Американский оборонный сектор оказался в состоянии упадка в результате взрыва критически важного завода, производившего особый тип пороха, а также военной поддержки Украины, пишут СМИ США.

Обозреватель The Wall Street Journal Гордон Лаболд пояснил, что из-за взрыва завода США лишились единственного отечественного источника взрывчатых веществ. На него Пентагон опирался при производстве патронов, минометных и артиллерийских снарядов, а также ракет Tomahawk («Томагавк»), передает РИА «Новости».

По словам автора публикации, взрыв, прогремевший на заводе дымного пороха в Миндене, штат Луизиана, в 2021 году серьезно ударил по военному сектору США, который, как подчеркнул Лаболд, находится в большой зависимости от «оборонных фирм низкого уровня».

Многие небольшие оборонные предприятия, поясняет автор статьи, испытывают финансовые трудности, поскольку заказы Пентагона являются нерегулярными. В итоге это привело к тому, что работа многих компаний стала убыточной, они вынуждены были закрыться. Теперь властям США, продолжает автор, приходится закупать необходимые материалы «как у союзников, так и у противников».

Однако не только это нанесло ущерб американскому боезапасу. Военное спонсирование Украины, пишет WSJ, привело к тому, что США и их союзники практически истощили свои собственные запасы, в частности, амуницию для 155-миллиметровых гаубиц.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников посетовал на то, что Соединенные Штаты очень прагматичны и в вопросах предоставления Киеву вооружения «считают деньги».

Министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что боевой потенциал и возможности практически всех стран Североатлантического альянса задействовали против России с началом спецоперации на Украине.