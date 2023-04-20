Политолог Рудаков: Президент продолжает донастройку системы местного самоуправления

Политолого Рудаков: Задача местного самоуправления – не оставлять людей один на один с проблемами

Органы местного самоуправления должны стать «единым окном» для решения проблем населения, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. Ранее в четверг президент России Владимир Путин провел заседание Совета по развитию местного самоуправления.

«Нынешнее заседание Совета по развитию местного самоуправления (МСУ) стало одним из этапов настройки президентом системы публичной власти на непосредственную коммуникацию с гражданами. Цифровизация не заменит личных контактов россиян с представителями муниципальной власти», – пояснил Александр Рудаков, эксперт российского Экспертного института социальных исследований.

«Позиция главы государства состоит в том, что человек не должен оставаться со своими проблемами один на один. Эти проблемы должны обрабатываться системой МСУ – своеобразном «едином окне» для решения вопросов или передачи их на региональный или федеральный уровень», – указал он.

«Также Путин высоко оценил работу Центров управления регионами (ЦУР), созданных для прямой коммуникации с жителями. Именно поэтому он призвал распространить систему ЦУР и на муниципальный уровень», – напомнил эксперт.

«Отдельным вопросом стоит повышение компетенций муниципальных служащих – о чем президент также говорил. Здесь нужно развивать уже существующие практики и программы по специальности «государственное и муниципальное управление», и создавать новые. Очень актуальное решение – создать «школу мэров» на базе РАНХиГС по аналогии со «школой губернаторов», – отметил собеседник.

«При этом кадровые программы для МСУ должны ориентироваться, прежде всего, на местных жителей, которые находятся в повестке проблем своих муниципалитетов», – подчеркнул аналитик.

«Также в рамках развития МСУ необходимо уделить внимание воспитанию патриотизма, касающегося и большой Родины, и малой. Те, кто дорожат своим селом, районом, городом, регионом – будут дорожить и всей страной. Именно такие люди в перспективе станут кадровым резервом для ключевых структур местного самоуправления», – резюмировал Рудаков.

В четверг президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета по развитию местного самоуправления. «Именно вы находитесь ближе всего к людям и по большому счету являетесь для них ключевыми представителями всей системы публичной власти», – сказал он, обращаясь к работникам МСУ.

«Сейчас продолжается активное обсуждение проекта нового закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Ключевую роль в этой дискуссии играет Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления», – отметил глава государства.

«Очень важно и непосредственное участие жителей в принятии решений. У нас много таких инструментов. Активно идет голосование за определение приоритетных объектов благоустройства. Оно проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», – напомнил он.

Также, указал Путин, муниципалитетам принадлежит особая роль в поддержке семей участников СВО, напомнив про созданные в регионах в рамках акции «Мы вместе» муниципальные штабы.

Касательно кадров для МСУ, Путин указал, что уже стартовала программа сопровождения молодых служащих «ГосСтарт». «Не менее значима переподготовка муниципальных служащих. Для этого создана соответствующая инфраструктура на базе Академии народного хозяйства и государственной службы, Общества «Знание», Мастерской управления «Сенеж» и Центра знаний «Машук». Подобные структуры должны появляться во всех регионах», – добавил президент.

Ранее политологи в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований пришли к выводу, что до реформы местного самоуправления жители не имели нормальной возможности решить свои проблемы. Сейчас же местное самоуправление получило финансирование, оно становится частью единой системы публичной власти и эффективнее выполняет свои функции.