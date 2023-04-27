Захарова пригласила иностранцев участвовать в конкурсе «Лидеры России»

Блогеры отреагировали на задержание Блиновской

Журналисты и авторы Telegram-каналов активно обсуждают уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом в отношении блогера Елены Блиновской по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Так, Telegram-канал «Небожена» в этой связи пишет, что «справедливость есть». В публикации отмечается, что Блиновская, которую задержали при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле, «уходила как партизан – козьими тропами». «Есть у меня еще несколько имен. А так я довольна очень. Одной из первых начала с ней бороться», – отмечает «Небожена».

Телеведущая и блогер Ксения Собчак написала, что не является поклонницей Блиновской, но выражает ей свою поддержку. «Надеюсь, проблемы разрешатся», – написала она.

Член Совета по правам человека при президенте России, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова также прокомментировала задержание на границе «продавщицы желаний Елены Блиновской». «Из Белоруссии планировала лететь в одну из стран СНГ. Но в пять утра что-то пошло не так – не довизуализировала и не дожелала», – пишет Ахмедова.

«Я не злобствую, но заработок на человеческих уязвимостях, с которого не уплачено 918 (!) миллионов налога, мне кажется полумошенническим», – добавила она.

В свою очередь Telegram-канал «Бабская курилка» пишет, что «Блиновская, Лерчек и Митрошина – только верхушка айсберга или навозной кучи, кому как больше нравится».

Напомним, в марте СК возбудил дело против блогера Александры Митрошиной об уклонении от уплаты налогов на 120 млн рублей, а до этого блогеру Чекалиной (Лерчек) и ее мужу предъявили обвинение в неуплате налогов на 311 млн рублей.

«Бабская курилка» со ссылкой на данные других Telegram-каналов пишет, что в Федеральной налоговой службе якобы создан специальный «блогерский» отдел, «который сейчас активно занимается теми, кто поднимает большие деньги в соцсетях». «На мушке все, чей годовой доход превышает 50 млн рублей», – добавляет автор канала, отмечая, что никто из «инфоцыган» не платил налоги как полагается.

«В скором времени придут за всеми. Если, конечно, успеют. Что-то подсказывает, что сегодня страну покинут даже самые смелые и наглые», – предполагает канал.

«По поводу задержания Елены Блиновской Героиня хочет заметить следующее. Наверняка семейству Джигана и Самойловой стоило последние пару месяцев не изображать расставания и воссоединения, а напилить контенту о том, как они ходят в налоговую и относят им деньги мешками. Куда более актуальный прогрев был бы. Ну и остальным тоже приготовиться», – пишет в свою очередь Telegram-канал «Героиня Татлера».

Адвокат Александр Добровинский также предупредил, что ожидаются проверки крупных блогеров. Одной из них стала Елена Блиновская, отметил он. «Удивительно, как люди, имея такой доход, не могут озаботиться тем, чтобы нанять хорошего адвоката... тогда не пришлось бы бежать из страны», – выразил недоумение он.

При этом Добровинский считает, что внимание правоохранительных органов будет куда более серьезным, поскольку речь идет об очень больших цифрах. «Сам факт попытки пересечь границу криминалом не является. Однако если следователь захочет ходатайствовать об изменении меры пресечения, что вполне возможно, он как раз будет ссылаться на то, что одна попытка исчезнуть из страны уже была, и только благодаря работе неких органов эта попытка была пресечена. Таким образом, следователь обратит внимание суда на попытку скрыться. Следующим шагом будут аресты активов, ну и, естественно, само следствие», – объяснил адвокат.

«Если кто завидовал когда-то Блиновской за ее известность, славу и доходы, то сегодня ей не позавидуешь», – заключил Добровинский.

Напомним, СК завел дело против блогера Елены Блиновской по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на сумму более 918 млн рублей) и легализации денежных средств. Блиновская была задержана на границе с Белоруссией при попытке пересечь границу России.