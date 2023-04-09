Во Владивостоке подростки избили ребенка

Во Владивостоке подростки избили 11-летнего мальчика

Во Владивостоке в двух школах будут проведены проверки после избиения подростками 11-летнего мальчика, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.

В соцсетях распространилось видео с кадрами избиения, как утверждалось, 11-летнего ученика школы № 64 во Владивостоке. Мальчик, скрючившись, лежит на земле, а двое ребят поочередно бьют его ногами. Также сообщалось, что видео снимали девочки, передает РИА «Новости».

Романова уточнила, что информация стала известна только сегодня, обстоятельства устанавливаются. По ее словам, будет проверка, какие ребята били 11-летнего мальчика, были ли еще эпизоды драк с их участием. Также будет проверяться, как в школах № 64 и № 66 работают с темой буллинга и профилактики травли, отметила она.

По мнению Романовой, проверка будет проведена в двух школах, так как пострадавший мальчик учится в школе № 64, а инициаторы избиения в соседней, – средней школе № 66.

Ранее в Ульяновске возбудили уголовное дело после того, как подростки избили двоих сверстников молотками.