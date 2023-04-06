В России за сутки госпитализированы 1,1 тыс. человек с коронавирусом

Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 1155 человек с COVID

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в России госпитализированы 1155 человек, что на 10,7% меньше по сравнению с 5 апреля.

Выписано в связи с выздоровлением 10 879 человек, это на 7,9% меньше по сравнению с 5 апреля. Выявлен 9371 новый случай COVID. Подтверждено 39 летальных исходов, сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в России были госпитализированы 1294 человека, что на 14,5% меньше по сравнению с 4 апреля.