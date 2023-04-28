Эксперты: Электронное голосование перестало казаться «черным ящиком»

С каждым годом мнение, что дистанционное электронное голосования (ДЭГ) – это «черный ящик», разрушается, сейчас каждый человек имеет возможность лично поучаствовать в контроле за работой федеральной системы электронного голосования, заявил IT-эксперт, эксперта в области систем Интернета вещей Олег Артамонов.

Артамонов отметил, что осуществлять надзор можно в том числе с домашнего компьютера, но также в составе технической группы на площадке ОП РФ, и в ТИК ДЭГ. На любом уровне наблюдения, подчеркнул эксперт, можно лично убедиться, есть ли какие-либо аномальные изменения в динамике голосов.

По его словам, чтобы расширить число участников наблюдения, для партий, общественных деятелей и всех желающих проводятся специальные тренировки и вебинары. «Часто критика ДЭГ строится на том, что это сложно. Да, система электронного голосования – действительно, сложная вещь. Объяснить на бытовом уровне, что такое квантовая физика, также практически невозможно, однако это не отменяет того факта, что ее метрики позволяют дать точные прогнозы и описание нашего мира», – приводятся слова эксперта на сайте НОМ.

Артамонов подчеркнул, что к наблюдению за электронным голосованием «нужно привлекать всех IT-специалистов страны», которых в стране сотни тысяч человек. «Вы можете не доверять партиям, а попробовать лично поучаствовать в процессе наблюдения: все возможности для этого есть», – обратился к коллегам по IT-отрасли эксперт.

По словам модератора сессии, члена ОП РФ, исполнительного директора НОМ Алены Булгаковой, дискуссия вокруг дистанционного электронного голосования разворачивается уже не в ключе «нужно ли его внедрять или нет», а в контексте «как расширить возможности общественного контроля и отразить их на законодательном уровне».

«Нашим очень значимым достижением стало то, что законодатель услышал голос общественных деятелей и экспертов, включив в федеральный закон о выборах необходимость общественного контроля за ДЭГ. Технология способствует оптимизации избирательного процесса, его большей доступности для избирателей и борьбе с абсентеизмом», – подчеркнула исполнительный директор НОМ.

По словам декана факультета социально-политических наук Ярославского госуниверситета им. П.Г. Демидова, члена ТИК ДЭГ прошлых лет Татьяны Акоповой, чем регион одним из первых начал внедрять технологию на выборах, возможность проголосовать онлайн несет большое социальное и гуманитарное назначение. Принять участие в выборах, можно не отходя от дел и в любое удобное время суток (в том числе и ночью). «По нашим наблюдениям, дистанционное электронное голосование повышает явку избирателей от трех до пяти% в тех регионах, где оно применяется. Молодым людям особенно удобен и понятен этот формат голосования», – отметила Акопова.

Эксперт также сообщила, что российский ДЭГ получает признание и высокую оценку со стороны зарубежных экспертов: «С нашей системой знакомились специалисты из стран Латинской Америки и Африки. Они были удивлены способами защиты технологии и теми возможностями, которые она предоставляет».

Ранее политолог и обозреватель радиостанции «Говорит Москва», а также член ОП Москвы Александр Асафов заявил, что крупное число заявок регионов на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) говорит о доверии населения.