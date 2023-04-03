США разделили позицию России по ядерной войне

Белый дом: США согласились с Россией в недопустимости развязывания ядерной войны

США согласны с Россией в том, что развязывать ядерную войну недопустимо, победителей в ней не будет, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Вашингтон, по его словам, не видит признаков того, что Москва планирует применить ядерное оружие в ходе специальной военной операции на Украине или где-то еще, передает ТАСС.

Кирби напомнил слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что ядерную войну развязывать недопустимо, что в ней нет победителей. «Мы, откровенно говоря, согласны с ним на этот счет», – подтвердил он.

В недавно принятой Концепции внешней политики России говорится, что для устранения предпосылок развязывания глобальной войны и рисков применения ядерного оружия Россия будет уделять приоритетное внимание стратегическому сдерживанию.