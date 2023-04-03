Обвиняемые в подделке документов для организации убийства Дугиной частично признали вину

Подозреваемые в подделке документов, применявшихся для организации убийства журналистки Дарьи Дугиной, Андрей Кузнецов и Александр Сучков частично признали вину.

Сучков и Кузнецов частично признали вину в зале суда, передает ТАСС.

Оба обвиняемых заявляют, что не знали, что поддельные документы на машину планируется применять для сокрытия другого преступления и перехода границы России.

Напомним, в феврале Генпрокуратура заявляла, что в производстве поддельных документов о регистрации для сокрытия убийства подозреваются Андрей Кузнецов и Александр Сучков.

Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года, когда взорвалась ее машина. За убийством стоят украинские спецслужбы.