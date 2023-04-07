Общество «Знание» и Роскосмос анонсировали профориентационный марафон ко Дню космонавтики

Известные космонавты и ученые расскажут о космосе в рамках профориентационного космического марафона «Ключ на старт», который 12 апреля проведет Российское общество «Знание» в партнерстве с госкорпорацией «Роскосмос».

В этом году к марафону подключатся несколько региональных студий Российского общества «Знание». В 11 городах – Москве, Казани, Саранске, Вологде, Туле, Владивостоке, Екатеринбурге, Сочи, Курске, Архангельске и Пятигорске, говорится в сообщении на сайте общества.

Спикеры расскажут о собственном опыте жизни на орбите, научных открытиях, достижениях и пути, который Россия проходит в освоении космического пространства, а главное, они поделятся тем, как стать частью большой команды Роскосмоса.

Среди них: летчики-космонавты, Герои России Александр Лазуткин и Олег Новицкий, космонавты-испытатели Денис Матвеев и Сергей Корсаков, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко и другие. В эфире состоится включение с международной космической станции, со зрителями пообщаются летчик-космонавт, Герой России Сергей Прокопьев, космонавты-испытатели Дмитрий Петелин и Андрей Федяев.

В Москве марафон будет встроен в программу проведения ставшей уже традиционной ежегодной акции «Всероссийский космический диктант»: проект реализуется с 2019 года и направлен на популяризацию и сохранение достижений отечественной космонавтики. Вопросы диктанта охватывают разные сферы знаний: биография легенд российской и советской космонавтики, жизнь и работа на орбите, исследования планет и многие другие интересные факты, благодаря чему участники диктанта получают возможности для разнопланового просвещения.

В 2022 году к акции присоединились более 1 тыс. человек. Ключевой площадкой диктанта ежегодно становится Центр «Космонавтика и авиация», расположенный на ВДНХ, где Общество «Знание» в этом году застроит мультимедийную студию. Ожидается, что очное участие в диктанте примет генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, летчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев, актер театра и кино Владимир Машков.

Также в рамках празднования Дня космонавтки Общество «Знание» проведет с 12 по 26 апреля тематические кинопоказы. Показ документальных фильмов пройдет по заявкам образовательных учреждений. На сегодня к акции присоединилось 93 колледжей и техникумов из 15 регионов.

В тройку лидеров проведения акции вошли Ульяновская и Свердловская области, а также Донецкая народная республика. Прием заявок продлится до 10 апреля 2023 года. Участниками мероприятия покажут документальные фильмы «Легенды космоса. Юрий Гагарин» и «Создать космонавта. Кинопоказы будут организованы при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.