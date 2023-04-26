Москва объявила о высылке десяти норвежских дипломатов

Посла Норвегии вызвали в МИД и объявили о высылке десяти норвежских дипломатов

Послу Норвегии Роберту Квиле в МИД России выразили решительный протест из-за решения Осло о высылке 15 сотрудников российского посольства. В качестве ответной меры Москва объявила персонами нон грата десять норвежских дипломатов.

«Этот враждебный шаг (высылка сотрудников посольства России – прим. ВЗГЛЯД) еще более усугубил ситуацию в двусторонних отношениях, и без того находящихся на критически низком уровне», – сообщается на сайте МИД Росии.

Квиле была вручена нота об объявлении персонами нон грата десяти представителей посольства королевства в Москве и аппарата атташе по вопросам обороны.

Кроме того, посол предупрежден, что последуют и другие меры в связи с недружественными действиями Норвегии. В частности, речь идет о введении ограничений на наем норвежскими дипмиссиями принятого на месте персонала из числа российских граждан.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Норвегия подтвердила статус враждебного России государства, когда объявила о высылке 15 российских дипломатов.