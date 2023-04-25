Политолог назвал мотивы Байдена при выдвижении на второй срок

Политолог Васильев: Демпартия выдвигает Байдена, чтобы не пустить Трампа в Белый дом

Демократы считают своей главной задачей на выборах не допустить Дональда Трампа в Белый дом. Поэтому Джо Байден, по их мнению, больше остальных подходит для реализации это задачи. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал американист Владимир Васильев. Ранее Байден объявил, что пойдет на второй президентский срок на выборах в 2024 году.

«В Демпартии считают, что любые попытки раскачать электоральную базу под другого кандидата пойдут на пользу республиканцам и, в частности, бывшему президенту Дональду Трампу», – рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Учитывая их жесткую, бескомпромиссную борьбу с Трампом, им это не нужно. Поэтому действующий президент США Джо Байден стал своего рода символом Демпартии, тем самым лидером, вокруг которого они готовы сплотиться», – отметил собеседник.

«В пользу его поддержки сработала приверженность к отстаиванию так называемых демократических ценностей. Несмотря на то, что действующий президент не выдающийся оратор и с ним связано множество казусов, он обладает значимой электоральной поддержкой. Его возраст был использован как символ «старой доброй Америки» и близких обществу демократических ценностей», – считает политолог.

«Можно констатировать, что Байден доказал свою востребованность. Кроме того, на предстоящих выборах вероятна диспозиция, которая была и в 2020 году, – многие американцы могут голосовать не за Байдена, а против Трампа, чтобы не допустить его возвращения в Белый дом», – добавил эксперт.

«Что касается перспектив второго срока Байдена, то это вопрос гипотетический. Да, в рамках текущего срока мы видим ряд неудач его администрации, в частности бегство из Афганистана и украинский конфликт, который пошел не желаемому для США сценарию», – рассуждает Васильев.

«Вместе с тем, прогнозировать перспективы второго срока Байдена сейчас затруднительно, потому что в 2024 году нас также ждут выборы в Палату представителей и смена одной трети Сената. Здесь перспективы Байдена зависят от расстановки сил в парламенте», – отметил он.

«Если республиканцы укрепят свой контроль над Палатой представителей и установят влияние на Сенат, то все законодательные инициативы Байдена будут заблокированы. Мы увидим полное разделение законодательной и исполнительной власти, каждая из них будет действовать в рамках своей системы координат. И для государства это станет еще одним свидетельством глубокого раскола», – заключил политолог.

Ранее действующий президент США Джо Байден официально объявил, что будет баллотироваться на следующих выборах президента Соединенных Штатов в 2024 году. Также о планах выдвинуться кандидатом в вице-президенты США в паре с Байденом объявила и действующий вице-президент страны Камала Харрис.

Байден также назначил высокопоставленную чиновницу Белого дома Джули Чавес Родригес руководителем предвыборной кампании, пишет CNN. «Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы сражаемся за душу Америки. И мы все еще сражаемся за нее», – сказал Байден в видеообращении.

Советники президента заявили, что он не намерен проводить какие-либо предвыборные митинги до тех пор, пока у республиканцев не будет предполагаемого кандидата. При этом, глава государства продолжит использовать официальные мероприятия Белого дома, чтобы рассказывать о своих достижениях на посту и готовить электорат к кампании.

В свою очередь бывший президент США Дональд Трамп заявил, что повторное выдвижение Байдена закончится плохо, «третьей мировой войной». Он заявил, что ему трудно поверить в повторное участие Байдена, раскритиковав того за объявление через видеоклип. Трамп заявил также, что пленку переснимали четыре-пять раз, чтобы получилось правильно и так, по его словам, никто и никогда не делал.

Пользователи Twitter (запрещен в России) тоже негативно отреагировали на планы Байдена участвовать в выборах президента. Они сошлись во мнении, что его заявления больше похожи на «запоздалую шутку».

Напомним, издание Politico писало, что рейтинг одобрения работы Байдена на посту главы государства колеблется в районе 40%, что говорит о его низких шансах на переизбрание в 2024 году.