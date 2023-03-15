Политолог заявил о доверии регионов системе дистанционного электронного голосования

Политолог Асафов: Крупное число заявок регионов на электронное голосование говорит о доверии ДЭГ населения

Крупное число заявок регионов на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) говорит о доверии населения, выразил мнение политолог и обозреватель радиостанции «Говорит Москва», а также член ОП Москвы Александр Асафов.

По его словам, высокий запрос от регионов не мог обойтись без поддержки населения, указано на сайте НОМ.

«Очевидно, что регионы действуют, исходя из запроса населения, для которого ДЭГ – востребованная и удобная форма голосования. С этим и связано то, что подаются заявки в достаточно серьезном количестве», – добавил он.

Асафов подчеркнул, что доверие к электронному голосованию с каждым годом растет, несмотря на позицию некоторых политических сил.

«Несмотря на ряд сложившихся стереотипов, доверие к электронному голосованию, выше, чем хотелось бы некоторым представителям системной оппозиции. В первую очередь, для избирателей технология удобна. Вместе с тем они понимают, что этот инструмент легитимен и безопасен с точки зрения защиты голоса», – считает он.

Эксперт заметил, что в регионах в большинстве своем люди высказывались за новую форму голосования.

Более того, известно, что в новых регионах России завершился процесс формирования избирательных комиссий.

«Четыре региональные избирательные комиссии новых субъектов Российской Федерации сформированы в полных составах», – рассказали в Центризбиркоме.

В данный момент в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уже проведены первые организационные заседания, на которых избраны председатели, заместители председателей и секретари комиссий.Ранее стало известно, что в 2023 году 25 регионов подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании.