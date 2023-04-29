Генерал ВСУ сравнил Украину с проигравшей войну «Великой Германией»

Генерал ВСУ Мельник призвал брать пример с Германии, которая стала великой после поражения в войне

Украине следует брать пример с «Великой Германии», которая сумела восстановиться после разгромного поражения и стать самой передовой страной в мире, заявил командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник.

В YouTube-интервью Мельник предположил, что через пять лет после окончания конфликта Украина будет «сильнейшим государством в мире», как «Великая Германия, которая проиграла войну и стала одной из самых передовых стран в мире». Мельник считает, что Украина способна в этом плане обойти Германию, и создать самую могучую армию и сильную экономику, передает РИА «Новости».

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что в случае успешного наступления ВСУ Киев израсходует последние оставшиеся силы и Украину ждет поражение.