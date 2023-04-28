Киев начал стягивать резервы личного состава и техники к Артемовску

Эксперт: России предстоит исправлять ошибки Украины на Запорожской АЭС

Эксперт Анпилогов: России предстоит большой объем работ для модернизации ЗАЭС

ЗАЭС – огромная станция с шестью атомными блоками. Один только полный аудит объекта займет длительный период времени, а на исправление украинских ошибок потребуется еще несколько лет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в области атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее в «Росэнергоатоме» сообщили, что работа на Запорожской АЭС будет полностью переведена на российские стандарты к 2030 году.

«Перевод ЗАЭС на российские стандарты невозможен без аудита. Этот процесс будет включать в себя как непосредственный осмотр станции, так и изучение технических карт. Также необходимо опросить сотрудников, чтобы выяснить, какие работы действительно выполнялись украинской стороной, а какие прописаны только на бумаге», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

«Учитывая размеры станции, только первичная проверка может отнять достаточно много времени. В целом любая деятельность по модернизации блоков должна быть сопряжена с заменой топлива или с остановкой реактора. Часть подобных работ проводится в «горячих условиях», то есть с присутствием высокого уровня радиоактивности», – подчеркивает эксперт.

«В связи с этим погоня за короткими сроками будет подвергать опасности жизни сотен сотрудников ЗАЭС. Кроме того, работа станции в настоящий момент осуществляется в прифронтовом режиме, что также затрудняет процесс перехода на российские стандарты. В этом плане появляется проблема обеспечения безопасности персонала», – отмечает собеседник.

«Фактически люди работают в условиях военного времени. Все понимают, что в любой момент противник может попытаться осуществить диверсию, которая приведет к сильнейшей техногенной катастрофе. Тем не менее сотрудники станции продолжают выполнять свой долг. Про них можно сказать лишь одно – они настоящие герои», – считает Анпилогов.

«В целом в настоящий момент трудно оценить необходимый масштаб работы. Очень важно дождаться результатов аудита, хотя уже сейчас понятно, что модернизировать придется многое. Украина концентрировалась на попытках удешевить работу ЗАЭС. Вопросы безопасности отходили на второй план, что привело к печальным последствиям», – отмечает эксперт.

«Многие ремонтные работы, которые якобы проводились компетентными органами Украины, существуют лишь на бумаге. Работа станции регулировалась странными правилами, которые оказались далекими от советских ГОСТов. В общем, мы не просто переводим работу ЗАЭС под российские стандарты, но и исправляем ошибки украинского руководства», – резюмирует Анпилогов.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что работа на Запорожской АЭС будет полностью переведена на российские стандарты к 2030 году. Об этом пишет ТАСС. Отмечается, что планы по модернизации и развитию станции достаточно масштабные.

По словам Карчаа, в настоящее время ведутся работы по анализу, детализации и подготовке соответствующих производственных процессов к запуску. Переход на российские стандарты идет активно и последовательно. Представитель «Росэнергоатома» подчеркнул, что срок в семь лет позволит учесть все нюансы, поскольку в атомной сфере «не бывает второстепенного».

Как отмечает Карчаа, этот проект остается дорогим для России. «Это вложения не только в саму станцию, но и в город, в людей. Мы же пришли не за землей – в России и так земли хватает. И не за атомной станцией – и в этом смысле у нас в государстве все в полном порядке, нет даже намека на дефицит мощностей по атомной генерации электроэнергии. Мы пришли к людям. Пришли им помочь», – добавляет он.

Напомним, 22 апреля ВСУ предприняли атаку дронами на ЗАЭС, в результате которой были выбиты стекла в турбинном зале четвертого энергоблока. Ранее Минэнерго США потребовало от Росатома «не трогать» их секретные технологии на ЗАЭС.