Украина имитирует весеннее наступление

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23 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:25  |  vz.ru
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
Производитель батареек Duracell уходит из России. Пришедшая накануне новость стала причиной небольшого потребительского ажиотажа: некоторые стали покупать дополнительный объем источников питания «на всякий случай». Звучал вопрос: справится ли Россия своими силами? Но оказывается, в стране уже имеются собственные производители батареек. И уход американского бренда лишь расчистит им дорогу. Подробности...
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    В Херсонской области опровергли создание плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра
    		  
    23 апреля 2023, 19:52
    Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    Сообщения о занятии ВСУ плацдарма на левом берегу Днепра опровергнуты российскими властями. Тем не менее подготовка украинской армии к атакам на российские позиции очевидна. Параллельно с предприятий Запорожья вывозят ценное промышленное оборудование. Означает ли это, что пообещавший Западу военные успехи Киев сам в них не верит?

    В воскресенье украинские СМИ со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW) начали публиковать сообщения о том, что ВСУ заняли позиции на левобережье Днепра в Херсонской области, вблизи города Алешки.

    Позднее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военные полностью контролируют территорию левобережья и никакого плацдарма ВСУ там не создали. «Официально заявляю, что по состоянию на 23 апреля никаких вражеских плацдармов на левом берегу Днепра вблизи Алешек, а также и в любых других местах на левобережной части Херсонской области или на Кинбурнской косе нет и не было. Наши военные полностью контролируют территорию», – написал он в своем Telegram-канале.

    При этом «могут иметь место случаи высадки ДРГ (диверсионно-разведывательных групп) противника», однако они впоследствии пресекаются, добавил губернатор. Он призвал доверять только официальным источникам информации и назвал публикации о плацдармах «ложью в рамках информационной войны».

    Военный эксперт Борис Рожин в публикации для Telegram-канала «Vоенкор Котенок Z» отмечает, что на Херсонском направлении «противник продолжает проявлять активность в районе Большого Потемкина и у Алешек, засылая на лодках ДРГ и регулярно обозначая свое присутствие на берегу».

    «Ведется прощупывание реакции ВС РФ на десантные действия. Продолжается накопление на Днепре различных переправочных средств на случай реализации сценария сковывающих действий с форсированием Днепра одновременно с потенциальным ударом на Запорожском направлении»,

    – пишет он.

    По Запорожскому направлению, как отмечает Рожин, «основные позиции противника остались там же, где и ранее». «ВСУ продолжают обстреливать Пологи, Токмак, Васильевку, а также район Запорожской АЭС. ВС РФ наносят удары по Запорожью, Орехову, Каменскому, Гуляйполю», – добавил он.

    Одновременно с этим председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевские власти вывозят с заводов подконтрольного им города Запорожье оборудование (наиболее ценное на Западную Украину и в Польшу), а оставшиеся активы попытаются распродать или уничтожить. По его словам, киевский режим понимает, что не удержит город.

    Ранее правительство Украины действительно объявило о готовности распродать имеющиеся в его собственности госпредприятия. За работающие заводы, горно-обогатительные комбинаты и фармакологические предприятия просят смешные деньги. Как отмечала политолог Лариса Шеслер в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, офис Зеленского хочет сделать западных предпринимателей заинтересованной в победе Украины стороной.

    Накануне Рогов также сообщил, что украинские войска накапливают военную технику на металлургических заводах и зернохранилищах в подконтрольных им Ореховском и Пологовском районах Запорожской области.

    В последнее время также наблюдалась активная подготовка ВСУ к форсированию Днепра: производился неконтролируемый сброс воды с Днепрогэса, на правом берегу противник скапливал силу и технику.

    В разговоре с газетой ВЗГЛЯД Рогов указал на очевидность подготовки противника к наступлению на территории Запорожской и Херсонской областей. «Это, в общем-то, и не скрывается. Военную технику и личный состав стягивают все ближе к линии боевого соприкосновения. Причем прятать стараются все в гражданских объектах, в том числе в овощехранилищах, поскольку они были построены еще в советские годы, под землей, их сложно пробить большинством из современных видов оружия», – рассказал он.

    «При этом мы видим, как город Запорожье фактически разграбляется. Идет продажа предприятий за бесценок,

    например, Запорожский титаномагниевый комбинат и другие объекты. Из Запорожья вывозят ценное промышленное оборудование, в частности из научно-производственного комплекса «Искра», – акцентировал собеседник.

    «В целом жители подконтрольной Киеву территории Запорожья и Херсонщины запуганы, не знают, что им делать и как спасаться. Есть множество примеров того, что семьи попросту становятся заложниками из-за того, что их мужчин не выпускают из-за режима всеобщей мобилизации. Кроме того, украинские власти заинтересованы, чтобы в районах боевых действий оставалось как можно больше гражданских, тем самым разбавляя и защищая от ударов нашей армии военных. Все это делает уровень лояльности населения к Киеву минимальным», – резюмировал Рогов.

    Однако военный аналитик Михаил Онуфриенко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД выразил сомнение в том, что Киев готовится оставить Запорожье. «Город расположен на двух берегах Днепра, это большой областной центр. Как мы уже сумели заметить, противник цепляется и за гораздо более мелкие населенные пункты, даже когда это не имеет абсолютно никакого смысла», – считает он.

    «Что касается вывоза оборудования и техники с предприятий, то это, на мой взгляд, не связано с намерением оставить город. Основная причина, скорее всего, заключается в желании спрятать ценную промышленность подальше от зоны досягаемости наших ВКС, то есть на Западную Украину и в Польшу», – отметил собеседник.

    «После установления линии фронта по Днепру в Херсонской области попытки высадиться на левый берег происходят регулярно. Однако самая удачная из них продлилась чуть более суток и закончилась полным уничтожением диверсионной группы. Суммарно за десятки таких попыток противник потерял больше тысячи человек, причем абсолютно бесцельно и без каких-либо потерь с нашей стороны», – напомнил эксперт.

    «Не так давно даже были сообщения о якобы занятии ВСУ нескольких населенных пунктов на левом берегу. Но на самом деле речь шла о селе в подтопляемой низине, где всего два сарая и давно никто не живет. Вместе с тем высадиться-то не проблема. Другое дело, что после предстоит закрепиться, перебросить технику, вырыть окопы и создать плацдарм. Поэтому с военной точки зрения от этих высадок никакого эффекта нет. Думаю, основная цель Киева сегодня – это вызвать медийную шумиху и поддерживать боевой дух своих военных такими бравыми «перемогами». И уж точно в эти планы не входит скорое оставление города Запорожье, поскольку все понимают, что это сильно ударит по моральному духу украинской армии», – заключил Онуфриенко.

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