Украинский пленный рассказал об отсутствии в ВСУ обещанных танков Challenger

Украинский пленный: Обещанные британские танки так и не поступили в войска

Обещанные британские танки Challenger так и не поступили в 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду Украины, рассказал пленный украинский военнослужащий из этого соединения.

По его словам, в феврале говорилось о том, что к концу марта в 25-ю бригаду поступят британские танки Challenger и потом «будет легче», но в итоге в подразделении находятся лишь три МТ-ЛБ и две БМП, из которых «две «мотолыги» поломаны и одна БМП поломана... и где все остальное?», передает РИА «Новости».

Пленный добавил, что отношение к украинскому командованию резко негативное, потому уже в первой половине февраля было понятно, что лес, который обороняли украинские подразделения, долго не удержать – российские войска его выкосили артиллерией и танками.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников покатался на британском танке Challenger 2 и сообщил, что эти машины вскоре приступят к выполнению задач.