Оскорбившего христиан и русских водителя в Ленобласти задержали

В Ленинградской области задержали прилюдно оскорбившего христиан и русских водителя автомобиля, он пытался скрыться, сообщили в региональном ГУ МВД.

Конфликт попал на запись видеорегистратора, его распространили в соцсетях. В ролике водитель Hyundai Solaris подрезал стоящий на светофоре автомобиль, вышел к нему и заявил, что «христиане и русские» «живут за счет кавказцев», обозвав их.

Дело возбудили по статье об оскорблении чувств верующих, передает РИА «Новости» со ссылкой на полицию.

В ведомстве полагают, что высказывания подозреваемого содержат «враждебное отношение к группе лиц, объединенных принадлежностью к религии».

Отмечается, что само происшествие случилось еще 28 марта. Подозреваемого попытались задержать правоохранители, но в ответ мужчина применил к ним «насилие и приемы борьбы», после чего убежал.

Его задержали в Ленобласти, он пытался уехать из региона. Сейчас его передали следствию.

Также возбуждено дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».