Военный эксперт: Киев пытается замаскировать направления ударов для контрнаступления

Военный эксперт Рожин: ВСУ готовят отвлекающие маневры, чтобы получить преимущество в начале контрнаступления

Противник маскирует направление основного удара, усиливает разведку и вбрасывает дезинформацию, чтобы перед контрнаступлением ввести в заблуждение командование ВС РФ. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Борис Рожин. Ранее стало известно о подготовке отвлекающих маневров ВСУ перед началом контрнаступления.

«Есть все основания говорить о том, что ВСУ усиливают разведывательную деятельность и предпринимают меры по дезинформации российского командования. В том числе они вбрасывают различные слухи и откровенную ложь, чтобы ввести нас в заблуждение и отвлечь внимание от ключевых задач», – рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«Противник пытается замаскировать возможные направления ударов в рамках контрнаступления, чтобы создать себе выгодные условия как минимум на начальном этапе операции. Предполагается, что этот процесс начнется после окончания периода весенней распутицы», – отметил он.

«Потенциально, основной удар ВСУ может быть осуществлен на Запорожском направлении при поддержке отвлекающих действий на Днепре. Также среди возможных вариантов атаки я бы отметил Волновахское и Сватовское направления. Кроме того, возможны операции на границе Белгородской или Курской областей», – полагает эксперт.

«Основная задача российского командования в части противодействия попыткам контрнаступления – это выявить направление главного удара, несмотря на все попытки противника нас дезинформировать. Необходимо также предпринимать контрмеры по его купированию, уничтожать технику и живую силу противника до начала активной фазы операции», – заключил Рожин.

Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска готовят серию отвлекающих маневров перед началом контрнаступления своих основных сил. А основной удар, по его словам, придется на центральный участок линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении между городами Орехов и Гуляйполе.

Рогов отметил, что в качестве отвлекающих маневров украинской стороной ставка делается на разведку боем с использованием небольших десантных и диверсионно-разведывательных групп, которые будут стараться переправить через Днепр в Херсонской области, а также через Каховское водохранилище в районе Энергодара в Запорожской области.

Ранее Рогов сообщил, что украинские войска перебросили в подконтрольный Киеву город Запорожье дальнобойный оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сообщения о занятии ВСУ плацдарма на правом берегу Днепра и планами на контрнаступление в целом, связаны с вывозом ценного промышленного оборудования с предприятий Запорожья. А также означает ли это, что пообещавший Западу военные успехи Киев сам в них не верит.