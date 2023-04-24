Лихачев: Путин созданием Росатома перезапустил отечественный атомный проект

Президент Владимир Путин, приняв в свое время решение о создании госкорпорации «Росатом» для управления отечественной атомной отраслью, «перезапустил» атомный проект страны и заложил основы мирового лидерства России в атомных технологиях, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

Выступая в понедельник на просветительском марафоне общества «Знание», Лихачев рассказал об истории атомной отрасли России начиная с советского атомного проекта. В числе прочего он напомнил, как атомная отрасль страны выжила в тяжелые 1990-е годы.

«Но принципиальное решение, новое рождение атомной промышленности состоялось в 2007 году. В каком-то смысле, принимая решение о создании госкорпорации по атомной энергии, президент Российской Федерации перезапустил тот самый атомный проект из 1945-го», – приводит его слова РИА «Новости».

В контур Росатома тогда вошли предприятия атомного машиностроения, атомный ледокольный флот, металлургические мощности, отметил Лихачев. «Были мобилизованы лучшие кадры», – добавил он.

Сочетание великолепных управленческих кадров, ученых и промышленников позволило российской атомной отрасли «шагнуть в будущее», подчеркнул Лихачев.

По его словам, Росатом сейчас «не имеет равных в мире». «Дело здесь не только в количестве людей или в формальной выручке. Дело в широте и мощности технологической, научной повестки», – пояснил глава госкорпорации.

1 декабря 2007 года Путин подписал закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», на основании которого федеральное агентство по атомной энергии «Росатом» было преобразовано в одноименную госкорпорацию.

Лихачев ранее также сообщил, что десятки государств проявили интерес к российским плавучим АЭС.