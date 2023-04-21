Военный летчик назвал возможные причины падение боеприпаса Су-34 на Белгород

Военный летчик Попов: На Белгород с Су-34 могла упасть бомба ФАБ-250

Инцидент, вероятно, стал возможным по причине конструкторско-производственных недочетов. Самолет, скорее всего, летел над окраинами Белгорода, но при падении траектория бомбы немного изменилась, сказал газете ВЗГЛЯД военный летчик Владимир Попов. Ранее Минобороны сообщило, что при полете Су-34 над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.

«Нештатный сход авиационного боеприпаса – явление редкое. Как правило, это не зависит от летчика или от модели самолета. Вероятно, все дело в конструкторско-производственных недостатках конкретной машины. Точную причину подобного происшествия до окончания расследования назвать сложно», – сказал заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.

«Между тем, могли сойти подвесные баки или сработала электрическая цепь, произошло замыкание, что и привело к сбросу. Также могли быть проблемы в работе устройства бомбодержателей. Судя по размерам образовавшейся воронки, использовалась бомба ФАБ-250. Ее применяют для поражения техники и личного состава противника. Также с помощью данного боеприпаса можно уничтожать укрепрайоны», – подчеркивает собеседник.

«Полагаю, самолет пролетал над окраинами Белгорода. Однако, когда инцидент произошел, бомба в свободном падении могла уклониться, и попасть в городскую черту. В данном случае повлиять на траекторию снаряда, к сожалению, практически невозможно», – резюмирует Попов.

Ранее Министерство обороны сообщило, что при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. По данным ведомства, в результате инцидента имеются повреждения жилых строений, жертв нет, проводится расследование.



Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на одной из улиц областного центра произошел взрыв, в результате которого образовалась воронка в диаметре около 20 метров. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. В результате инцидента разбилось остекление в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи.

Гладков также сообщил, что пострадали три человека, один из них отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга», его жизни ничего не угрожает, оказывается вся необходимая помощь. Также пожилой женщине стало плохо, поднялось давление – она была госпитализирована. «Слава богу, нет погибших», – подчеркнул Гладков.

Уточняется, что Белгородские власти расселили трехподъездный пятиэтажный дом, возле которого произошел взрыв, жителей поселили в гостинице «Амакс». Также глава региона сообщил, что власти запланировали провести строительную экспертизу несущих конструкций этого дома, чтобы как можно быстрее его восстановить.

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