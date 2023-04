Несостоявшийся пресс-секретарь Зеленского уничтожен под Кременной В партии «Новые люди» поддержали идею создания бюджетных мест в вузах для участников СВО В партии «Новые люди» поддержали идею создания бюджетных мест в вузах для участников СВО 28 апреля 2023, 20:25 Текст: Кристина Цыцура

Депутаты от фракции «Новые люди» прокомментировали предложения Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей России при Федеральном Собрании РФ. Они касались преференций при поступлении в вузы для тех, кто участвовал в СВО или служил в армии, а также изменений при проведении экспертизы на инвалидность. Так, председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать систему преференций при поступлении в вузы для тех, кто участвовал в СВО или служил в армии. По словам депутата партии «Новые люди» Ксении Горячевой, мера правильная, так как сейчас служит немало парней, которые после демобилизации хотят получить высшее образование. «И это важный этап социализации после возвращения домой, возможность вернуться к мирной жизни и найти дело, которое будет поддерживать», – говорится в релизе. Представитель от партии сообщила, что важно выделить для служивших граждан дополнительные места в колледжах и вузах, но не в ущерб другим. Партия «Новые люди» уже внесли такой законопроект. Выступление председателя Совфеда Валентины Матвиенко о необходимости реформировать систему медико-судебной экспертизы прокомментировал депутат от партии «Новые люди» Олег Леонов. «Сейчас врачам приходится заполнять горы отчетов вместо того, чтобы оказывать помощь раненым. Это недопустимо, мы всегда выступали за сокращение административной нагрузки на врачей. В условиях СВО она особенно вредна», – заявил он. А по слова депутата Сарданы Авксентьевой, необходимо реформировать медико-социальную экспертизу: «Сейчас людям, чтобы получить инвалидность, нужно отстоять очереди перед кучей кабинетов. Недопустимо, когда участники СВО вынуждены пробивать бюрократию на костылях. Это не то отношение, которое они заслужили. Нужно максимально быстро защитить права тех, кто сейчас защищает всех нас». В Конгрессе США захотели вернуть Украину к границам 1991 года Yahoo News: В Палате представителей США потребовали завершить конфликт на Украине возвращением к границам 1991 года

Конгрессмены от Республиканской и Демократической партий в Палате представителей США готовят законопроект, требующий добиться завершения конфликта на Украине возвращением к границам 1991 года, сообщает портал Yahoo News. Как ожидается, соответствующая резолюция будет представлена во вторник и сначала должна будет быть рассмотрена Комитетом по международным делам Палаты представителей США. По имеющейся у портала информации, в резолюции содержится требование подчеркнуть, что США хотят видеть победу Украины «против вторжения» и восстановления в международно-признанных границах 1991 года. Авторы законопроекта, демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон, также призывают включить Украины в НАТО и требовать от Москвы выплатить компенсации Киеву, передает РИА «Новости». Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решаемые на Украине задачи касаются прежде всего обеспечения безопасности нашей страны и недопущения дискриминации и истребления украинским режимом русских. Украинский генерал объяснил большие потери ВСУ в Артемовске Генерал ВСУ Кривонос объяснил большие потери украинских военных в Артемовске неподготовленностью города к обороне 26 апреля 2023, 01:57 Текст: Антон Никитин

Украинские военнослужащие несут большие потери в Артемовске (украинское название – Бахмут) из-за неподготовленности города к обороне по вине военного руководства страны, заявил бывший заместитель командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Сергей Кривонос. Кривонос заявил в интервью Пятому каналу, что Вооруженные силы Украины платят страшную цену за этот город из-за того, что некоторые допустили ошибки и не подготовили город к нужной обороне. По его словам, к обороне нужно было готовить не просто подходы к городу, но и сам город. Генерал выразил уверенность, что этого качественно сделано не было, а сейчас эти проблемы способствуют тому, что ВСУ несут достаточно большие потери, передает ТАСС. Кривонос добавил, что Вооруженным силам Украины следовало покинуть Артемовск еще в феврале, а в данный момент их положение ухудшается ввиду невозможности навязать собственную инициативу. Он также отметил, что на Украине остаются большие проблемы с подготовкой мобилизованных солдат. Накануне Минобороны России сообщило, что ВДВ и авиация пресекли попытку Вооруженных сил Украины перебросить к Артемовску резервы, за западную часть города ведутся интенсивные бои, ВСУ несут большие потери. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об успешном «перемалывании» подразделений ВСУ в Артемовске. Новости СМИ2 Си Цзиньпин предупредил Зеленского об отсутствии победителей в ядерной войне

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в ядерной войне не может быть победителей, и призвал обе стороны к сдержанности, сообщило Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин в разговоре с Зеленским призвал обе стороны сохранять хладнокровие и быть сдержанными, ведь в ядерной войне нет победителей, а также предложил, что нужно подлинно взглянуть на проблему, исходя из собственного будущего, а также всего человечества, передает ТАСС. В китайском МИД сообщили, что председатель КНР заявил Зеленскому, что украинский кризис сильно повлиял на международную обстановку, и что Китай стоит на стороне мира по вопросу Украины. Ранее стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Киев начал стягивать резервы личного состава и техники к Артемовску Марочко: Киев начал стягивать резервы личного состава и техники к Артемовску 28 апреля 2023, 08:25 Текст: Александра Юдина

Киев стягивает резервы личного состава, техники и артиллерию на Артемовское направление в расположенные неподалеку населенные пункты, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, воинская колонна с личным составом и военной техникой без опознавательных знаков приехала в населенный пункт Дружковка. Колонна состояла из двух БТР-80, пяти автомобилей ЗИЛ-131 и восьми «Урал». При этом к каждому автомобилю на буксире было прикреплено артиллерийские орудие Д-20 либо Д-30, передает РИА «Новости». Марочко добавил, что после непродолжительной стоянки в Дружковке, колонна выдвинулась в направлении Артемовска. Ранее Марочко сообщал, что киевские военные сконцентрировали силы и средства для проведения контрнаступления на небольших участках Краснолиманского направления в ЛНР, однако позднее сообщалось о безуспешных атаках ВСУ на этом направлении. Новости СМИ2 Военный эксперт: Киев пытается замаскировать направления ударов для контрнаступления Военный эксперт Рожин: ВСУ готовят отвлекающие маневры, чтобы получить преимущество в начале контрнаступления

Противник маскирует направление основного удара, усиливает разведку и вбрасывает дезинформацию, чтобы перед контрнаступлением ввести в заблуждение командование ВС РФ. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Борис Рожин. Ранее стало известно о подготовке отвлекающих маневров ВСУ перед началом контрнаступления. «Есть все основания говорить о том, что ВСУ усиливают разведывательную деятельность и предпринимают меры по дезинформации российского командования. В том числе они вбрасывают различные слухи и откровенную ложь, чтобы ввести нас в заблуждение и отвлечь внимание от ключевых задач», – рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. «Противник пытается замаскировать возможные направления ударов в рамках контрнаступления, чтобы создать себе выгодные условия как минимум на начальном этапе операции. Предполагается, что этот процесс начнется после окончания периода весенней распутицы», – отметил он. «Потенциально основной удар ВСУ может быть осуществлен на Запорожском направлении при поддержке отвлекающих действий на Днепре. Также среди возможных вариантов атаки я бы отметил Волновахское и Сватовское направления. Кроме того, возможны операции на границе Белгородской или Курской областей», – полагает эксперт. «Основная задача российского командования в части противодействия попыткам контрнаступления – это выявить направление главного удара, несмотря на все попытки противника нас дезинформировать. Необходимо также предпринимать контрмеры по его купированию, уничтожать технику и живую силу противника до начала активной фазы операции», – заключил Рожин. Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска готовят серию отвлекающих маневров перед началом контрнаступления своих основных сил. А основной удар, по его словам, придется на центральный участок линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении между городами Орехов и Гуляйполе. Рогов отметил, что в качестве отвлекающих маневров украинской стороной ставка делается на разведку боем с использованием небольших десантных и диверсионно-разведывательных групп, которые будут стараться переправить через Днепр в Херсонской области, а также через Каховское водохранилище в районе Энергодара в Запорожской области. Ранее Рогов сообщил, что украинские войска перебросили в подконтрольный Киеву город Запорожье дальнобойный оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сообщения о занятии ВСУ плацдарма на правом берегу Днепра и планами на контрнаступление в целом связаны с вывозом ценного промышленного оборудования с предприятий Запорожья. А также означает ли это, что пообещавший Западу военные успехи Киев сам в них не верит. Эксперт назвал возможные направления отвлекающих ударов ВСУ перед контрнаступлением Военный эксперт Онуфриенко: ВСУ может не хватить сил и средств для наступления сразу на нескольких направлениях

ВСУ могут попытаться нанести отвлекающие удары по Курской, Брянской и Белгородской областям прямо перед контрнаступлением. Однако основной удар будет нанесен, судя по всему, на Запорожском направлении, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о подготовке отвлекающих маневров ВСУ перед началом контрнаступления. «Любая военная операция предполагает нанесение отвлекающих ударов, которые сковывают силы противоборствующей стороны. Сейчас наиболее «раскручены» удары по Запорожской области. Также появляется информация о сосредоточении группировки ВСУ в Гуляйполе и Орехове. Но доверять этим сведениям в полной мере нельзя, потому что до наступления остается, как минимум, дней десять. На это указывают прогнозы погоды и состояние почвы. Еще многое может измениться», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Кроме Запорожского направления ВСУ могут начать наступление в Харьковской области на восток в сторону ЛНР, добавляет эксперт. «Отвлекающие удары могут наноситься по Курской, Брянской и Белгородской областям с попытками занять приграничные населенные пункты. Благодаря этому противник может создать благоприятный для себя медиа-эффект», – предположил он. При этом Онуфриенко отмечает, что у ВСУ может не хватить сил и средств для наступления сразу на нескольких направлениях. «В связи с этим одно направление будет приоритетным и основным, а остальные будут использоваться в качестве отвлекающего маневра», – уверен он. По его словам, Минобороны России учитывает возможные угрозы и ведет соответствующую подготовку. «Создаются укрепрайоны, эшелонированная оборона. На Запорожском направлении она охватывает в том числе и Крымский перешеек. Укрепрайоны создаются непосредственно в Крыму на случай возможных высадок десанта», – напомнил военный аналитик. За счет полного господства в воздухе Россия обладает возможностями перебросить оперативно мобильные резервы на любой участок фронта. «Штурмовая и фронтовая авиация могут купировать и замедлять наступление противника до подхода основных наземных сил и средств», – заключил Онуфриенко. Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска готовят серию отвлекающих маневров перед началом контрнаступления своих основных сил. А основной удар, по его словам, придется на центральный участок линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении между городами Орехов и Гуляйполе. Рогов отметил, что в качестве отвлекающих маневров украинской стороной ставка делается на разведку боем с использованием небольших десантных и диверсионно-разведывательных групп, которые будут стараться переправить через Днепр в Херсонской области, а также через Каховское водохранилище в районе Энергодара в Запорожской области. Ранее Рогов сообщил, что украинские войска перебросили в подконтрольный Киеву город Запорожье дальнобойный оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сообщения о занятии ВСУ плацдарма на правом берегу Днепра и планами на контрнаступление в целом, связаны с вывозом ценного промышленного оборудования с предприятий Запорожья. Новости СМИ2 В Пентагоне заявили о получении Киевом обещанных танков и бронемашин

Украина получила более 98% обещанных единиц боевой техники, сообщил Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. Он отметил, что Киев получил вооружение для проведения контрнаступления вовремя, передает ТАСС. «Я абсолютно уверен в том, что мы доставили материальные средства, которые им нужны, и будем продолжать поставки для поддержания их операций», – отметил генерал. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ начнут контрнаступление после 2 мая. Он связал это с погодными условиями. Также Пригожин не исключил, что наступление может начаться именно 9 мая. Ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска

Штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и иностранных наемников в западной части Артемовска. ВДВ совместно с подразделениями Южной группировки войск пресекают попытки противника с флангов завести резервы в Артемовск, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки поражены подразделения ВСУ возле пунктов Часов Яр, Богдановка, Николаевка, Красное и Предтечино Донецкой народной республики (ДНР). За минувшие сутки в этом районе авиацией совершены шесть вылетов самолетов. Артиллерией группировки выполнены 52 огневые задачи. За сутки уничтожены до 300 военнослужащих и наемников, три машины пехоты, четыре бронемашины, гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Ракетными войсками поражены украинский объединенный штаб обороны Артемовска и подразделения так называемого Иностранного легиона недалеко от Константиновки ДНР. В районе населенного пункта Бондарное ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ возле Двуречной, Тимковки, Крахмального, Табаевки Харьковской области. У пунктов Кисловка и Синьковка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 75 военнослужащих, две бронемашины, гаубица Д-20. А под Синельниково Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ. Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника рядом с Тернами ДНР и Червоной Дибровой Луганской народной республики (ЛНР). За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены около 85 военнослужащих, самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-30, отчитались в Минобороны. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Водяным, Павловкой, Новополем ДНР и Чаривным Запорожской области. В районе Марфополя Запорожской области пресечены действия украинской ДРГ. За сутки на этих направлениях уничтожены до 40 военнослужащих, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30, перечислили в Минобороны. На Херсонском направлении в ходе огневого поражения ВСУ потери противника за последние сутки составили до 65 военнослужащих, самоходная артустановка «Акация», а также гаубица Д-30. Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России поражены 86 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 112 районах, подытожили в оборонном ведомстве. Новости СМИ2 Дробницкий: США готовятся превратить Тайвань во вторую Украину Дробницкий: США применят уроки украинского кризиса на Тайване

СВО наглядно показала Штатам трудности выстраивания логистики и обеспечения союзника боеприпасами. Тем не менее опыт противостояния с Россией признан удачным – а значит, Вашингтон готовится к обострению с Пекином. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в США заявили, что боевые действия на Украине преподают Штатам «ценные уроки» на случай конфликта с Китаем. «США осознанно используют Украину в качестве испытательного полигона перед более масштабным конфликтом с Китаем. Действительно, Вашингтон испытывает некоторые сложности, связанные с поддержкой офиса Зеленского, однако в целом опыт текущего кризиса признан в Белом доме и Пентагоне успешным», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. «Даже те ошибки, которые были допущены американцами в ходе СВО, записываются в плюс, потому что они дают возможность отточить практику поддержки союзников. К тому же многие проблемы было невозможно предугадать. В частности, никто не ожидал, что конфликт подобной интенсивности потребует столь большого числа боеприпасов», – отмечает эксперт. «Конечно, это заставляет Вашингтон несколько пересмотреть имеющиеся практики военного производства. Возможно, предпринимателей обеспечат более долгосрочными контрактами, будут стараться субсидировать данную отрасль. Однако конфликт наглядно продемонстрировал, что проблемы затрагивают и логистическую сферу», – подчеркивает собеседник. «Здесь, конечно, Украину в качестве «урока» использовать сложнее. Большинство военной помощи ВСУ получают через сухопутные коридоры. Однако с Тайванем повторить подобное не получится. Это остров – а значит, бремя логистики полностью примет на себя морской транспорт, и учитывая, что в войнах все идет не по плану, подготовиться к подобному трудно», – акцентирует Дробницкий. «Более того, тайваньский конфликт стал бы во многом спасением для США. В Штатах назревает экономический кризис, доллар постепенно теряет глобальную гегемонию, и оттягивать столкновение с Китаем уже практически невозможно», – отмечает эксперт. «Тем не менее Пекин сохраняет надежды на мирное урегулирование. Скоро на Тайване пройдут выборы, где может победить партия Гоминьдан, которая не против интеграции в КНР по пути Гонконга. Подобный вариант абсолютно не устраивает Вашингтон, поэтому он всячески подталкивает Китай к агрессивному пути решения вопроса», – резюмирует Дробницкий. Ранее замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что боевые действия на Украине преподают Штатам «ценные уроки» на случай потенциального конфликта с Китаем. Об этом сообщает издание Bloomberg. По ее словам, Вашингтону предстоит проделать много работы от более тщательного продумывания логистики вооружений до инноваций в космосе. Как отмечает Хикс, в настоящий момент США работают над улучшением собственной промышленной базы, которая испытывала определенные трудности последние 60 лет. В частности, многие подрядчики до сих пор опасаются наращивать выпуск боеприпасов, так как считают, что правительство перестанет их закупать через несколько лет. Вместе с тем Хикс подчеркнула, что СВО продемонстрировала способность Штатов поддерживать конструктивный диалог с союзниками. Она отметила ценность кооперации экономических действий и сотрудничества в сфере разведки. Однако, по ее мнению, для США крайне важно сконцентрироваться на противостоянии с КНР. «Мы сосредоточены на том, чтобы руководство Китая каждый день просыпалось и говорило: сегодня не день для начала агрессии, угрожающей интересам США. Это наша цель на 2027, 2035 и 2045 годы», – прокомментировала Хикс данные, согласно которым Пекин планирует начать вторжение на Тайвань через четыре года. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как украинский кризис обнажил проблемы западного ВПК. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Отступающие из Артемовска ВСУ подорвали превращенный в крепость многоэтажный дом

Украинские военные сами подорвали свою «главную крепость» на юго-западе Артемовска (украинское название – Бахмут), которую якобы уничтожила авиабомба, сообщили военкоры. Украинские военные опубликовали кадры со своего дрона, на которых четко видно, что они сами подорвали высотный дом перед отступлением, который служил оборонительной позицией ВСУ в этом районе Артемовска, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны». До этого редактор Bild Юлиан Репке и киевские военные аналитики уверяли, что здание разрушено российской авиабомбой. Ранее сообщалось, что ВСУ при отступлении из Артемовска взорвали четыре дома с 20 жителями. Новости СМИ2 Сенатор Ковитиди: Офис Зеленского подталкивает территории Украины к вхождению в состав России Сенатор Ковитиди: Офис Зеленского подталкивает территории Украины к вхождению в состав России

Чем больше неадекватных и бесчеловечных заявлений прозвучит из уст украинских чиновников, тем больше территорий, подконтрольных ВСУ, захотят войти в состав России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала сенатор Ольга Ковитиди. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина имеет «право» уничтожать все в Крыму и Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях. «Слова Подоляка в очередной раз свидетельствуют о неадекватности украинской власти. Я убеждена, что чем больше прозвучит таких террористических и бесчеловечных заявлений, тем больше территорий, подконтрольных ВСУ, будут заявлять о своем желании присоединиться к России. Ведь для нашего государства жизнь и здоровье людей является самой большей ценностью», – сказала член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди. «Я бы рекомендовала украинской власти переосмыслить происходящие события и изменить вектор своей государственной политики, если они хоть сколько-нибудь дорожат своими гражданами. Мир с Россией – это сохранение жизни и здоровья тех людей, которых они сегодня отправляют на заведомую смерть», – отметила она. По ее словам, «на Украине должны понять, что спецоперация будет доведена до логического завершения». При этом «нежелание стран Запада осознать это и настраивание властей Украины в такой же парадигме создает дополнительные угрозы для всей системы европейской безопасности и лишь затягивает конфликт». Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с утверждением, что Украина якобы «имеет право» уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Напомним, в начале апреля Подоляк заявил о планах Украины захватить Крым и искоренить на полуострове все русское. По его словам, ВСУ «захватят» Крым за короткое по историческим меркам время – пять-шесть месяцев. «Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, математически выверенный», – заявил Подоляк в интервью «Радио Свобода*» (признано иностранным агентом). По его мнению, «война будет идти, пока не будет освобождена вся территория Украины». Война, заявил Подоляк, будет идти за право существования демократического мира в рамках международного права, а территория – это только один из элементов. Советник офиса Владимира Зеленского добавил, что после «захвата» Крыма Украина снесет Крымский мост. В связи с этим высказыванием в МИД России назвали власти Украины нацистами. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале написала: «И ведь до 2022 года они делали то же самое, а Запад одобрительно кивал и свозил им оружие». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Киеве заявили о «праве» Украины уничтожать все в Крыму и Донбассе Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил о праве Украины уничтожать все в Крыму и Донбассе

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с утверждением, что Украина якобы «имеет право» уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Подоляк заявил, что у Киева другие приоритетные цели, которые гарантируется Украине международным правом. Он выступил с утверждением, что юридически Украина имеет право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской (ЛНР), Донецкой (ДНР), Запорожской и Херсонской областей, передает РИА «Новости». Напомним, в начале апреля советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил о планах Киева захватить Крым и искоренить на полуострове все русское. В связи с этим высказыванием в МИД России назвали власти Украины нацистами. Новости СМИ2 Минобороны: ВСУ в Артемовске потеряли за сутки до 300 военнослужащих и наемников

Ударами армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям противника возле Двуречной, Тимковки, Кисловки и Каменки Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 40 военнослужащих, бронемашина и два автомобиля, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Рядом с Новоселовским Луганской народной республики (ЛНР), Масютовкой и Крахмальным Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника под Макеевкой, Невским, Червоной Дибровой ЛНР и Северском Донецкой народной республики (ДНР). У Торского ДНР и Червонопоповки ЛНР уничтожены две украинские ДРГ. Потери противника за минувшие сутки составили порядка 65 военнослужащих, бронемашина, гаубица Д-20 и самоходная артустановка «Акация», отчитались в Минобороны. На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и наемников в западной части Артемовска. Подразделения ВДВ и Южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовиков и пресекали попытки подразделений ВСУ контратаковать на северном и южном флангах. Недалеко от Артемовского, Богдановки и Красного ДНР ударами авиации Южной группировки войск нанесено поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ. В течение прошедших суток авиацией в этом районе было совершено четыре вылета самолетов. Артиллерией группировки выполнены 59 огневых задач, перечислили в Минобороны. За сутки потери противника на этом направлении составили до 300 военнослужащих и наемников, две машины пехоты, четыре бронемашины, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», самоходная артустановка «Акация», а также британская гаубица L118. Кроме того, возле Выемки ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ под Угледаром ДНР, Малой Токмачки Запорожской области и Пятихатки Херсонской области, сообщил Конашенков. Недалеко от Сладкого и Шевченко ДНР пресечены действия двух украинских ДРГ. За сутки последние сутки потери противника на этих направлениях составили до 25 военнослужащих, бронемашина, а также гаубица Д-30. В районах пунктов Шевченко и Доброволье ДНР ликвидированы склады боеприпасов 108-й бригады теробороны и 72-й механизированной бригады ВСУ. На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 30 военнослужащих и американская артсистема М777. Возле Львово Херсонской области уничтожена украинская РЛС контрбатарейной борьбы «Зоопарк», отчитались в Минобороны. Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 93 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах. В районе острова Великий Херсонской области поражены два командно-наблюдательных пункта сил спецопераций ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве. Брод: ПАСЕ восемь лет закрывала глаза на уничтожение ВСУ мирных жителей Член СПЧ Брод: В ПАСЕ закрывают глаза на убийства мирных жителей в Донбассе, но спасение детей из зоны СВО называют «геноцидом»

В западных странах не рассказывают всю правду о вывезенных детях – не показывают ту заботу, которую они получают в России. Более того, зверства ВСУ, которые уничтожают собственных граждан, как будто бы не замечаются. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал член СПЧ Александр Брод. Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, в которой говорится, что перемещение детей из зоны СВО в Россию якобы соответствует определению геноцида. «Объявление действий по спасению детей из зоны СВО «геноцидом» – очередная провокация с целью демонизации РФ. Запад сознательно смещает акценты, не разъясняя непосвященной аудитории сути подобных действий. За кадром остаются важные обстоятельства: ребята были определены в российские семьи, они проходят медицинскую и психологическую реабилитацию под контролем специалистов», – сказал член СПЧ при президенте РФ, председатель НОМ Александр Брод. «Фактически ПАСЕ в очередной раз продемонстрировала двойные стандарты. Структура в течение восьми лет закрывала глаза на регулярные обстрелы ВСУ гражданских объектов, на уничтожение мирных жителей силами Украины. Следуя такой логике, если бы Россия не вывезла детей, а оставила их на произвол судьбы – это было бы верхом «гуманизма», – отмечает эксперт. «Между тем мы видим, что в рамках СВО ВСУ прикрываются мирными гражданами как живым щитом, размещают орудия в спальных районах и детских учреждениях. В порядке вещей становятся обстрелы приграничных территорий РФ. Оправдывается лицемерие, в рамках которого украинские чиновники призывают жителей не покидать страну, но сами вывозят собственные семьи за рубеж. Вот он – «гуманизм» по-европейски», – подчеркивает собеседник. «Однако удивляться здесь нечему. ПАСЕ, как и многие другие международные институты, давно превратилась в обслугу политических кругов Запада. Их цель – поспособствовать государственному перевороту в нашей стране, для чего и используются информационные манипуляции. Натурально подливают керосина в огонь антироссийской истерии», – резюмирует Брод. Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой говорится, что перемещение детей с украинской территории в Россию якобы соответствуют определению геноцида. В организации со ссылкой на официальные власти Украины заявили об отправке 19 тыс. ребят в РФ и указали, что «судьба многих тысяч детей» остается неизвестной. Заявление опубликовано на официальном сайте ассамблеи. Напомним, Международный уголовный суд санкционировал «ордер на арест» российского президента Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с «депортацией детей» на украинской территории. В начале апреля был опубликован бюллетень по деятельности уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по защите детей во время специальной военной операции. В феврале 2022 года на территорию РФ из ДНР и ЛНР прибыло около двух тысяч воспитанников интернатов для детей-сирот, а также для тех, кто остался без попечения родителей. Ребята из ДНР впоследствии были устроены под опеку в приемные семьи российских граждан или переведены из приграничных ПВР в учреждения других регионов России. Дети из ЛНР вернулись в свои организации в полном составе. Затем часть из них по ходатайству уполномоченных органов в сфере опеки и попечительства были устроены в российские приемные семьи. В ноябре 2022 года в непосредственной близости от линии фронта оказался Алешкинский детский дом-интернат в Херсонской области. При содействии уполномоченного 52 воспитанника с тяжелыми патологиями были временно перевезены на безопасную территорию – в Республику Крым. Большая часть воспитанников уже вернулась в родную область, в новое профильное социальное учреждение в Скадовске. Напомним, 15 марта 2022 года Россия заявила о выходе из Совета Европы. Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой отметил, что это обдуманное и взвешенное решение. Он возложил ответственность за разрыв диалога на страны НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на РФ. Новости СМИ2 Стало известно о безуспешных атаках ВСУ на Краснолиманском направлении Марочко: ВСУ безуспешно пытаются атаковать российские силы на Краснолиманском направлении

Украинские военные активизировались на Краснолиманском направлении и предпринимают безуспешные попытки атаковать позиции российских военных, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, активизация противника зафиксирована в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Терны. При этом украинские военные ведут не только оборонительные действия, но и пытаются атаковать на этих участках местности, передает ТАСС. Марочко добавил, что все попытки ВСУ прорвать оборону ВС России пресекаются. Кроме того, отмечается, что ВСУ несут потери и «возвращаются на занимаемые ими ранее рубежи». Ранее сообщалось, что киевские военные сконцентрировали силы и средства для проведения контрнаступления на небольших участках Краснолиманского направления в ЛНР.