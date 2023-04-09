Проверка боеготовности вооруженных сил началась в Абхазии

ВСУ из-за нехватки боеприпасов стали собирать российские неразорвавшиеся снаряды

WP: ВСУ из-за острого дефицита боеприпасов собирают российские неразорвавшиеся снаряды

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за острого дефицита боеприпасов вынуждены ограничивать их применение на поле боя, сообщают американские СМИ.

По данным The Washington Post, нехватка боеприпасов в ВСУ достигла критического уровня. Американское издание сообщает, что украинские военнослужащие даже ищут неразорвавшиеся российские снаряды в лесах и на заминированных территориях, передает ТАСС.

Цели для артобстрелов украинской стороне приходится выбирать более тщательно, для контратак боеприпасов не хватает. Так, по информации издания, артиллерийский взвод 59-й моторизованной бригады на востоке Украины раньше выпускал более 20-30 снарядов в день из произведенных в СССР гаубиц, а сейчас – всего один или два, либо вообще ни одного.

Источник WP утверждает, что ВСУ выпускают около 7,7 тыс. артиллерийских снарядов в сутки. Российские Вооруженные Силы, как сообщается, – втрое больше.

Боеприпасы для украинских орудий советского производства не поставляются уже давно. Украине приходится полагаться на снаряды, поставляемые Западом, однако ее у Киева гораздо меньше, уже скоро и эти запасы иссякнут.

Соединенные Штаты ищут по всему миру запасы артиллерийских снарядов советского производства, но, как отмечается в статье, их транспортировка может занять месяцы. Многие страны, продолжает WP, не решаются продавать Украине имеющиеся у них боеприпасы калибра 152 мм и 122 мм, поскольку не хотят портить отношений с Россией. Иногда такие поставки осуществляются через продажу третьим странам.

Бывшие государства – члены Организации Варшавского договора, которые сейчас входят в состав НАТО, «имеют возможность производить снаряды, но не в таких масштабах», говорится в публикации. Речь идет о Болгарии, Польше и Словакии.

Также в статье говорится, что украинские военные изготавливают пули и мины для беспилотников на 3D-принтерах. Газета отмечает, что в одном случае во время разборки взорвалась мина, погибли два человека.

Ранее в субботу бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил о кризисе на Украине, вызванном нехваткой боеприпасов, и призвал всех иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, вернуться домой.