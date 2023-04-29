В Сети назвали безумием слова главы ЕК о целях Украины

Пользователи Twitter призвали уволить фон дер Ляйен за слова «Украина сражается за всех нас»

Пользователи Twitter (ограничен в России) раскритиковали слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на саммите Global Citizen в Нью-Йорке о том, что Украина «сражается за всех нас», и призвали уволить ее.

Комментаторы отмечают, что «это не наш конфликт» и указывают, что на самом деле Украина сражается не за Европу, а за «глобалистов и военно-промышленный комплекс Запада», передает РИА «Новости».

«Вы хотите сражаться до последнего украинца, лицемеры. Жертвуете Украиной, вместо того, чтобы пытаться урегулировать конфликт», – написал один из пользователей.

«Боже, спаси нас от этого безумия», – поделился мнением еще один пользователь.

В заключение читатели предложили Урсуле фон дер Ляйен «вступить в армию Украины, пойти на фронт и сражаться».

«Она нужна им больше, чем нам. Пусть подаст в отставку», – сделали вывод пользователи.

Ранее британские СМИ сообщили, что глава ЕК фон дер Ляйен может досрочно покинуть пост ради назначения генсеком НАТО в октябре 2023 года.