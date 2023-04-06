Ростех начал оценивать качество деталей авиадвигателей с помощью нейросетей

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха начала оценивать качество деталей авиадвигателей с применением машинного зрения и нейросетевых технологий, говорится в релизе госкорпорации.

По сообщению госкорпорации, Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха внедрила новый способ люминесцентного контроля качества деталей авиационных двигателей с применением машинного зрения и нейросетевых технологий, который позволил автоматизировать процесс оценки качества лопаток силовых установок и включает в себя использование передовых алгоритмов обработки изображений, передает РИА «Новости».

Новый способ автоматизированного люминесцентного контроля обеспечивает поиск дефектов, расчет геометрических характеристик, съемку всех поверхностей детали, классификацию и определение годности изделия согласно нормативной документации, его применение в технологическом производственном процессе повышает точность и достоверность получаемых результатов.

Дополнительным эффектом применения данного способа является формирование «цифрового следа» изготавливаемой продукции, который позволит проводить ретроспективную аналитику производственного процесса для его оптимизации.

Ранее Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт (ПНИЭИ, входит в концерн «Автоматика», который входит в холдинг «Росэлектроника») создал программу для защиты биометрии на основе нейросетей.