не готова к контрнаступлению, но у нее нет другого выбора». Так в западной прессе описывают положение ВСУ и Владимира Зеленского в преддверии вероятной атаки в районах Приазовья. Что стало причиной столь безвыходного положения президента Украины и почему западные аналитики от месяца к месяцу все меньше верят в успех ВСУ?  Подробности...
Перейти в раздел…

ПАСЕ пожелала смерти детям Донбасса

ПАСЕ обвиняет Россию в геноциде за спасение детей из зоны СВО Сергей Аверин/РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в принятой резолюции назвала перемещение детей с украинской территории в Россию геноцидом. По данным европейских политиков, речь идет о якобы 19 тыс. «незаконно вывезенных» детях, которые в реальности были спасены из-под обстрелов украинской армии. В чем логика этого решения, насколько оно соотносится с защитой прав человека и как России отвечать на подобного рода резолюции? Подробности...
Перейти в раздел…

Кто и за что уволил Такера Карлсона

За увольнением журналиста стоит не Байден, а кое-кто более могущественный Zuma\ТАСС
Такер Карлсон – самый популярный телеведущий США, неожиданно уволившийся с самого популярного консервативного канала – записал первое обращение в новом статусе. В нем нет прямых ответов на вопрос, что стало причиной его изгнания с Fox News, но есть прозрачные намеки на человека, которого даже Джо Байден называет «самым опасным в мире».  Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Имитациями детей не защищают

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Каждый, у кого возникает соблазн заменить работу красивой презентацией, заменить результат имитацией, он должен понимать – если потом будут снова гибнуть дети в России, это будет его вина в том числе. Подробности...

Люди в России хотят гордиться трудом

Оксана Осинина
Оксана Осинина, учредитель АНО «Сохранение народного наследия»
Мы попробовали ужаться до капиталистических принципов, но наше Бытие в такое чисто материальное мерило не умещается. Нам всегда будет мало «просто денег». Должны быть смыслы, должны быть ценности, цели, большие идеи. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

На пороге второй квантовой революции пора вернуться к религиозному сознанию

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
На новом этапе человеческого развития необходимо вернуться к религиозному сознанию, которое откроет наконец перед обществом и государством огромные новые возможности. Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев
Перейти в раздел…

Африка бросила вызов Гааге

США вернули Мадуро его миллионы

За что убрали Такера Карлсона

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
Подробности...

В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
Подробности...

Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Какие праздники должны сопровождаться длинными выходными?
  • Майские

  • Новогодние
Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
  • С Бразилией

  • С Индией

  • С Китаем
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские военные поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Угледаром
    ВС России нанесли групповой ракетный удар по объектам ОПК Украины Россия нанесла удары по подготовленным для контрнаступления запасам ВСУ Военкоры показали последствия удара по Павлограду Украинский депутат опозорился во время онлайн-заседания
    Советник гендиректора Росэнергоатома объяснил столкновение ООН и МАГАТЭ Медведев раскритиковал Twitter за «прогиб» перед США и Украиной В Тбилиси разгорелся скандал из-за закупки «КамАЗов» Перевоплощение Байдена ужаснуло пользователей Twitter
    Полковник рассказал, как Россия срывает наступление ВСУ Шендерович внесен в базу данных «Миротворца» В США заявили о потере Украиной почти всех поставленных Западом вооружений Лера Кудрявцева одним вопросом о Крыме разоблачила телефонного мошенника

    Главная тема


    Экономику России начали двигать вперед простые граждане страны

    железнодорожный узел


    Эксперт: В Павлограде после удара по складам ВСУ произошел «локальный апокалипсис»

    позывной «Кельт»


    Ликвидирован «самый лучший зенитчик» ВСУ

    академия художеств


    Названа причина смерти модельера Зайцева

    Видео

    наращивание контингента


    Литва втягивает Германию в военное противостояние с Россией

    страна иммигрантов


    Гастарбайтеры Средней Азии устроили «эпохальный перелом» в Польше

    ремонт и обслуживание


    Поставки западной техники обернулись для ВСУ новой проблемой

    королева марафонов


    Как популярные блогеры стали объектом внимания ФНС и полиции

    программа сбережений


    Государство научит россиян создавать подушку безопасности

    «зеленая» инфраструктура


    Глеб Простаков: Бунт на европейском климатическом корабле

    ограничение прав


    Сергей Миркин: На новых территориях люстрации неизбежны

    пространства русского мира


    Петр Колчин: Для русских естественно быть имперцами

    карикатура


    Европейские «собачки Вашингтона» изображают раскол

    Киев завершил переброску войск в Запорожскую область

    Рогов: Украина завершила переброску войск в подконтрольную Киеву Запорожскую область

    1 мая 2023, 14:33

    Киевские власти завершили переброску в подконтрольную им часть Запорожской области из центральных регионов Украины, все три бригады рассредоточиваются, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Он отметил, что на линию фронта прибыли 116-я и 118-я бригады территориальной обороны, а также 46-я десантно-штурмовая бригада, боеприпасы и военная техника которой находятся в Павлограде, передает РИА «Новости».

    По словам Рогова, нанесенный минувшей ночью удар российской авиации по Павлограду позволил уничтожить склады с боекомплектами и топливом, а также комплексами ПВО, которые предусматривались для снабжения украинской группировки на запорожском фронте.

    Ранее в Минобороны подтвердили, что ВС России нанесли групповой ракетный удар по объектам ОПК Украины.

    Российские военные корреспонденты сняли на видео последствия удара по транспортному узлу вооруженных сил Украины в Павлограде (Днепропетровская область).

    Напомним, в воскресенье вечером российские силы нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре и складам с боеприпасами и ГСМ в Павлограде (Днепропетровская область). ВСУ копили их для наступления на Запорожском направлении.

    Эксперт: В Павлограде после удара по складам ВСУ произошел «локальный апокалипсис»
    Военный эксперт Рожин назвал последствия удара по ВСУ в Павлограде локальным апокалипсисом
    		   
    1 мая 2023, 00:44
    Фото: кадр из видео РЕН ТВ
    Текст: Антон Антонов

    В результате российского удара по объектам вооруженных сил Украины на украинском железнодорожном узле Павлограда произошел «локальный апокалипсис», заявил военный эксперт Борис Рожин.

    Рожин в своем Telegram-канале «Colonelcassad» сообщил, что были «вторичные детонации». Он предположил, что российские войска ударом «накрыли состав с техникой и боеприпасами». «В любом случае, отличная работа», – заявил Рожин.

    Напомним, сообщалось, что под удары попали железнодорожная инфраструктура и склады с боекомплектами и ГСМ в украинском Павлограде, которые вооруженные силы Украины копили для контрнаступления.

    Коментарии (27)
    Россия нанесла удары по подготовленным для контрнаступления запасам ВСУ
    Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил об ударах российских войск по складам ВСУ в Днепропетровской области
    		   
    30 апреля 2023, 23:58
    Фото: Telegram/RVvoenkor
    Текст: Антон Антонов

    Российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре и складам с боекомплектами и горюче-смазочными материалами в Павлограде (Днепропетровская область), которые вооруженные силы Украины готовили для контрнаступления, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов со ссылкой на местных жителей сообщает в Telegram о «массовых прилетах» в Павлограде. Сообщается, что под удары попали «железнодорожная инфраструктура и склады с БК и ГСМ, которые боевики ВСУ накопили для контрнаступления».

    Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской области Украины. В регионе была объявлена воздушная тревога. Позднее СМИ уточнили, что взрывы произошли в Павлограде, начался пожар, передает ТАСС.

    Бывший министр информации ДНР Даниил Безсонов привел сообщения Telegram-каналов о том, что в Павлограде находятся «две станции, которые ВСУ используют для переправы своих ресурсов на фронт».

    «В воздухе дымные следы ракет ВСУ со взорванного склада или эшелона», – приводит «Российская газета» сообщение военкоров в Telegram.

    Напомним, западные СМИ считают, что «Украина не готова к контрнаступлению, но у нее нет другого выбора». Президент Чехии Петр Павел заявил, что нехватка снарядов является главной проблемой украинской армии.

    Коментарии (22)
    Взрывы прогремели в городах Украины
    В Киеве и Киевской области произошли взрывы
    		   
    1 мая 2023, 05:21
    Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В Киеве и Киевской области, а также в других городах и регионах Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Также, по данным украинских СМИ, взрывы прозвучали в Днепре (Днепропетровске) и в Сумской области, передает ТАСС.

    Напомним, после мощных взрывов на украинском железнодорожном узле Павлограда в Днепропетровской области воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Сообщалось о взрывах в Херсоне, который находится под контролем вооруженных сил Украины.

    Коментарии (19)
    Ликвидирован «самый лучший зенитчик» ВСУ
    Считавшийся «самым лучшим зенитчиком» ВСУ «Кельт» уничтожен огнем российской артиллерии
    		   
    1 мая 2023, 02:31
    Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Огнем российской артиллерии уничтожен Андрей Линийчук с позывным «Кельт», который, по версии украинской пропаганды, был «самым лучшим зенитчиком – рекордсменом» вооруженных сил Украины, сообщают военкоры.

    Лийничук был ликвидирован в воскресенье, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях.

    По версии украинской пропаганды, Линийчук первым «успешно применил в бою» ПЗРК Starstreak. Утверждается, что он сбил «наибольшее количество воздушных объектов» среди украинских военных, в том числе якобы даже вертолет.

    Смерть Лийничука подтвердили в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

    Напомним, в апреле также был уничтожен украинский боевик Александр Станков, причастный к массовой гибели людей в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году.

    Коментарии (9)
    Советник гендиректора Росэнергоатома объяснил столкновение ООН и МАГАТЭ
    Советник гендиректора Росэнергоатома Карчаа заявил о недовольстве ООН требованием МАГАТЭ не атаковать Запорожскую АЭС
    		   
    1 мая 2023, 07:59
    Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Публичное требование гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси пресекать призывы к захвату Запорожской АЭС вызвало недовольство ООН, заявил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.

    Карчаа именно с этим связывает недовольство ООН идеей о зоне безопасности вокруг станции. Карчаа назвал ООН организацией, которой не удалось урегулировать ни один конфликт, передает ТАСС.

    По мнению Карчаа, в отличие от сотрудников ООН Гросси «пытается что-то сделать, не все получается, но все же». В Росэнергоатоме указали на «его динамику перемещения и усилия по челночной дипломатии».

    Карчаа считает, что в ООН остались недовольны Гросси не из-за «недостаточности усилий», а из-за его «открытого и публичного заявления, что по атомной станции нельзя стрелять» и что «любые призывы к захвату станции должны жестко пресекаться». Как заявил Карчаа, в ООН должны были опровергнуть это заявление, поскольку «была задета профессиональная честь одного из их институтов».

    Как утверждает Wall Street Journal, команда генсека ООН Антониу Гутерреша выступила против идеи МАГАТЭ о зоне защиты вокруг Запорожской АЭС.

    Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС была близка, но Киев заблокировал ее. В Кремле ситуацию вокруг Запорожской АЭС назвали тревожной. МАГАТЭ отказалось от идеи демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.

    Коментарии (10)
    Военный аналитик: США поставили ВСУ в безвыходное положение
    Военный аналитик Онуфриенко: В США провалы ВСУ расцениваются как личные неудачи Байдена
    		   
    30 апреля 2023, 19:45
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Алёна Задорожная

    Вашингтон вынужден давить на Владимира Зеленского в вопросе контрнаступления и перекладывать на президента Украины ответственность за потенциальный провал атаки, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в западных СМИ сообщили, что украинская армия не готова к наступлению, однако выбора у нее нет.

    «С военной точки зрения мы видим сомнительные попытки подготовить контрнаступление, о котором говорят почти пять месяцев. Судя по открытым данным, ВСУ не удалось собрать и половины того, что они хотели получить для полноценной атаки. Отдельный вопрос связан с западной авиацией, о которой украинские власти говорят постоянно, хотя сами самолеты им никто не обещал», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Положение Зеленского осложняет и накал страстей внутри так называемой украинской элиты, – продолжает собеседник. – Это клубок змей, в котором каждая группировка пытается доказать, что именно она должна находиться у власти. А так как сам Зеленский не обладает субъектностью, а все решения принимаются не в Киеве, у окружающих его политиков полно времени на внутреннюю грызню», – рассуждает он.

    «Для американцев тут тоже есть проблема. Поскольку военные задачи для ВСУ ставятся в Вашингтоне, многие увязывают неудачи украинской армии с ошибками Белого дома. Но администрация Байдена пытается откреститься от этого. Если внимательно посмотреть на публикации западных СМИ, мы увидим, как пресса планомерно снимает ответственность с Байдена, Пентагона и Демпартии США за провалы ВСУ», – указывает эксперт.

    «Расставляются и соответствующие акценты. В частности, мы видели заявления о том, что Штаты выступают против удержания Артемовска «любой ценой», а Зеленский якобы не прислушался к этим советам. То же самое говорили о Северодонецке и Лисичанске. «Бахмутскую мясорубку» тоже называют сугубо ошибкой президента Украины. Они же пишут о внутриполитических разборках на Банковой, будто бы там есть хоть один самостоятельный политик», – перечисляет аналитик.

    «Я убежден, что Штаты прекрасно понимают, насколько серьезную ошибку допустили, глубоко погрязнув в украинском конфликте. Им не стоило в первых рядах рассказывать о том, что они готовы до последнего поддерживать Украину. Сейчас же выстроилась прямая аналогия – поражение ВСУ равнозначно поражению лично Байдена. Теперь они пытаются эту связь разорвать, и тем самым ВСУ оказываются в безвыходном положении», – заключил Онуфриенко.

    Украине придется начать контрнаступление, несмотря на неготовность армии. Об этом ранее написал профессор Марк Галеотти в британской газете The Sunday Times. По данным эксперта, откладывать атаку больше нельзя по военным и политическим причинам. Отмечается, что ВСУ довольно активно осваивают переданные им 230 танков, а также 1550 бронемашин. Однако систем ПВО для наступления все еще не хватает, о чем ранее писала газета ВЗГЛЯД.

    Вопреки очевидным проблемам, у Зеленского не осталось альтернативных вариантов. «У Украины нет иного выхода, кроме как перейти в наступление весной или летом. Ее лидеры загоняют себя в рамки. Зеленский умело вел отношения с Западом, но чтобы сохранить поддержку, он должен продемонстрировать то, что в Вашингтоне называют «окупаемостью инвестиций», – цитирует Галеотти «Русская служба BBC» (признана в России иностранным агентом).

    Еще одна проблема, с которой сталкивается Зеленский, связана с внутриполитическим разногласием на Украине относительно перспектив конфликта. В пример Sunday Times приводит главу военной разведки Украины Кирилла Буданова (ответственного за серию терактов в России – прим. ВЗГЛЯД), который выступает против переговоров с Россией и рассчитывает на успех наступления, замечает «Коммерсант».

    На этом фоне телеканал CNN, анализируя потенциал ВСУ, пишет: прорыв российских оборонительных линий станет для украинской армии огромным испытанием. Чиновники также признают, что ВСУ может не хватить фактора внезапности. Помимо этого, Россия сохраняет явное преимущество в воздухе, «и это может иметь решающее значение для замедления продвижения Украины».

    Кроме того, обозреватель New York Times Майкл Швирц сообщил, что атака ВСУ вряд ли закончится «успехом», так как украинские солдаты измотаны после 14 месяцев непрекращающихся боев, к тому же у них сокращаются запасы оружия.

    Коментарии (11)
    Украинские военные ударом беспилотника убили рыбака из Херсона
    Под Херсоном ударом беспилотника ВСУ убили молившего о пощаде рыбака
    		   
    30 апреля 2023, 17:16
    Фото: кадр из видео
    Текст: Валентина Григоренко

    Недалеко от Херсона Вооруженные силы Украины (ВСУ) убили обычного рыбака ударом беспилотника. Мужчина, вышедший на водоем, умолял о пощаде, но все равно погиб, сообщили СМИ.

    В Сети появились видео, снятые с украинского беспилотника. На кадрах видно, как дрон ВСУ, летевший над рекой недалеко от Херсона, обнаружил мужчину, рыбачившего с лодки. Операторы беспилотника выпустили снаряд и начали преследовать мужчину, который махал руками, показывая, что является гражданским лицом и умолял о пощаде, пишет «Российская газета».

    После того, как он направился к берегу вплавь, украинские боевики уничтожили прицельным выстрелом лодку и рыбака.

    Ранее сообщалось, что ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков, которые направлялись к городу для эвакуации раненых.

    Коментарии (41)
    В Индии разглядели «настоящее лицо правительства Украины»
    Старший советник офиса министра информации Индии Гупта осудил твит минобороны Украины о взрывах в Севастополе

    1 мая 2023, 03:59

    Текст: Антон Антонов

    Опубликованный минобороны Украины твит о взрывах в Севастополе с карикатурой на индийскую богиню является нападением на индуистские взгляды по всему миру, заявил старший советник офиса министра информации Индии Канчан Гупта.

    Гупта пояснил, что «на пропагандистском плакате изобразили карикатуру на индийскую богиню Ма Кали». В твите минобороны Украины фото нефтебазы в Севастопольской бухте и столба дыма над ней после атаки беспилотников было размещено рядом с карикатурой на индийскую богиню смерти Кали в образе Мерлин Монро. Твит сопровождался комментарием: «Произведение искусства». Через некоторое время он был удален.

    Гупта заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что недавно Индию посетила замглавы МИД Украины, «прося поддержки у Индии». «За этой фальшивкой скрывается настоящее лицо правительства Украины», – приводит его слова РИА «Новости».

    В субботу в Севастополе в районе Казачьей бухты в результате атаки украинских беспилотников загорелся резервуар с топливом.

    Коментарии (3)
    Украинские власти призвали не публиковать фото и видео последствий удара в Павлограде

    1 мая 2023, 01:02

    Текст: Антон Антонов

    Власти украинского Павлограда (Днепропетровская область) призвали местных жителей не публиковать в Сети фотографии и видеозаписи последствий удара по объектам вооруженных сил Украины.

    Напомним, удар, вероятно, был нанесен по железнодорожной инфраструктуре и складам с боекомплектами и ГСМ. Военный эксперт Борис Рожин назвал последствия удара по ВСУ в Павлограде локальным апокалипсисом.

    Коментарии (6)
    Киев посоветовал украинцам «брать российский паспорт»
    Уполномоченный Рады по правам человека Лубинец посоветовал украинцам «брать российский паспорт»
    		   
    1 мая 2023, 04:59
    Фото: Bulkin Sergey/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, обращаясь к гражданам Украины, которые находятся на освобожденных Россией территориях, заявил, что им следует получить российский паспорт.

    Лубинец сказал, что «посоветовал бы брать российский паспорт». По его словам, нужно «для себя принять решение выжить». При этом, как пояснил Лубинец, украинские власти в данный момент работают над проектом закона, который даст возможность украинцам позднее отказаться от российского гражданства, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Крым якобы ждет «тяжелый период деоккупации». По его мнению, многие в Крыму должны быть наказаны за то, что сменили украинский паспорт.

    Коментарии (4)
    ВСУ пришлось изменить тактику в Артемовске
    Военный эксперт Леонков заявил об изменении тактики ВСУ в Артемовске из-за российских авиабомб
    		   
    1 мая 2023, 03:34
    Фото: Первый Республиканский Канал/Rutube
    Текст: Антон Антонов

    Планирующие авиабомбы, которые применяют ВКС России, вынудили украинских военных в Артемовске резко изменить тактику, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

    Леонков сообщил, что прежде вооруженные силы Украины предпочитали размещать снайперские позиции на верхних этажах высоток, а в подвалах создавали склады и организовывали штабы, передает РИА «Новости».

    Однако после удара авиабомбой «обречены» как военные на крыше, так и в подвале, в связи с чем «украинские потери оказались настолько значительными, что генштабу укроармии пришлось изменить тактику», сообщил Леонков. По его словам, ВСУ стали активнее применять маленькие квадрокоптеры, военных больше не размещают в высотках, там устанавливают камеры.

    По всей линии фронта российские войска стали активно применять фугасные авиабомбы типа ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции, которые позволяют ВКС оставаться за пределами зоны поражения украинской ПВО. Сама ПВО Украины при этом «становится мишенью для российских самолетов прикрытия», сказал Леонков.

    Напомним, российские штурмовые формирования сообщают, что им нужно пройти около 1,5 километров по городской застройке, после чего город окажется полностью освобожден от ВСУ.

    Коментарии (11)
    Группировки российских войск «Центр» и «Юг» рассказали об ударах по ВСУ
    Начальники пресс-центров группировок войск «Центр» и «Юг» Савчук и Астафьев рассказали о российских ударах по ВСУ

    1 мая 2023, 07:03

    Текст: Антон Антонов

    На Краснолиманском направлении поражено около 140 целей вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук. Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал о ситуации на Марьинском и Авдеевском направлениях.

    Савчук сообщил, что вскрыты позиции ВСУ на торском участке и у Серебрянского лесничества, украинские войска понесли потери в личном составе и технике. Российская авиация нанесла удары по опорным пунктам и районам сосредоточения украинских сил. Российская ПВО уничтожила беспилотник А1-СМ «Фурия», передает ТАСС.

    Астафьев сообщил, что на Марьинском направлении уничтожены опорные пункты ВСУ у Красногоровки и Галициновки, украинские потери – до 20 бойцов и три единицы автомобильной техники. На Авдеевском направлении авиация атаковала пункты временной дислокации резервов ВСУ. Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены украинские танк и три БМП у Первомайского, Северного и Авдеевки, передает РИА «Новости».

    Российские артиллеристы также нанесли удары по позициям украинской артиллерии и минометного расчета в районах населенных пунктов Дзержинск, Новгородское, Клебан-Бык и Поповка. ВСУ потеряли до 60 человек.

    Кроме того, Минобороны России в Telegram опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» ВДВ на Артемовском направлении. С помощью БПЛА были выявлены замаскированные позиции ВСУ, по которым и нанесли удар расчеты гаубиц.

    Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ потеряли за сутки до 670 военнослужащих и наемников.

    Коментарии (3)
    Боец ВСУ сообщил Guardian о неготовности Украины к контрнаступлению
    Guardian опубликовала признание украинского бойца в неготовности ВСУ к контрнаступлению

    1 мая 2023, 06:26

    Текст: Антон Антонов

    Сообщения о неготовности вооруженных сил Украины к контрнаступлению вызывают беспокойство на Западе, пишут британские СМИ.

    Обозреватели Эмма Грэм-Харрисон и Артем Мажулин приводят слова украинскиго военного с позывным «Темный», который заявил, что ВСУ к контрнаступлению «не готовы». «Нам нужно больше тренироваться, нам нужно больше времени», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

    Guardian заявила, что украинской армии не хватает времени на качественную подготовку, также отсутствует достаточное количество боеприпасов, необходимое для контрнаступления, передает ТАСС.

    Как пишет издание, в США и ЕС обеспокоены из-за состояния ВСУ после многомиллиардных вливаний. Разведка США полагает, что Киев может не справиться с подготовкой необходимого количества техники и военных для реализации своих целей.

    Напомним, по мнению западных СМИ, вооруженные силы Украины на данный момент не готовы к контрнаступлению, но у Украины отсутствует возможность выбора в данном вопросе.

    Коментарии (5)
    Воздушная тревога объявлена по всей Украине
    На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, прозвучали взрывы в Херсоне
    		   
    1 мая 2023, 04:32
    Фото: Jim Goldstein/Danita Delimont Stock Photograph/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В ночь на понедельник на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне, который находится под контролем вооруженных сил Украины.

    Сперва воздушную тревогу объявили в южных и восточных регионах Украины, затем – в центральной и западной частях страны, передает ТАСС.

    Напомним, сообщалось о мощных взрывах в украинском Павлограде, где ВСУ хранили боекомплекты и горюче-смазочные материалы для контрнаступления. Военный эксперт Борис Рожин назвал последствия удара по ВСУ в Павлограде локальным апокалипсисом.

    Коментарии (6)
    Взрывы произошли в Бердянске
    Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил о взрывах в Бердянске

    1 мая 2023, 01:31

    Текст: Антон Антонов

    В освобожденном российскими войсками Бердянске в Запорожской области были слышны два взрыва, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов сообщил в Telegram, что взрывы произошли «около 22.10 в разных частях города».

    В апреле в Бердянске задержали местного жителя, который сообщал украинским войскам координаты мест дислокации российских сил и важных объектов инфраструктуры.

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •