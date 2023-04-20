Политологи назвали местное самоуправление современной формой народовластия

Эксперты в ходе круглого стола перечислили основные тренды развития муниципалитетов в России

До реформы местного самоуправления жители не имели никакой возможности решить свои проблемы. Сейчас же местное самоуправление получило финансирование, оно становится частью единой системы публичной власти и эффективнее выполняет свои функции. К такому выводу пришли политологи в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему «Местное самоуправление как неотъемлемая часть публичной власти».

«Местное самоуправление (МСУ) в современной России переживало массу проблем. В 1990-е годы эта система была фактически разрушена. В нее приходили маленькие и большие лоббисты и решали свои маленькие и большие проблемы. Целые города занимались обслуживанием того или иного бизнеса. А жители в свою очередь не получали от этого ничего», – отметила гендиректор Института региональных проблем Наталья Линдигрин.

«Самый ближайший помощник, к которому может на месте обратиться гражданин, по разным причинам не в силах ему помочь. Устранить этот дисбаланс можно было, сделав местное самоуправление частью единой системы публичной власти. В итоге президент это и сделал», – указала она.

«Сегодня выстраивается система финансирования местных полномочий. Муниципалитеты эффективнее выполняют свои функции, пересматриваются условия предоставления субсидий и трансфертов. Получают широкое распространение практики инициативного бюджетирования, система грантовой поддержки», – пояснила эксперт.

Стратегические направления развития МСУ сегодня – это создание современной формы народовластия, доработка муниципальных полномочий, их финансовое обеспечение и решение кадровых вопросов, считает первый зампред профильного комитета Госдумы Сергей Морозов. «По этим направлениям нам нужно развивать законодательную базу, чтобы стать сильнее, независимее в экономическом и политическом плане», – сказал депутат.

Он также приветствовал создание «Школы мэров» и соответствующий план главы платформы «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова. Предполагается, что данная программа подготовки кадров будет запущена на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Участники дискуссии также согласились с необходимостью большего вовлечения избирателей в муниципальную повестку. «Зачастую люди не понимают, где заканчиваются полномочия одних депутатов и начинаются полномочия других. Есть ощущение, что про исполнительную власть люди знают больше, чем про законодательную. Где нет понимания, там нет и вовлечения, поэтому нужно проводить просветительскую работу», – считает модератор дискуссии, эксперт ЭИСИ Анна Федорова.

«Кроме того, на муниципальных выборах люди ценят реальные дела. По данным социологии мы видим, что избиратели готовы голосовать за понятных, симпатичных им кандидатов, прежде всего ориентируясь на их личность и только потом на партийную принадлежность», – отметила она.

Если же поговорить с бывшими и нынешними мэрами, то многие из них долгие годы отмечают две проблемы: недостаток средств и кадров. Об этом заявил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Политолог также перечислил основные типажи представителей МСУ: «герой» – федеральный политик, «ревизор из столицы», «депутат «на земле» – заботливый любимец бабушек, и «свой парень» – защитник местных интересов».

Также в список типажей входят «нотабль» – представитель местной элиты, «узкий специалист» – представитель социально одобряемой профессии, «богач-чудотворец», «борец с властью» – правдоруб, озвучивающий негативную повестку, и «общественный активист». «В топе самых востребованных типажей сегодня депутат «на земле», узкий специалист и общественный активист», – считает политолог.

Региональный опыт

В последние два года все выборы в Хабаровском крае, несмотря на сильную конкуренцию, выигрывает «Единая Россия». «После начала СВО народ у нас стал строже, более собранным. Люди сплачиваются вокруг государства и президента. А он поддерживает партию власти», – добавил эксперт.

И несмотря на то, что губернатор Михаил Дегтярев – представитель ЛДПР, а действующий мэр Хабаровска Сергей Кравчук из «Единой России» – и тот и другой работают на интересы региона и города.

В Норильске же набирает популярность обсуждение каких-либо проектов с горожанами. «В целом местное самоуправление является самым близким к людям уровнем власти. На местах быстрее можно услышать и понять запрос жителей по поводу тех или иных видов работ, услуг, необходимых сейчас и в перспективе. Мы постоянно обсуждаем с горожанами те проекты, которые хотим реализовывать», – рассказал глава города Дмитрий Карасев.

По его словам, роль муниципалитетов можно назвать определяющей и в реализации нацпроектов. «Отдельно отмечу общественный запрос на курирование тем, связанных с СВО. В ближайшее время мы будем проводить встречи с семьями участвующих там бойцов, чтобы понять их нужды», – добавил он.

Однако в рамках реализации политики МСУ бывают и неудачи. Об одной из них на примере Челябинска рассказал Василий Зорин, завкафедрой политических наук и международных отношений Челябинского госуниверситета.

До реформы в 2014 году в депутатском корпусе не были представлены многие социальные категории, например педагоги и учителя. Затем в семи районах жители избрали 170 депутатов, из них 49 человек были делегированы в Челябинскую гордуму, но пользы от этого было мало, потому что для победы на выборах требовались получить незначительное число голосов.

«На выборах ставились три цели: создание близости депутатов к избирателям, привлечение в политику общественных активистов и деполитизация сотрудничества власти и электората. Но цели не были достигнуты. Реализовать «низовую демократию» не получилось. На уровне райсоветов депутатский корпус пополнили не гражданские активисты, а члены уже состоявшихся политических команд», – пояснил он.

«Конечно, это была смелая попытка выжать из потенциала местного управления скрытые возможности, но в итоге стало понятно, что нужно действовать на более глубоком уровне, работать с нормативной базой, например», – отметил эксперт.

Между тем в Екатеринбурге у местных жителей сохраняется запрос на то, чтобы «не стать политической провинцией», рассказал Андрей Русаков, директор Центра европейско-азиатских исследований.

«Однако сейчас только две партии начали какую-то работу. «Единая Россия» объявила праймериз, «Новые люди» начали встречи с жителями. Остальные в контексте развития города не проводят ни заседаний, ни встреч. Поэтому я не ожидаю сильной конкуренции на этих выборах», – заключил он.