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Политолог назвал мотивы Байдена при выдвижении на второй срок
Политолог Васильев: Демпартия выдвигает Байдена, чтобы не пустить Трампа в Белый дом
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Демократы считают своей главной задачей на выборах не допустить Дональда Трампа в Белый дом. Поэтому Джо Байден, по их мнению, больше остальных подходит для реализации это задачи. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал американист Владимир Васильев. Ранее Байден объявил, что пойдет на второй президентский срок на выборах в 2024 году.
«В Демпартии считают, что любые попытки раскачать электоральную базу под другого кандидата пойдут на пользу республиканцам и, в частности, бывшему президенту Дональду Трампу», – рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
«Учитывая их жесткую, бескомпромиссную борьбу с Трампом, им это не нужно. Поэтому действующий президент США Джо Байден стал своего рода символом Демпартии, тем самым лидером, вокруг которого они готовы сплотиться», – отметил собеседник.
«В пользу его поддержки сработала приверженность к отстаиванию так называемых демократических ценностей. Несмотря на то, что действующий президент не выдающийся оратор и с ним связано множество казусов, он обладает значимой электоральной поддержкой. Его возраст был использован как символ «старой доброй Америки» и близких обществу демократических ценностей», – считает политолог.
«Можно констатировать, что Байден доказал свою востребованность. Кроме того, на предстоящих выборах вероятна диспозиция, которая была и в 2020 году, – многие американцы могут голосовать не за Байдена, а против Трампа, чтобы не допустить его возвращения в Белый дом», – добавил эксперт.
«Что касается перспектив второго срока Байдена, то это вопрос гипотетический. Да, в рамках текущего срока мы видим ряд неудач его администрации, в частности бегство из Афганистана и украинский конфликт, который пошел не желаемому для США сценарию», – рассуждает Васильев.
«Вместе с тем, прогнозировать перспективы второго срока Байдена сейчас затруднительно, потому что в 2024 году нас также ждут выборы в Палату представителей и смена одной трети Сената. Здесь перспективы Байдена зависят от расстановки сил в парламенте», – отметил он.
«Если республиканцы укрепят свой контроль над Палатой представителей и установят влияние на Сенат, то все законодательные инициативы Байдена будут заблокированы. Мы увидим полное разделение законодательной и исполнительной власти, каждая из них будет действовать в рамках своей системы координат. И для государства это станет еще одним свидетельством глубокого раскола», – заключил политолог.
Ранее действующий президент США Джо Байден официально объявил, что будет баллотироваться на следующих выборах президента Соединенных Штатов в 2024 году. Также о планах выдвинуться кандидатом в вице-президенты США в паре с Байденом объявила и действующий вице-президент страны Камала Харрис.
Байден также назначил высокопоставленную чиновницу Белого дома Джули Чавес Родригес руководителем предвыборной кампании, пишет CNN. «Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы сражаемся за душу Америки. И мы все еще сражаемся за нее», – сказал Байден в видеообращении.
Советники президента заявили, что он не намерен проводить какие-либо предвыборные митинги до тех пор, пока у республиканцев не будет предполагаемого кандидата. При этом, глава государства продолжит использовать официальные мероприятия Белого дома, чтобы рассказывать о своих достижениях на посту и готовить электорат к кампании.
В свою очередь бывший президент США Дональд Трамп заявил, что повторное выдвижение Байдена закончится плохо, «третьей мировой войной». Он заявил, что ему трудно поверить в повторное участие Байдена, раскритиковав того за объявление через видеоклип. Трамп заявил также, что пленку переснимали четыре-пять раз, чтобы получилось правильно и так, по его словам, никто и никогда не делал.
Пользователи Twitter (запрещен в России) тоже негативно отреагировали на планы Байдена участвовать в выборах президента. Они сошлись во мнении, что его заявления больше похожи на «запоздалую шутку».
Напомним, издание Politico писало, что рейтинг одобрения работы Байдена на посту главы государства колеблется в районе 40%, что говорит о его низких шансах на переизбрание в 2024 году.
Военный эксперт: ВС России наказали грузин, пытавших пленных под Киевом
Военный эксперт Онуфриенко: Каждый наемник на Украине должен понимать – ничего хорошего его там не ждет
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«Грузинский легион» – это шайка негодяев, часть из которых настигла заслуженная участь, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ВС РФ нанесли удар по складу вооружения и пункту дислокации наемников в Константиновке. По данным ведомства, боевики батальона причастны к издевательствам над российскими пленными под Киевом.
«Мы честно предупреждали, что иностранцам пощады не будет. И я бы не стал как-то по-особенному выделять этих наемников их общего числа противников. Но то, что мы уничтожили причастных к издевательствами над нашими ребятами под Киевом, делает эту маленькую победу чуточку приятнее», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Отдельно хочу обратить внимание на лидера «Грузинского легиона» Мамуку Мамуашвили. Он, по сути, лишь мелкий начальник, руководитель подразделения, которому подчиняется несколько сотен невменяемых карателей. Поэтому возводить его в разряд архиврагов не стоит, но наказать его надо, как и всех остальных участников этого легиона», – акцентирует собеседник
«Он и его шайка – одни из тысяч идеологически промытых головорезов, которые стремятся повоевать на полях Украины. Безусловно, теперь часть «туристов», которые не понимают ужасов конфликта, уже не поедет в зону боевых действий, но зачастую ряды наемников пополняются за счет идейных профессионалов, а их таким не отпугнуть», – подчеркивает эксперт.
«Тем не менее, каждый наемник, пересекающий границу Украины, должен понимать, что ничего хорошего его там не ждет, особенно если он пытал пленных. С этого момента он становится нашим непосредственным противником. Это штатные негодяи и точка», – заключил Онуфриенко.
Ранее оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» был нанесен удар по складу вооружения и пункту дислокации наемников в здании библиотеки в Константиновке. Об этом сообщило Министерство обороны на официальном Telegram-канале.
В результате ликвидированы до 60 боевиков «Грузинского легиона» и 15 единиц военной техники на прилегающей территории. Еще порядка 20 наемников получили тяжелые ранения. Представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков подчеркнул, что ликвидированные солдаты были причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом, совершенным в марте прошлого года.
В Минобороны заверили, что ведомство располагает информацией по каждому иностранному наемнику, причастному к убийствам российских военнослужащих. «Всех настигнет заслуженное возмездие», – пообещал Конашенков.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как много жителей Грузии действительно хочет быть втянуто в войну с Россией.
Появились данные о применении танков Т-14 «Армата» в зоне СВО
Источник: Российские войска начали применять танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям ВСУ в зоне СВО
Российские войска начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО, сообщил информированный источник.
По словам источника, российские войска начали применять новейшие танки «Армата» для ведения огня по украинским позициям, однако в прямых штурмовых действиях эти машины пока не участвовали. Источник также сообщил, что танки Т-14 «Армата в зоне СВО получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов, передает РИА «Новости».
По имеющимся у источника данным, с конца 2022 года экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах в одной из народных республик Донбасса.
В декабре 2022 года телеведущий Владимир Соловьев показал боевое слаживание экипажей танкового батальона, укомплектованного новейшими российскими танками Т-14 «Армата».
Лавров напомнил о призывах Байдена бомбить Сербию
Лавров напомнил о призывах президента США Байдена бомбить Сербию
Вашингтон требует, чтобы сербы забыли старые обиды, хотя действующий президент США Джо Байден лично призывал к бомбардировкам Белграда в 1999 году, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Об этом заявил глава российского МИД на заседании Совбеза ООН, где выступает в качестве председателя, передает ФАН.
Лавров провел параллель между отношением стран Запада к ситуации вокруг Косово и Крыма. Отмечается, что независимость Приштины была признана даже без референдума. Но в ситуации с Крымом была другая реакция, напомнил глава МИД России.
Также Лавров отметил, что никто не давал США право говорить от лица всех стран мира.
Ранее президент Сербии Александр Вучич обвинил Запад в намерении раздавить Сербию.
Минобороны: Атаковавшие Севастополь катера запустили из порта Одессы
Минобороны: Пытавшиеся атаковать базу ЧФ в Севастополе беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы
Пытавшиеся 24 апреля ночью атаковать пункт базирования Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы, из района гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины, сообщили в Минобороны.
Как сообщили в ведомстве, проведенный анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что все они были запущены из акватории порта Одесса, определенного для реализации черноморской инициативы. В Минобороны подчеркнули, что развертывание катеров было осуществлено в районе гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины, передает ТАСС.
В ночь на понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что Черноморский флот «на внешнем рейде» отразил атаку надводных беспилотников.
США увязали членство Украины в НАТО с контрнаступлением ВСУ
Politico: В администрации Байдена увязали предоставление Украине гарантий на саммите НАТО с успехом контрнаступления ВСУ
Представители администрации президента США Джо Байдена во время визита украинских чиновников в Вашингтон увязали гарантии, которые Соединенные Штаты будут готовы предоставить Киеву на саммите НАТО в июле, с результатом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили источники Politico.
Ряд источников издания из числа американских чиновников выразили мнение, что российские войска настолько закрепились на Украине, что контрнаступление ВСУ не будет успешным. Таким образом, отмечает издание, если Киеву не удастся превратить контрнаступление в «очевидную победу», то Украина рискует потерять твердую поддержку США, передает ТАСС.
В прошлую пятницу в Словакии назвали худшим решением принять Украину в НАТО. Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас не является частью дискуссии в альянсе.
Лавров дал совет западному меньшинству
Лавров: Западному меньшинству следовало бы уважать других членов мирового сообщества
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал западному меньшинству не говорить от имени всего человечества, вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества.
Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященному эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН, подчеркнул, что «никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества», передает РИА «Новости».
Вести себя нужно прилично, посоветовал Лавров, призвав Запад уважать всех членов международного сообщества.
Министр заявил также, что США, отчаянно пытаясь утвердить свое господство через наказание непослушных, пошли на разрушение глобализации, которую годами провозглашали высшим благом для всего человечества.
Вашингтон и подчинившийся ему остальной Запад, продолжил глава российского внешнеполитического ведомства, задействуют свои «правила» всякий раз, когда нужно найти оправдание нелегитимным шагам в отношении тех, кто отказывается следовать корыстным интересам «золотого миллиарда» и выстраивает свою политику в соответствии с международным правом.
Лавров подчеркнул, что черные списки составляются по принципу «кто не с нами, тот против нас».
Кроме того, Лавров заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) стал инструментом достижения целей США.
Москва пригрозила Вашингтону демаршем из-за невыдачи журналистам виз
Замглавы МИД Рябков: РФ устроит США демарш из-за невыдачи российским журналистам американских виз для работы в СБ ООН
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Россия устроит демарш в отношении США и выразит соответствующий протест из-за невыдачи виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк для участия в работе Совета Безопасности ООН, заявил замглавы министерства Сергей Рябков.
Отвечая на вопрос о том, планирует ли МИД РФ вызывать посла США в связи с невыдачей виз российским журналистам, Рябков отметил, что сейчас не может обозначить уровень демарша, потому что это зависит от графиков в том числе руководства профильного департамента в Москве. Он напомнил, что российская делегация находится в США. При этом дипломат заверил, что российская сторона проведет демарш и выразит соответствующий протест, а также неприятие происходящего, передает ТАСС.
Накануне глава МИД РФ Сергей Ларов в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации заявил, что посольство США в Москве издевательски сообщило о готовности выдать визы российским журналистам после взлета самолета делегации России. До этого Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН.
В Совфеде оценили перспективы зерновой сделки после атак на Севастополь из порта Одессы
Сенатор Долгов: Киев использует гуманитарные миссии для военных провокаций
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Невыполнение наших требований в рамках зерновой сделки и намеренное использование гуманитарного коридора для военных атак склоняет Россию к выходу из соглашения. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Константин Долгов. Ранее в Минобороны России заявили, что террористические атаки на Севастополь ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки.
«Совершенно очевидно, что использование гуманитарного коридора и порта Одессы для атаки на пункт базирования Черноморского флота в Севастополе – это очередная провокация и попытка прикрыться гуманитарной сделкой в военных целях. Украинские власти делают это абсолютно намеренно, точно так же, как использовали в военных целях миссию ОБСЕ и осуществляли переброску военных на машинах скорой помощи», – сказал зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Полагаю, это делается для того, чтобы спровоцировать нас на резкие шаги в отношении зерновой сделки. Безусловно, такие провокации требуют жесткого ответа, но принимать непосредственное решение будет наш президент Владимир Путин. Вместе с тем это гуманитарное соглашение абсолютно не работает. Мы уже неоднократно заявляли, что наши интересы в рамках сделки абсолютно не выполняются. В частности, это касается доступа российского зерна и удобрений на мировые рынки», – добавил сенатор.
«Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш и секретариат организации пытаются хоть что-то сделать для того, чтобы механизм заработал. Но пока у них не хватает ни политической воли, ни авторитета, ни возможностей и реальных механизмов. Одновременно с этим Гутерриш передает президенту РФ письмо со своими инициативами. Что именно содержится в этом послании пока не очень понятно, но я не ожидаю там каких-то прорывных идей», – рассуждает парламентарий.
«Очевидно, что соблюдение интересов России, а также подобного рода военные провокации будут учитываться при принятии решения о продлении зерновой сделки в мае. Последний раз Россия согласилась на 60 дней, но при условии, что все наши предложения будут соблюдены. Движений к этому мы сейчас не видим», – отметил собеседник.
«Изначально вступление России в это гуманитарное соглашение было продиктовано заботой о продовольственной безопасности целого ряда беднейших стран. Наша позиция в этом отношении сохраняется. Но если интересы РФ не будут учитываться, то мы, я полагаю, будем вынуждены принимать решение о выходе из инициативы», – заключил Долгов.
Ранее в Минобороны России заявили, что террористические атаки на пункты базирования Черноморского флота в Севастополе ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки на период после 18 мая.
В оборонном ведомстве напомнили, что Россия приостанавливала реализацию соглашения по вывозу сельхозпродукции из украинских портов после террористической атаки Киева безэкипажными катерами против кораблей Черноморского флота и задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора» гражданских судов, произошедшей в октябре 2022 года. Тогда соглашение было возобновлено лишь после получения гарантий со стороны Турции и письменных обязательств Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против России.
Ранее в Минобороны сообщили, что пытавшиеся 24 апреля ночью атаковать базу Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы, из района гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины.
Напомним, в ночь на понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что Черноморский флот «на внешнем рейде» отразил атаку надводных беспилотников.
В понедельник генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в ходе заседания Совбеза ООН под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова призвал продлить черноморскую зерновую сделку. Сделать это предложено и в целях обеспечения экспорта российского продовольствия и удобрений. По словам Гутерриша, сделка крайне важна для формирования безопасности.
В тот же день генсек ООН передал главе российского МИД письмо, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, с идеями по поводу выполнения зерновой сделки. Также сообщается, что аналогичные письма направлены Украине и Турции. Кроме того, генеральный секретарь выразил обеспокоенность недавними сложностями в работе совместного координационного центра при повседневных операциях.
Напомним, в марте Москва продлила действие зерновой сделки на 60 дней и потребовала в течение этих двух месяцев снять санкции со всех операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт.
СМИ: Запад склоняет Киев к перемирию
Il Messaggero: Запад склоняет Киев к перемирию
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Страны Запада, поддерживающие Украину, начинают подталкивать Киев к прекращению огня или к «продолжительному перемирию», считает обозреватель газеты «Мессаджеро» Кристиана Мангани.
В своей статье она ссылается на оценки военных экспертов и пишет, что решение о перемирии поддержали бы многие в Европе, поскольку такой исход снизил бы риск ядерной напряженности между Россией и НАТО, смягчил бы экономический, энергетический и продовольственные кризисы, сообщает ТАСС.
Мангани пишет в своей статье, что Россия примет прекращение огня, а Украине придется временно отложить планы вернуться к границам до 2014 года, что позволит избежать ей новых потерь, даже сохраняя 85% территории.
«Вступление Украины в ЕС будет снова приостановлено. Прием в НАТО еще более затруднен. И вероятность нового разжигания конфликта так и будет висеть дамокловым мечом над Украиной», – добавила она.
При этом обозреватель подчеркнула, что такое решение не придется по душе украинцам, «но нравится или нет, привлекательность перемирия очевидна». Она указывает, что давление начать переговоры исходит от президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца, который всегда говорил о диалоге как единственном способе урегулирования.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов назвал переговоры «пророссийским миротворчеством».
До этого глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу назвал «нечистоплотным приемом» заявления со стороны Запада о том, что прекращать боевые действия на Украине нельзя.
Медведев предпочел «тихий раздел» Украины ее членству в НАТО
Медведев на марафоне «Знание» заявил, что Польша, Венгрия и Румыния мечтают забрать западные территории Украины
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«Тихий раздел» западных территорий Украины Польшей и другими странами предпочтительнее, нежели вступление Киева в НАТО или мировая война, выразил мнение во время беседы с участниками марафона «Знание» зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его словам, именно жадность, злоба, ненависть, амбиции, которые в данный момент сильнее рассудка и здравого смысла, являются основным движком в желании Польши, Венгрии и Румынии забрать себе западные регионы Украины, передает ТАСС.
Медведев отметил, что польские власти говорят с украинскими властями о создании конфедерации, «а оттуда недалеко и до унии, как это когда-то было».
Зампред подчеркнул, что правительство Польши и другие страны постараются реализовать свои замыслы как можно скорее, «пока не закрылось окно возможностей».
«Очевидно, многие жители Украины не хотят возвращаться в Польшу или к возврату в польское государство не проявляют желания, потому что слишком сильна историческая память о том, как с ними обращались как с рабами, как со скотом», – заключил он.
Ранее Медведев растолковал слова Столтенберга о вступлении Украины в НАТО, как вхождение страны в блок тогда, когда ее территории разделят Польша, Венгрия и Румыния.
Российский боец рассказал, что солдаты ВСУ выдают себя за мирных жителей Артемовска
Российский боец рассказал, что солдаты ВСУ выдают себя за мирных жителей Артемовска ради спасения
Когда в западных районах Артемовска проходила эвакуация мирных жителей, снайпер ВСУ из националистического батальона «Азов»* (террористическая организация запрещена в России) переоделся в гражданского и предпринял попытку эвакуироваться, рассказал российский боец.
По словам бойца ЧВК «Вагнер», мирных жителей находят в домах, в подвалах домов, там есть женщины, дети, пожилые люди, однако встречаются даже боевики ВСУ, которые переодеваются в гражданку и предпринимают попытки выйти, передает РИА «Новости».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинские подразделения в Артемовске успешно «перемалываются» российскими силами.
Эксперт: России предстоит исправлять ошибки Украины на Запорожской АЭС
Эксперт Анпилогов: России предстоит большой объем работ для модернизации ЗАЭС
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ЗАЭС – огромная станция с шестью атомными блоками. Один только полный аудит объекта займет длительный период времени, а на исправление украинских ошибок потребуется еще несколько лет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в области атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее в «Росэнергоатоме» сообщили, что работа на Запорожской АЭС будет полностью переведена на российские стандарты к 2030 году.
«Перевод ЗАЭС на российские стандарты невозможен без аудита. Этот процесс будет включать в себя как непосредственный осмотр станции, так и изучение технических карт. Также необходимо опросить сотрудников, чтобы выяснить, какие работы действительно выполнялись украинской стороной, а какие прописаны только на бумаге», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».
«Учитывая размеры станции, только первичная проверка может отнять достаточно много времени. В целом любая деятельность по модернизации блоков должна быть сопряжена с заменой топлива или с остановкой реактора. Часть подобных работ проводится в «горячих условиях», то есть с присутствием высокого уровня радиоактивности», – подчеркивает эксперт.
«В связи с этим погоня за короткими сроками будет подвергать опасности жизни сотен сотрудников ЗАЭС. Кроме того, работа станции в настоящий момент осуществляется в прифронтовом режиме, что также затрудняет процесс перехода на российские стандарты. В этом плане появляется проблема обеспечения безопасности персонала», – отмечает собеседник.
«Фактически люди работают в условиях военного времени. Все понимают, что в любой момент противник может попытаться осуществить диверсию, которая приведет к сильнейшей техногенной катастрофе. Тем не менее сотрудники станции продолжают выполнять свой долг. Про них можно сказать лишь одно – они настоящие герои», – считает Анпилогов.
«В целом в настоящий момент трудно оценить необходимый масштаб работы. Очень важно дождаться результатов аудита, хотя уже сейчас понятно, что модернизировать придется многое. Украина концентрировалась на попытках удешевить работу ЗАЭС. Вопросы безопасности отходили на второй план, что привело к печальным последствиям», – отмечает эксперт.
«Многие ремонтные работы, которые якобы проводились компетентными органами Украины, существуют лишь на бумаге. Работа станции регулировалась странными правилами, которые оказались далекими от советских ГОСТов. В общем, мы не просто переводим работу ЗАЭС под российские стандарты, но и исправляем ошибки украинского руководства», – резюмирует Анпилогов.
Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что работа на Запорожской АЭС будет полностью переведена на российские стандарты к 2030 году. Об этом пишет ТАСС. Отмечается, что планы по модернизации и развитию станции достаточно масштабные.
По словам Карчаа, в настоящее время ведутся работы по анализу, детализации и подготовке соответствующих производственных процессов к запуску. Переход на российские стандарты идет активно и последовательно. Представитель «Росэнергоатома» подчеркнул, что срок в семь лет позволит учесть все нюансы, поскольку в атомной сфере «не бывает второстепенного».
Как отмечает Карчаа, этот проект остается дорогим для России. «Это вложения не только в саму станцию, но и в город, в людей. Мы же пришли не за землей – в России и так земли хватает. И не за атомной станцией – и в этом смысле у нас в государстве все в полном порядке, нет даже намека на дефицит мощностей по атомной генерации электроэнергии. Мы пришли к людям. Пришли им помочь», – добавляет он.
Напомним, 22 апреля ВСУ предприняли атаку дронами на ЗАЭС, в результате которой были выбиты стекла в турбинном зале четвертого энергоблока. Ранее Минэнерго США потребовало от Росатома «не трогать» их секретные технологии на ЗАЭС.
Москва предупредила о росте рисков прямого военного столкновения с США
Дипломат Ермаков: Неуклонно растут риски непосредственной военной конфронтации двух ядерных держав – России и США
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Директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков предупредил, что риски непосредственной военной конфронтации двух ядерных держав – России и США – неуклонно растут.
Дипломат предупредил в интервью ТАСС, что в случае продолжения следования Соединенных Штатов курсом на противостояние с Россией при постоянном повышении ставок на грани скатывания к прямому вооруженному конфликту, судьба ДСНВ (Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений) может оказаться предрешенной.
При этом, как подчеркнул Ермаков, при развитии событий по наихудшему сценарию, то есть в случае доведения ситуации Вашингтоном до военного столкновения двух крупнейших ядерных держав, нужно будет беспокоиться скорее не о спасении ДСНВ, а о судьбах мира.
Дипломат выразил уверенность, что наиболее острая угроза сегодня связана не столько с динамикой стимулов для первого массированного удара, купировать которые во многом призваны такие соглашения, как ДСНВ, сколько с опасностью ядерной эскалации в результате непосредственной военной конфронтации ядерных держав. При этом Ермаков подчеркнул, что эти риски, к глубочайшему сожалению, неуклонно растут.
Директор департамента МИД РФ обратил внимание, что именно поэтому Москва постоянно указывает на опасность действий США и НАТО, которые, как заметил дипломат, погрузились в иллюзию безнаказанности и заигрались с такими химерами, как «контроль за эскалацией» и «эскалационное доминирование».
Ермаков заметил, что Москва продолжает направлять Западу отрезвляющие сигналы о необходимости предотвратить катастрофу, однако на Западе по-прежнему остаются глухи к призывам, даже злонамеренно искажают их в пропагандистских целях.
Директор департамента, говоря о возможностях для улучшения ситуации, подчеркнул, что США должны незамедлительно предпринять конкретные шаги по деэскалации и на практике полностью отказаться от враждебной линии на подрыв безопасности России, другого способа развернуть негативный тренд просто не существует.
В прошлый вторник в США заявили о подготовке НАТО к боевым действиям у границ России. Ранее в апреле Москва предупредила о возрастающих рисках военного столкновения с НАТО.
Дробницкий объяснил давление США на Украину вокруг контрнаступления
Дробницкий: Белый дом придумал контрнаступление ВСУ и не может от него отказаться
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Администрация Байдена по инерции требует от украинцев перехода в контрнаступление, потому что Белый дом придумал эту идею и теперь не может от нее отказаться. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее западные СМИ сообщили, что США увязали членство Украины в НАТО с контрнаступлением ВСУ и «решающей победой».
«Публикации в западных СМИ об увязке гарантий военной помощи с успехом контрнаступления ВСУ и «решающей победой» – это в большей степени интерпретации журналистов. Те, в свою очередь, действуют в общей логике поступков американской администрации и ее чиновников», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Журналисты анализируют риторику Белого дома перед выводом войск из Афганистана и накладывают свои выводы на украинский конфликт, потому что для них Украина и Афганистан – это почти одно и то же, и одинаково далеко. И на основе этого они пишут то, что якобы говорят в администрации Байдена», – отметил он.
«При этом тема с контрнаступлением была создана и разогнана непосредственно Белым домом. Из недр байденовской администрации она была спущена в офис Зеленского и масштабирована до невероятных размеров. А теперь от нее никуда не денешься, не отвертишься, тему нужно как-то отыгрывать и в США, и на Украине», – считает политолог.
«И в этой связи, когда журналистам нужна передовица по Украине, они берут тему, которая на слуху – контрнаступление. Продолжают это как-то домысливать, докручивать, добавляя анализ поведения американских властей в других конфликтах», – добавил собеседник.
«Параллельно с этим расходы на Украину все больше раздражают республиканцев. Но администрация Байдена не может им честно ответить на вопрос о перспективах конфликта. Поэтому чиновники и СМИ как бы говорят: украинцы должны проявить волю к защите демократии, перейти в контрнаступление и добиться решительной победы. Если этого не произойдет – тогда Байден скажет то же самое, что он говорил афганцам, которые не оправдали возложенных на них надежд», – заключил Дробницкий.
Ранее, как сообщает издание Politico, представители администрации президента США Джо Байдена во время визита украинских чиновников в Вашингтон увязали гарантии, которые Штаты будут готовы предоставить Украине на саммите НАТО в июле, с результатом контрнаступления ВСУ.
Как сообщают источники газеты, ряд американских чиновников полагают, что российские войска настолько закрепились на территории четырех новых регионов РФ, что любые атаки, предпринятые офисом Зеленского, не превратятся в «очевидную победу». В этом случае Украина рискует потерять поддержку США.
Скепсис в отношении продвижения ВСУ выражает и издание The New York Times. Как сообщает газета, если офис Зеленского не сможет предоставить Вашингтону внушительные результаты на поле боя, то поддержка ВСУ со стороны Запада может ослабнуть. Авторы материала подчеркивают, что США и ЕС испытывают нехватку боеприпасов, а самостоятельно страна не сможет обеспечить необходимые военные затраты.
В прошлую пятницу в Словакии назвали худшим решением принять Украину в НАТО. Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление страны в альянс сейчас не является частью дискуссии организации.
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Лавров на вопрос журналистки о зерновой сделке ответил комплиментом
Глава МИД Лавров сделал комплимент журналистке в ответ на вопрос о реализации зерновой сделки
Глава российского МИД Сергей Лавров ответил на вопрос журналистки, «мертва ли зерновая сделка», комплиментом, сообщает CNBC.
На вопрос из толпы журналистов о жизнеспособности зерновой сделки Лавров отметил «хорошее платье» корреспондентки, передает РБК.
Момент видео публикует Telegram-канал «Пул N3».
Ранее в Минобороны заявили о угрозе срыва зерновой сделки Киевом.
До этого в Минобороны сообщили, что пытавшиеся 24 апреля ночью атаковать базу Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы, из района гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины.