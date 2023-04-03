McDonald's решила закрыть офисы в США перед сокращением персонала

Wall Street Journal узнала о решении McDonald's закрыть офисы в США перед сокращением сотрудников

Американская корпорация McDonald's готовится к сокращению персонала, в связи с чем руководство компании велело временно закрыть офисы в США, свидетельствует направленное сотрудникам письмо.

Сотрудникам McDonald's рекомендовано не проводить встреч и мероприятий в офисах компании. Руководство заявило, что готовится объявить о «важных решениях», которые касаются «должностей и численности персонала во всей организации». Соответствующая информация будет доведена до сотрудников в течение недели. Сейчас в McDonald's по всему миру работает не менее 150 тыс. человек, но 70% из них – в США, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

Напомним, McDonald's объявила о приостановке работы в России в марте 2022 года на фоне спецоперации на Украине. В 2023 году McDonald's в связи с ситуацией на Украине и отказа от поставок мяса из России решила уйти из Казахстана.

В начале 2023 года Национальная ассоциация экономики бизнеса заявила, что примерно 20% американских компаний могут провести сокращение персонала в связи с ухудшением экономической ситуации. Соответствующие объявления уже сделали Walt Disney Company, Amazon, Meta*, Twitter, Alphabet, Microsoft, Boeing и ряд других.