Путин: На самоизоляцию Россия уходить не собирается

Россия не намерена уходить на самоизоляцию от других стран, а наоборот, будет расширять партнерские отношения с дружественными странами, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.

«Сейчас дополнительную, огромную значимость приобретает парламентская дипломатия. Наши партнеры, или уже, можно сказать, бывшие партнеры, в некоторых странах маниакально разрушают правовую базу и каналы диалога, пытаются навязать всем свои взгляды и так называемые правила. Какие правила? Уже много раз говорил. Их никто не видел. Кто их написал, эти правила? У себя где-то под одеялом пишут и сами под одеялом там что-то с этим делают. Но мы к ним под одеяло лезть не будем. Но и следовать их правилам тоже не собираемся», – приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

Однако, по его словам, «несмотря на все эти потуги, интенсивность международных контактов, в том числе по линии нашего парламента, не только не снижается, а даже нарастает, это хорошая, правильная, показательная тенденция».

«На самоизоляцию Россия уходить не собирается. Наоборот, будем расширять прагматичные, равноправные, взаимовыгодные, исключительно партнерские отношения с дружественными странами и в Евразии, в Африке, в Латинской Америке. В тех же Штатах, кстати говоря, у нас много людей, которые думают с нами одинаково, в Европе. Элиты ведут себя по-другому. Но мы с вами знаем, что далеко не всегда элиты этих стран проводят политику, направленную на интересы своих собственных народов. Им это еще аукнется», – указал Путин.

«Мы готовы работать с теми зарубежными партнерами, с глобальными компаниями, корпорациями, которые дорожат своей деловой репутацией и хотят сотрудничать с Россией», – отметил он.

«Рассчитываю, что ваши многочисленные встречи с зарубежными коллегами и в дальнейшем послужат укреплению межгосударственных связей и взаимного доверия», – подчеркнул глава государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что прогнозы по росту экономики России остаются стабильными, даже те, кто не хотел бы признавать наличие перспектив, вынуждены это делать.