Голландский посланник МИД назвал украинцев русскими и подал в отставку

Экономист: Восточная Европа готова биться против украинского зерна

Экономист Лизан: Украинское зерно раскололо страны Западной и Восточной Европы

Очевидно, что восточноевропейским странам и Еврокомиссии придется искать компромиссные решения по украинскому зерну. В противном случае под угрозой окажется механизм работы наднационального правительства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан. Ранее стало известно о том, что Польша собралась расширить список запрещенных к ввозу с Украины продуктов, а Еврокомиссия призвала страны ЕС отменить запрет импорта зерна с Украины.

«Украинское зерно, по сути, сломало ЕС и европейское разделение труда, которое заключалось в том, что на востоке Евросоюза традиционно выращивали зерновые культуры, а на западе их скармливали животным. Кроме того, эта ситуация разрушила привычную модель взаимодействия с наднациональным правительством. ЕК, в свою очередь, затягивает переговоры о запрете на ввоз, подыгрывая странам Западной Европы», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

«Еврокомиссия в этом вопросе однозначно действовала слишком медленно. Как итог – государства стали принимать решения о запрете импорта без самой структуры. Теперь все вынуждены так или иначе договариваться между собой. В противном случае восточноевропейские страны начнут саботировать другие решения Еврокомиссии», – считает эксперт.

«Основной вопрос сейчас: на каких именно условиях удастся договориться. Украинское зерно уже, очевидно, надоело всем в Восточной Европе, и правительства будут биться за то, чтобы его полностью убрали с рынков. Я допускаю, что это может произойти. Либо ЕК введет жесткие квоты на украинскую продукцию. Также возможен сценарий с еще большими компенсациями со стороны ЕК для возмещения потерь фермеров. В конечном счете Еврокомиссия может просто выкупить все зерно. Будем смотреть за ходом переговоров», – заключил Лизан.

Ранее польские СМИ сообщили, что власти рассматривают возможность запрета на импорт с Украины не только зерна, но и других продуктов. Среди прочего, отмечает радиостанция RMF FM могут оказаться «мягкие фрукты, яйца, птица, сахар и мед». По информации источников издания, каждая из стран, запретивших импорт украинского зерна, хочет ввести дополнительные ограничения. Так, Болгария планирует запретить ввоз с Украины муки и масла, а Венгрия – муки, меда и птицы.

Напомним, Еврокомиссия призвала страны ЕС отменить запрет импорта зерна с Украины. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Дубровскис считает введенный восточноевропейскими странами запрет импорта украинского зерна незаконным. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая после онлайн-заседания министров сельского хозяйства Румынии, Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии, в котором приняли участие еврокомиссары.

Дубровскис заявил, что решения по запрету импорта «противоречат соглашениям об ассоциации ЕС и Украины». В свою очередь Дая пожаловался, что из-за решения Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии выросли поставки украинского зерна в Румынию, это негативно скажется на местных фермерах.

По его словам, «еврокомиссары представили пакет помощи для пяти стран в виде 100 млн евро», средства выделены из резервного фонда ЕК. Кроме того, предложен «пакет регламентирования импорта с Украины». В соответствии с ним для зерна, кукурузы, семян подсолнечника, рапса вводится механизм остановки импорта до 5 июня. Если страны откажутся от односторонних запретов, механизм могут принять в течение пары дней.

Министры пяти стран призвали расширить список товаров, импорт которых будет приостановлен, и продлить период приостановки. Консенсуса достигнуть не удалось, ЕК решила перенести обсуждение на уровень премьер-министров.

Венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь заявил: «Венгрии стоило решительно выступить и защитить интересы своих фермеров, поскольку это выступление вынудило Еврокомиссию развернуться и принять меры». В результате, по его словам, «удалось добиться того, что все результаты», которые Венгрия «смогла предъявить касательно запрета на импорт украинских продуктов», она «сможет сохранить и дальше». Венгрия намерена «обеспечивать транзит, проверяя, чтобы украинские сельхозпродукты покинули страну».

Напомним, ряд стран ЕС объявили Украине зерновой бойкот, так как ЕС не предпринял никаких шагов для урегулирования ситуации с демпинговыми поставками украинской сельхозпродукции. Молдавские фермеры также потребовали ограничить ввоз зерна с Украины.

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