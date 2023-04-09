Погибла актриса дубляжа Елена Шульман

ВС России сорвали наступление ВСУ на запорожском направлении

Глава Чечни Кадыров: Батальон «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сорвал наступление ВСУ на запорожском направлении

Батальон «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сорвал наступление Вооруженных сил Украины на запорожском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале, что военнослужащие батальона «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сбили весь пыл украинских подразделений и натовских наемников, сорвав их наступление на российские позиции на Запорожском направлении.

Кадыров рассказал, что под грамотным руководством дорогого брата, боевого офицера, заместителя командира – начальника штаба батальона «Восток-Ахмат» МО РФ Вахи Хамбулатова (Асхаб), хорошо поработали российские беспилотники, которые мастерски выявляли вражеские наступательные действия и оперативно корректировали удары минометов. По словам главы Чечни, минометчики накрывали укронатовскую пехоту так результативно, что напрочь отбили охоту наступать на позиции ВС России.

Кадыров уточнил, что два танка и один натовский БМП уже никогда больше не повернут свои орудия в сторону российской территории, отвоевались. Глава Чечни подчеркнул, что личный состав батальона «Восток-Ахмат» своими четкими, слаженными действиями не дал ни малейшего шанса свершиться наступлению украинских бандформирований.

Кадыров также рассказал, что ранее личный состав батальона пресек наступление укронацистов и натовских бандформирований на запорожском направлении, уничтожив до десяти единиц бронетехники и приличное количество живой силы противника.

Глава Чечни подчеркнул, что в зоне ответственности батальона «Восток-Ахмат» МО РФ на Запорожском направлении обстановка под полным контролем российских подразделений.

Накануне Кадыров объяснил, почему наступление ВСУ и натовских наемников будет России на руку. В тот же день командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский назвал главную задачу России во время контрнаступления ВСУ.