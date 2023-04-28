|
|
Путин назвал Россию страной-цивилизацией
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Президент Владимир Путин, выступая в пятницу на встрече с Советом законодателей, заявил, что Россия является страной-цивилизацией, одним из мировых центров.
Глава государства указал на то, что первые российские парламентарии «горячо и искренно отстаивали интересы людей, <…> считали своим высшим долгом и призванием жить и трудиться ради отчизны». «Такие патриотические идеалы важны во все времена, тем более для нас, для России – страны-цивилизации, одного из самобытных, суверенных центров огромного многополярного мира», – приводит его слова ТАСС.
Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие активов России
Путин подписал указ о временном управлении активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие имущества РФ
|
|
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом, следует из опубликованного документа.
В преамбуле указа «О временном управлении некоторым имуществом», который опубликован на Официальном портале правовой информации, говорится, что он обусловлен необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на незаконные действия США и других стран, направленные на лишение или ограничение прав собственности РФ, ее компаний и граждан. Как следует из указа, в случае таких недружественных действий вводится временное управление в отношении имущества и активов лиц из недружественных стран в России. Временным управляющим по умолчанию будет Росимущество, передает ТАСС.
Этим же указом утвержден перечень активов, в отношении которых уже вводится временное управление в ответ на недружественные действия ряда государств в отношении РФ. В него на данный момент вошли три пункта, касающиеся долей зарубежных акционеров в двух энергетических компаниях: «Юнипро» и «Фортум».
Речь идет о «дочках» международных холдингов в России. В частности, во внешнее управление Росимуществу передаются 83,73% акций российского «Юнипро» и более 98% акций «Фортума».
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал изъятие российских активов на Западе беспределом, подчеркнув, что у России не дрогнет рука ответить по принципу «око за око».
В ЮАР задумались о выходе из МУС
|
|
В Южно-Африканской Республике изучается ситуация с Международным уголовным судом (МУС) и предстоящим в стране саммитом БРИКС, правящая партия «Африканский национальный конгресс» (АНК) желает, чтобы страна вышла из МУС, заявил президент Сирил Рамапоса.
Власти ЮАР изучают ситуацию, решение обнародуют сразу после его принятия, заявил глава государства, передает ТАСС.
По словам Рамапосы, правящая в стране партия «Африканский национальный конгресс» (АНК) решила, что стране нужно выйти из МУС, поскольку эта организация проявляет пристрастие в некоторых ситуациях. Официальный представитель президента ЮАР указал, что для выхода из МУС нужно решение парламента, АНК в нижней палате парламента владеет большинством мест.
ЮАР готовит саммит БРИКС, он пройдет в очном формате в городе Дурбан. Приглашения направлены всем главам стран объединения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что решение о поездке Путина на саммит еще не принято.
МУС выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.
Путин разрешил делать исключения из экономических мер против Украины
Путин дал правительству право делать исключения из экономических мер против Украины
Президент Владимир Путин подписал указ, которым наделил правительство правом делать временные исключения из введенных в 2018 году специальных экономических мер в отношении Украины.
Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, вносит изменения в указ от 22 октября 2018 года, передает ТАСС.
Указ главы государства позднее обновлялся в 2019 и 2021 годах.
В список контрсанкций в настоящее время включено более 900 украинских граждан и 80 компаний.
Анонсировано совещание Путина по беспилотникам в индустриальном парке «Руднево»
Кремль: Путин проведет совещание по беспилотникам 27 апреля в индустриальном парке «Руднево»
Владимир Путин посетит индустриальный парк «Руднево» 27 апреля, где оценит работы по строительству промышленной зоны и осмотрит выставку производителей и эксплуатантов беспилотных авиационных систем, сообщает пресс-служба Кремля.
По информации пресс-службы, президент проведет совещание по развитию беспилотной авиации, а также ознакомится с презентацией организаций в сфере беспилотных авиационных систем после ознакомления с ходом строительства промышленной зоны и осмотрит выставку производителей и эксплуатантов беспилотных авиационных систем, передает РИА «Новости».
Индустриальный парк «Руднево» входит в особую экономическую зону «Технополис Москва» с марта 2023 года. В данный момент построено 18 производственных корпусов общей площадью 120 тыс. квадратных метров, где развернут свои мощности 17 компаний, большая часть из которых будет выпускать БПЛА.
Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую»
Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую». «Росатом» передал Минэнерго Турции сертификат на него, разрешение на это дал президент России Владимир Путин.
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев с площадки АЭС обратился к российскому лидеру с просьбой разрешить передать сертификат министру энергетики Турции Фатиху Донмезу. «Безусловно, разрешаю», – сказал Путин. После этого Лихачев передал документ Донмезу, передает РИА «Новости».
В четверг Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принял участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 турецкой АЭС «Аккую». Перед этим прошли переговоры лидеров России и Турции.
Эксперт: В помощи новым регионам видна консолидация общества вокруг флага и президента
Политолог Баширов перечислил ключевые аспекты встречи Путина с главой ЯНАО
|
|
Важными темами встречи президента c губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа стали вопросы социального развития региона, инфраструктурные проекты и помощь подшефным территориям в новых регионах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя встречу Владимира Путина с главой ЯНАО Дмитрием Артюховым.
«Отдельным вопросом на встрече с Путиным затрагивалась инфраструктурная связь с другими регионами. В ЯНАО сложные климатические условия, поэтому обеспечение связи автономного округа с другими субъектами – это задача на уровне национальных интересов, стратегический вопрос нашей безопасности», – пояснил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.
«Конечно, такие задачи невозможно полноценно решить без помощи и содействия федерального центра. Поэтому Путин особо упоминал о развитии социальной инфраструктуры, о повышении доступности медпомощи, о строительстве жилья», – заметил он.
«Еще один важный аспект встречи – помощь Ямала подшефному муниципалитету в ДНР, то есть Волновахе. Конечно, новым регионам нужно патронирование на данном этапе развития. Им необходима помощь в деньгах, гуманитарной, технической или кадровой сферах. Главная наша задача – выровнять уровень жизни в новых регионах, доведя его до среднего по России», – указал спикер.
«Кроме того, в помощи новым регионам мы видим объединение всех субъектов РФ, как одну из вариаций консолидации нашего общества вокруг флага и президента на фоне спецоперации», – резюмировал собеседник.
Напомним, на прошедшей во вторник встрече Владимира Путина с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым обсуждались, в частности, социально-экономические показатели региона, развитие его транспортной системы, в том числе Северного широтного хода и порта Сабетта.
Путин отметил, что в ЯНАО по основным показателям «везде плюсы». «Самый главный интегрированный показатель, или интегрирующий все ваши дела – это рост постоянного населения, причем за счет естественного прироста», – указал он.
Артюхов рассказал про поддержку семей военнослужащих – материальную помощь, бесплатные путевки для детей в детские лагеря, лекарства, а также про восстановление города Волноваха в ДНР. «Очень близкие нам люди. Вообще Ямал, как Вы знаете, строили представители всего Советского Союза – очень много ребят приехало, молодых комсомольцев, как раз с Донбасса. Поэтому сейчас определённый долг [надо] вернуть тем строителям нашего Ямала: сейчас беда пришла в их дом – разрушенные школы, больницы. Главная наша задача была – сдать до 1 сентября, чтобы звонок прозвучал в школах. 49 объектов мы взяли в работу, половину уже выполнили. Самое главное – это образование, детские сады, школы и больничный городок», – указал он.
Также глава региона рассказал про решение проблемы обманутых дольщиков, расселение ветхого и аварийного жилья, развитие транспорта и промышленности без ущерба для экосистемы.
Путин: Россия и Турция договорились об увеличении объема туристических авиаперевозок
|
|
Президент России Владимир Путин на церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую» сообщил, что обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону в четверг в том числе наращивание туристических связей между странами.
«С обеих сторон была подчеркнута заинтересованность в дальнейшем развитии туристических обменов. Как известно, турецкие курорты пользуются большой популярностью у наших граждан, в прошлом году Турцию посетили более 5 млн россиян. Разумеется, важно создавать благоприятные условия для поездок между двумя странами, и в этом контексте мы договорились об увеличении объема двусторонних авиаперевозок», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, глава государства сообщил, что, помимо сотрудничества в сфере мирного атома, обсуждал с Эрдоганом и другие актуальные вопросы.
«Главное – мы условились и далее углублять взаимодействие в экономике и торговле, стимулировать поступательный рост двустороннего товарооборота, который по итогам 2022 года превысил 62 млрд долларов, а также поощрять приток встречных инвестиций, помогать бизнес-структурам двух государств выходить на рынки друг друга», – сказал российских лидер.
Также Путин сообщил, что обсуждал с турецким лидером вопросы увеличения поставок сельхозпродукции. «Договорились с президентом Турции о расширении взаимодействия в сельском хозяйстве – налаживание встречных поставок агропромышленной продукции, о координации, тематике международной продовольственной безопасности», – сообщил российский лидер.
Кроме того, президент Путин сообщил, что Россия готова помочь материалами для восстановления Турции после землетрясения.
В четверг Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принял участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую». Перед этим прошли переговоры лидеров России и Турции.
Политолог: В Ростовской области расширяется социальная инфраструктура для помощи Донбассу
Эксперт Гагарин: Ростовская область активно развивается и помогает Донбассу
|
|
Ростовская область – оператор проекта «#МыВместе с Донбассом». Ее можно считать примером помощи новым регионам, на который равняются другие субъекты Российской Федерации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. Ранее президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.
«Ростовская область гостеприимно принимает тех, кто покинул зону ведения боевых действий. Регион и федеральный центр предпринимают все усилия и меры, чтобы переселенцы имели в доступе тот же пакет услуг, что и местные жители. Для этого расширяется инфраструктура. Таким образом, Ростовская область, помогая другим, помогает и себе. Регион развивается очень активно», – пояснил Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.
«В целом, приоритетной задачей нашей политики является выравнивание уровня жизни в новых регионах России. Наши граждане должны получать весь спектр социальных, бытовых, медицинских и других услуг. Эта задача «красной нитью» проходит через множество последних указов и распоряжений президента, и постановлений правительства. Это критерий, по которому оценивается деятельность глав регионов. И в этом смысле Ростовская область – пример правильности выполнения задач, стоящих перед всеми нашими регионами», – подчеркнул собеседник.
«Еще одной приоритетной задачей является не только выравнивание регионов по уровню жизни, но и обеспечение всех участников СВО равными условиями социальной поддержке. Люди должны получать равные денежные довольствия и соцгарантии, независимо от того, в каком статусе они находятся в зоне СВО. Именно на это не раз указывал Путин, и про это говорил Голубев, когда сообщил про 25 различных форм поддержки участников СВО, принятых у него в регионе», – резюмировал эксперт.
В среду президент Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. По словам главы региона, с начала СВО через Ростовскую область в РФ въехало более 3,5 млн человек. В области сразу развернули 161 пункт временного размещения. Также власти организовали транзит людей в другие 43 региона страны.
«Мы создали региональный штаб поддержки [участников СВО и их семей], в который перечисляют средства муниципальные образования, предприятия и жители. Также мы на законодательном собрании приняли 25 различных форм поддержки участников СВО и их семей», – добавил губернатор.
«Ростовская область определена регионом – оператором по реализации проекта «#МыВместе с Донбассом». Создан большой центр, в котором участвует вся страна, и, конечно, наши волонтеры. В целом на различные цели по этому направлению мы перечислили около 3,5 млрд рублей», – сообщил Голубев.
Также, Путин с Голубевым обсудили развитие системы медучреждений, улучшение инфраструктуры шахтерских территорий, где проживает около 700 тыс. человек, расширение вузовского образования в области, строительство Кочетовского и Багаевского гидроузлов, сбор зерновых и зернобобовых культур, а также рост регионального ВРП и индекса промышленного производства.
Песков прокомментировал слухи о «попытке покушения на Путина с дрона»
В Кремле публикации о «попытке покушения на Путина с дрона» назвали «желтыми измышлениями»
В Кремле не обладают информацией о якобы попытке украинских спецслужб совершить «покушение на российского лидера Владимира Путина с помощью дрона», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, в данный момент в мире много подобных «желтых измышлений», однако их наличие не является поводом с ними ознакомиться, передает ТАСС.
Ранее немецкое издание Bild заявляло, что украинские террористы якобы готовили покушение на российского президента, якобы в Подмосковье упал украинский беспилотник типа UJ-22 с 17 килограммами взрывчатки.
Путин: РФ сделает все возможное для удовлетворения потребностей Турции в природном газе
Путин: Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе
Президент России Владимир Путин заявил, что мировые цены на газ будут расти.
Он также добавил, что Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе, передает РИА «Новости».
В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что АЭС «Аккую» будет способствовать снижению импорта природного газа на 1,5 млрд долларов в год, а также окажет положительное влияние на увеличение национального дохода Турции.
Напомним, Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую».
Путин: Россия полностью обеспечивает себя основными видами удобрений
Россия стала одной из ведущих стран мира по производству удобрений и полностью обеспечивает себя их основными видами, заявил президент Владимир Путин в четверг на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым.
«За последние десять лет Россия увеличила производство удобрений на 40%, стала одной из ведущих стран мира по производству удобрений», – приводит его слова ТАСС.
Президент отметил, что страна «полностью обеспечивает себя основными видами удобрений».
В ходе встречи Путин также отметил, что Россия является одним из лидеров, если не лидером, по поставкам удобрений на мировые рынки. Он также попросил Гурьева доложить, как ограничения на российский экспорт, сказываются на ситуации с удобрениями на мировом рынке.
Ранее глава государства заявлял, что российская сельскохозяйственная продукция по качеству выше, чем любая из стран Запада.
Путин подписал закон о приобретении и лишении гражданства России
|
|
Президент Владимир Путин подписал закон «О гражданстве РФ», предусматривающий сокращение требований при приобретении гражданства, а также лишение приобретенного гражданства за дискредитацию ВС России и совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности страны.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства России, передает РИА «Новости».
Также в законодательство внесена поправка о принятии в гражданство РФ иностранца, заключившего контракт о прохождении службы в российских ВС на срок не менее одного года, и сокращено число статей, по которым можно лишить приобретенного гражданства.
Согласно документу, по упрощенной схеме гражданство РФ смогут получить ветераны Великой Отечественной войны – бывшие граждане СССР, а также ветераны, за которых ходатайствует орган власти, выдавший удостоверение ветерана образца до 1 января 1992 года. Также исключается требование о согласии второго родителя – иностранного гражданина при приеме в гражданство РФ ребенка, рожденного в смешанном браке.
Лишение гражданства предусматривается в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.
В то же время приобретенного гражданства России будут лишать за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НПО. Также приобретенного гражданства могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя России и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ.
Согласно закону, за содействие диверсионной деятельности и прохождение обучения в целях диверсионной деятельности, а также за организацию диверсионного сообщества будут лишать приобретенного гражданства. В законе прописана возможность обжаловать в суде решение о лишении приобретенного гражданства за создание угрозы национальной безопасности.
Также Путин подписал указ, которым утверждаются особенности правового положения жителей ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях, решивших не получать российское гражданство.
Путин оценил перспективы отрасли беспилотников в России в 1 трлн рублей
Отрасль летающих беспилотных аппаратов очень важна и перспективна, ее объем может дойти до 1 трлн рублей, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания в индустриальном парке «Руднево».
«Важнейшее направление деятельности страны, очень перспективное. Сейчас мы только с коллегами смотрели, и я видел нарисованную цифру, на ближайшее время объем – 500 млрд [рублей], но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка», – цитирует главу государства ТАСС.
В случае же, если государство и отрасль будут активно работать вместе, то объем может достигнуть 1 трлн рублей.
Ранее в Кремле анонсировали совещание президента с производителями и эксплуатантами беспилотников.
Мишустин обсудил с Путиным новую модель госуправления
Премьер Мишустин на марафоне «Знание» заявил, что обсудил с Путиным новую модель госуправления
Российское правительство переходит к новой модели госуправления, основной сутью которой является принятие решений согласно достоверным данным от первоисточников, заявил на марафоне «Знание» премьер-министр Михаил Мишустин.
По словам премьера, в беседе с российским лидером Владимиром Путиным была поднята тема о перестроении модели управления госструктуры для повышения эффективности ее работы, в частности, о переходе от экспертного принятия решений к принятию решений на основе достоверных данных, передает ТАСС.
«Смысл простой: получай информацию напрямую от первоисточника, минуя посредников, обязательно учитывай обратную связь от граждан и бизнеса», – подчеркнул Мишустин.
Также политик отметил, что во внимание нужно принимать изменения ситуации, отклонения от планов и прогнозов, то есть «не ломать то, что работает, а создать платформенную модель госуправления».
При этом Мишустин заметил, что в делах госуправления является недопустимым бездействовать и ждать, напротив, для наилучших результатов необходимо «прикладывать в два, а то и в три раза больше усилий, чем обычно».
В заключение премьер процитировал журналиста Томаса Фридмана.
«Каждое утро в Африке просыпается газель, которая должна бежать быстрее льва, иначе погибнет. Каждое утро в Африке просыпается лев. Он должен бежать быстрее газели, иначе умрет от голода. Не важно, кто ты – газель или лев. Когда встает солнце – нужно бежать», – сказал он, добавив, что в госуправлении «все именно так».
Напомним, политолог газеты ВЗГЛЯД заявил, что Путин призвал правительство не расслабляться.
Путин посетил новый индустриальный парк «Руднево»
Президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетил новый индустриальный парк «Руднево».
Визит состоялся в четверг, парк входит в состав особой экономической зоны «Технополис Москва», сообщает Telegram-канал Кремля.
Сейчас на площадках парка формируется Федеральный центр беспилотных авиационных систем.
Ранее сообщалось о планируемом визите главы страны в «Руднево», где президент должен был оценить работы по строительству промышленной зоны и осмотреть выставку производителей техники.