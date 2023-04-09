Израиль продлил блокаду палестинских территорий

Армия Израиля заявила о продлении блокады палестинских территорий до полуночи на 13 апреля

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о продлении до полуночи с 12 на 13 апреля блокады палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа из-за ситуации в области безопасности.

Как говорится в заявлении, было принято решение о продлении общей изоляции Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан) и сектора Газа до полуночи с 12 на 13 апреля», в период изоляции проход через КПП будет разрешен только в гуманитарных, медицинских и исключительных случаях. передает ТАСС.

Ранее Египет достиг договоренностей о деэскалации между Израилем и палестинскими группировками.