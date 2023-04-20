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20 апреля, четверг | Последнее обновление — 14:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Запорожской области сообщили о занятии ВСУ части серой зоны
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Россия успела повторить многие ошибки европейского подхода к мигрантам. Впрочем, не все. Тем не менее повод задуматься есть.
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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Путин отметил заслуги ушедших добровольцами в зону СВО муниципальных чиновников
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Муниципальные чиновники, которые добровольцами отправились в зону спецоперации, показали пример преданности родине, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что эти чиновники отстаивают исторические территории России, передает ТАСС.
Глава государства поручил муниципальным чиновникам с теплотой и заботой помогать коллегам из новых регионов.
Ранее Путин сообщил, что правительство заканчивает разработку программы развития новых регионов России.
Путин назвал цель своей поездки в зону СВО
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Лично ездил в штабы в Херсонской области и ЛНР, чтобы не отрывать военных от дел надолго, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отвлекать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют. Обстановка требует того, чтобы они были на месте», – цитирует ТАСС Путина.
Напомним, президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Командующий генерал-полковник Олег Макаревич доложил ему о занятии группой обороны в соответствии с распоряжениями. Президент также заслушал доклады от командующего группировкой войск «Восток» Андрея Кузьменко и замкомандующего Объединенной группировкой войск Михаила Теплинского. В ЛНР с докладом президента встречал замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему глава государства отправился в прифронтовые районы на фоне сообщений о готовящемся контрнаступлении ВСУ.
Мирошник: Визитом в зону СВО Путин продемонстрировал уверенность в победе
Мирошник: Путин проверил ключевые оборонительные позиции в зоне СВО
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Приезд Владимира Путина в ЛНР и Херсонскую область поднимет дух наших военнослужащих и одновременно продемонстрирует противнику решимость РФ оборонять наши рубежи. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее президент России посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР.
«Обстановка в зоне СВО сейчас напряженная – ходит много слухов о возможном контрнаступлении ВСУ. В связи с этим личный приезд главнокомандующего фактически на главные оборонительные рубежи ВС РФ приобретает колоссальное значение», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«В первую очередь это важно для наших солдат. Президент лично проверил их боеготовность, мотивацию. Он поддержал всех ребят, которые сейчас находятся на фронте. Подобные встречи всегда положительно сказываются на моральном духе военных», – отмечает эксперт.
«Нам также было необходимо продемонстрировать противнику полную готовность отразить любые атаки. Среди сотен новостей о возможном контрнаступлении ВСУ неожиданно появятся сообщения о приезде Владимира Путина. Конечно, это демонстрация уверенности России в своих действиях и огромный идеологический удар по врагам. Думаю, это сообщение услышат и западные кураторы Украины», – резюмирует Мирошник.
Ранее президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Командующий генерал-полковник Олег Макаревич доложил лидеру РФ о том, что группа занимает оборону в соответствии с распоряжениями.
Кроме того, Путин поздравил военнослужащих с Пасхой и передал им копию иконы, которая, как подчеркнул глава государства, принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
Позже президент РФ посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР, где заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров об обстановке на этом направлении. Путин также поздравил солдат с Пасхой.
Примечательно, что визит президента проходит на фоне обсуждения в западных СМИ даты планируемого контрнаступления ВСУ. По их данным, масштабная атака начнется 30 апреля.
Песков: Военачальники до последнего не знали, что Путин приедет в штабы в зоне СВО
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Военачальники до последнего не знали, что президент России Владимир Путин лично приедет на совещания в штабах «Днепр» и «Восток» в зоне СВО, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков заявил, что поездка Путина в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику не готовились заранее, передает ТАСС.
Он отметил, что Путин лично приехал в штабы «Днепр» и «Восток», «чтобы не отвлекать офицеров поездками в Москву от управления войсками».
Напомним, президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Командующий генерал-полковник Олег Макаревич доложил ему о занятии группой обороны в соответствии с распоряжениями. Президент также заслушал доклады от командующего группировкой войск «Восток» Андрея Кузьменко и замкомандующего Объединенной группировкой войск Михаила Теплинского. В ЛНР с докладом президента встречал замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин.
В Кремле назвали владельца оригинала иконы, копию которой Путин подарил военным
В Кремле заявили, что владельцем оригинала иконы, копию которой Путин подарил военным, был министр Петр Ванновский
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Копии иконы «Спас Нерукотворный», которые президент Владимир Путин подарил военным во время посещения штаба группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении, принадлежали военному министру Петру Ванновскому, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Оригинал иконы будет передан в главный храм Вооруженных сил России, передает ТАСС. Всего у иконы есть две копии. Одна передана Путиным в ЛНР, другая – в Херсонскую область.
Икона «Спас Нерукотворный» была подарена Ванновскому Александром III. Песков напомнил, что при Ванновском «происходило очень активное становление и развитие наших вооруженных сил».
Путин передал икону-складень с образом Спаса Нерукотворного военачальникам в ходе совещания в штабе. Глава государства рассказал, что оригинал иконы принадлежал «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
При этом блогеры предполагали, что речь идет о графе Дмитрии Милютине.
Адмирал Комоедов напомнил о деталях первого визита Путина на Украину в 2000 году
Адмирал Комоедов: Отношения Путина и Кучмы в 2000 году были партнерскими
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В 2000 году отношения между Россией и Украиной были нацелены на совместное движение, однако зерна украинского национализма уже зарождались, а поворот Украины на Запад становился все более очевидным. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал адмирал Владимир Комоедов в годовщину первого посещения Украины президентом России Владимиром Путиным.
«Я помню, как Владимир Путин приехал к нам в штаб Черноморского флота. Он был будто бы подуставший, судя по всему, после заграничного визита. ЧФ тогда пребывал в плачевном состоянии. Грубо говоря, у нас было полторы подлодки. Совместный флот Украины и России в четыре раза уступал советскому», – вспоминает адмирал Владимир Комоедов.
«Всем было понятно, что ситуацию надо стремительно менять. И несмотря на очевидную усталость, Путин внимательно выслушал мой доклад. Пришлось говорить как есть, ничего не скрывая. Президент тогда не дал каких-то конкретных обещаний, но стало очевидно, что дело наконец сдвинется с мертвой точки», – продолжил собеседник.
«Особого внимания заслуживали отношения Владимира Путина с Леонидом Кучмой. Они были на тот момент дружескими и партнерскими. Так было и на море. Мы с командующим украинским флотом всегда старались идти под дружеским началом – наши силы даже на параде ходили плечом к плечу», – отмечает адмирал.
«Тогда все было нацелено на совместное движение. Но все получилось так, как получилось. Предугадать, что нам придется проводить спецоперацию в сегодняшнем виде, было невозможно. Хотя вынужден признать, некоторые зерна национализма тогда уже были посеяны на Украине», – говорит собеседник.
«Как-то раз ко мне в кабинет зашел командующий ВМС и заявил, что «тут все принадлежит мне, потому что мы на территории Украины». Вскоре поворот страны на Запад стал более очевидным. Украинцев все чаще отправляли на учебу в США и другие страны НАТО, для них шили схожую военную форму. Хотя всем было понятно, что альянс представляет угрозу не только для России, но и для самой Украины и ее жителей», – вспоминает Комоедов.
18 апреля 2000 года тогда еще исполняющий обязанности президента России Владимир Путин впервые посетил Украину, где встретился с президентом Леонидом Кучмой. По итогам переговоров Путин отметил, что стороны обсуждали вопросы политического взаимодействия, а также сотрудничества в сфере экономики и обороны, напоминает официальный сайт Кремля.
Тогда Кучма заметил, что стратегическое партнерство между странами должно развиваться по всем направлениям, а выделять какие-то отдельные области нет никакого смысла. Судя по протоколу переговоров, Россия и Украина были нацелены на долгое и взаимовыгодное союзничество.
Это проявилось и в совместном посещении Севастополя. Путин и Кучма прибыли на центральную городскую площадь им. Нахимова и вместе возложили венки к монументу защитникам города. Также главы государств посетили флагманские (на тот момент) корабли Черноморского флота России и ВМС Украины – российский ракетный крейсер «Москва» и украинский фрегат «Гетман Сагайдачный».
Тогда же Владимир Путин посетил штаб ЧФ РФ и вручил государственные награды офицерам флота. Капитан Владимир Карпушенко был удостоен Звезды Героя, а орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени получил командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.
Несмотря на дружественную обстановку и готовность к стратегическому партнерству, стороны имели ряд спорных и довольно сложных вопросов друг к другу. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем запомнился первый визит Путина на Украину и к каким последствиям он привел.
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Путин посетил в ЛНР штаб Национальной гвардии «Восток»
Кремль: Президент РФ Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике
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Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике и поздравил военнослужащих с праздником Пасхи, сообщила пресс-служба Кремля.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике, где принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении.
Также Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копию иконы. Это первое посещение президентом РФ Луганской народной республики, передает ТАСС.
Глава государства прилетел в ЛНР на вертолете, после чего во внедорожнике проехал в штаб. На месте его встретил Лапин и доложил обстановку по-военному.
Путин поприветствовал его рукопожатием, после чего обратился к остальным присутствующим, поздоровался с ними и жестом предложил сесть за стол для обсуждения. В поездке президент был в строгом костюме с черной водолазкой.
Отмечается, что это первое посещение президентом Херсонской области и ЛНР.
Ранее президент РФ посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении.
Путин прибыл в штаб войск «Днепр» на вертолете
Президент Владимир Путин на вертолете прибыл в штаб войск «Днепр»
Российский лидер Владимир Путин на вертолете прилетел в штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин прилетел на вертолете, после чего пересел в автомобиль. Сам он был не за рулем, его встретил командующий группировкой войск «Днепр» генерал-полковник Олег Макаревич, передает РИА «Новости».
В штабе президент заслушает доклады и поздравит военнослужащих с праздником Пасхи.
Кроме того, глава государства передал военным копию иконы, которая принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
Уточняется, что президент после этого на вертолете переместился в штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР, чтобы заслушать доклады об обстановке на этом направлении.
По информации пресс-службы Кремля, рабочие поездки Путина заранее не готовились, передает ТАСС.
Блогеры предположили, кому принадлежал оригинал подаренной Путиным десантникам иконы
Блогеры: Путин подарил десантникам копию иконы графа Милютина
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Блогеры предположили, что оригинал иконы, копию которой президент Владимир Путин подарил десантникам в Херсонской области в ходе посещения штаба группировки войск «Днепр», принадлежал графу Милютину.
Президент Владимир Путин передал икону-складень с образом Спаса Нерукотворного военачальникам в ходе совещания в штабе. При этом он подчеркнул, что оригинал иконы принадлежал «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
Блогеры выразили уверенность, что речь идет о Милютине.
«Граф Милютин – один из наиболее успешных министров обороны XIX века», – написал, в частности, журналист Владимир Соловьев в своем канале в Telegram.
«Дмитрий Милютин, реформатор российской армии, 20 лет прослуживший на посту и дослужившийся до звания фельдмаршала», – добавляет журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в канале «Пул № 3».
Журналист Андрей Медведев в своем канале отметил: «Вероятно, Путин говорил про графа Дмитрия Алексеевича Милютина. Ветеран кавказских войн, реформатор русской армии, один из идеологов покорения Туркестана. Именно Милютин последовательно проводил политику противостояния с Британией, понимая, что именно англосаксы главный враг России».
Его коллега Константин Малофеев у себя в Telegram-канале подчеркнул: «Символическое вручение ... копии образа Спаса Нерукотворного, оригинал которого принадлежал военному министру Российской империи графу Дмитрию Милютину, невозможно переоценить.
При графе Милютине страна добилась величайших успехов. Победив и в затянувшейся Кавказской войне, и в Русско-турецкой кампании 1877-1878 годов, освободившей от османского ига* многие православные народы. Кроме того, именно граф Милютин осуществил эффективную военную реформу, заключавшуюся в переходе от рекрутских наборов к всеобщей воинской повинности».
Путин в Херсонской области подарил десантникам икону
Путин в штабе в Херсонской области поздравил военных с Пасхой и подарил им икону
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Президент Владимир Путин в ходе посещения штаба группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении поздравил военнослужащих с Пасхой. Глава государства передал им копию иконы, которая принадлежала, как подчеркнул Путин, «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
Президент подарил икону-складень с образом Спаса Нерукотворного военачальникам во время совещания в штабе, сидя за столом в кабинете, передает ТАСС. Обращаясь к командующему ВДВ генерал-полковнику Михаилу Теплинскому, Путин отметил, что тот может взять икону с собой в войска.
Икона «Спас Нерукотворный» – это каноническое изображение лика Христа, который, согласно преданию, чудесным образом отпечатался на убрусе (платке, которым Христос вытер лицо). «Спас Нерукотворный» изображался на знаменах русского воинства, его образ помещали над вратами крепостей. Русские воины видели в нем своего покровителя.
Это первое посещение президентом России Херсонской области.
В ходе посещения штаба Путин заслушал доклады Теплинского и командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича, а также других высших офицеров о ситуации на запорожском и херсонском направлениях.
Ранее во вторник в пресс-службе главы государства сообщили, что президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении.
Путин наградил участников восстановления Крымского моста
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Президент России Владимир Путин наградил почетными грамотами и благодарностями представителей строительных компаний за вклад в восстановление Крымского моста.
Документ опубликован на сайте Кремля.
В списке награжденных руководитель технической службы объединенного гаража Тюменского региона филиала акционерного общества «Мостострой-11» территориальной фирмы «Мостоотряд-36» Павел Бочкарев, мастер строительных и монтажных работ филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-81» Игорь Емцев, электросварщик ручной сварки филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-4» Виктор Жогин, директор филиала «Тамань» общества с ограниченной ответственностью «МТСМ-Сервис» Андрей Литвинов и многие другие.
Благодарность президента объявлена монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-10», Ростовская область Сарлыбаю Бирукуту, электрогазосварщику филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-81» Виталию Бондареву, монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-99» Артему Гуруняну, монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-90» Андрею Журкину, а также другим.
Ранее президент Владимир Путин выразил уверенность, что все мероприятия по восстановлению Крымского моста после теракта будут завершены в срок.
Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении
Кремль: Президент РФ Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении
Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении, сообщили в пресс-службе главы государства.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент России Владимир Путин в штабе группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников, передает ТАСС.
Напомним, в начале прошлой недели стало известно о подготовке вооруженных сил Украины к форсированию Днепра в Херсонской области.
Путин обратил внимание на обилие в новых регионах старых «Лад» и «Жигулей»
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Многие жители новых регионов России ездят на стареньких «Ладах» и «Жигулях», что говорит об их скромных доходах, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Я уже говорил о своей поездке и в Херсонскую область, и в Луганскую [народную республику]. На что обратил внимание. Я такого количества стареньких автомобилей – «Лад» и «Жигулей» давно уже не видел. О чем это говорит? Это говорит о том, что доходы у людей достаточно скромные», – цитирует его ТАСС.
Также Путин отметил, что новые регионы России выглядят очень чистыми и аккуратными.
«Наверное, везде по-разному, но все-таки расстояния довольно большие мы проехали, – то, что я видел: все убрано, все аккуратно, чистенько. Это значит, что люди здесь проживают дисциплинированные, трудолюбивые. Но им, конечно, нужна реальная помощь», – подчеркнул он.
Также Путин добавил, что, несмотря на скромные доходы людей, цены в новых регионах России иногда выше, «чем в том же Ростове-на-Дону».
«Это очевидно, даже внешне это бросается в глаза – доходы-то скромные. А уровень, скажем, цен – даже выше, чем в Ростовской области. Этот дисбаланс, безусловно, я обращаю на это внимание и вице-премьера [Марата] Хуснуллина, и председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина, надо [убрать] – подумать, как, каким темпом», – указал он.
Ранее Путин заявил, что необходимо в срочном порядке устранить заторы у пункта пропуска Гуково на административной границе с Луганской народной республикой.
Кремль назвал дату поездки Путина в Херсонскую область и ЛНР
Песков: Путин посетил Херсонскую область и ЛНР 17 апреля
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Президент Владимир Путин совершил поездку в ЛНР и Херсонскую область в понедельник, 17 апреля, предположения о том, что поездка состоялась в другое время, не верные, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Эта поездка состоялась вчера», – сказал Песков.
Он пояснил, что в ходе поездки Путин «когда икону дарил, сказал, что Пасха у нас». Представитель Кремля пояснил, что Пасха длится 40 дней, сейчас действительно идет пасхальная неделя. «Многие ошибочно ухватились за эту фразу и стали делать предположения о том, что регионы президент посещал в другой день», передает его пояснения ТАСС.
У Пескова поинтересовались, как Путин оценил ход спецоперации после поездки в зону ее проведения. Представитель Кремля ответил, что такие оценки дает только Минобороны.
Глава государства все чаще посещает новые регионы, так как ему важно лично проводить проверки штабов и информацию о проведении СВО.
«Это абсолютно важно для Верховного главнокомандующего, он таким образом ведет свою работу», – сказал Песков.
Ранее Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Кроме того, Путин поздравил военнослужащих с Пасхой и передал им копию иконы, которая, как подчеркнул глава государства, принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
Позже президент РФ посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР.
Религиовед объяснил символичность дара Путина военным
Религиовед Лункин: Путин иконой «Спас Нерукотворный» благословил военных на подвиги
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Русские воины испокон веков видели в Спасе Нерукотворном своего покровителя, поэтому подарок главы государства военнослужащим в зоне СВО очень символичен. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал религиовед Роман Лункин. Ранее президент России Владимир Путин подарил военным группировок «Днепр» и «Восток» в зоне СВО икону-складень с образом Спаса Нерукотворного.
«В православии всегда считалось, что воинам помогает сам Спаситель. Еще княжеские полки на Руси шли в бой с изображением Спаса Нерукотворного на стягах. Если мы вспомним картины Ледового побоища и других сражений тех времен, там тоже присутствует лик Спасителя», – рассказал руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.
«Кроме того, в подарке подчеркивается важность праздника Пасхи для россиян и для всего славянского мира. Президент, как человек глубоко верующий, не мог обойти эту тему стороной и не поздравить военнослужащих», – отметил он.
«Глава государства дарит военным складень со Спасом Нерукотворным в качестве помощи в их деле, благословляя на новые победы. Помимо религиозного значения, это еще очень патриотический и исторический подарок. Путин связывает его с министром обороны Российской империи, кому принадлежал оригинал иконы. Вместе с тем мы могли заметить, что президент не стал акцентировать внимание на личности министра и императора, в эпоху которого тот работал», – рассуждает собеседник.
«Я думаю, это было сделано намеренно, чтобы избежать ненужных ассоциаций. Но стоит отметить, что с XIX веком связаны большие победы нашей страны и отстаивание интересов России в Европе, на Балканах, Кавказе и в Закавказье, в Средней Азии», – заключил Лункин.
Ранее президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Командующий генерал-полковник Олег Макаревич доложил президенту о том, что группа занимает оборону в соответствии с распоряжениями.
Кроме того, Путин поздравил военнослужащих с Пасхой и передал им копию иконы, которая, как подчеркнул глава государства, принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
Позже президент РФ посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР, где заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров об обстановке на этом направлении. Путин также поздравил солдат с Пасхой.
Икона «Спас Нерукотворный» – это каноническое изображение лика Христа, который, согласно преданию, чудесным образом отпечатался на убрусе (платке, которым Христос вытер лицо). «Спас Нерукотворный» изображался на знаменах русского воинства, его образ помещали над вратами крепостей. Русские воины видели в нем своего покровителя.
В Сети предположили, что оригинал иконы принадлежал графу Дмитрию Милютину. Однако позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что «подаренные военным иконы «Спас Нерукотворный» – копии иконы, принадлежавшей министру Ванновскому». По его словам, оригинал передадут в главный храм Вооруженных сил.
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Путин после поездки в ЛНР поручил устранить заторы транспорта у пункта пропуска Гуково
Необходимо в срочном порядке устранить заторы у пункта пропуска Гуково на административной границе с Луганской народной республикой, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Проезжал я КПП Гуково. Большое количество транспорта стоит. На дорогах нет, дороги более-менее свободные, а на пунктах пропуска, на КПП – большое количество техники», – цитирует президента ТАСС.
По его словам, это в основном гражданские большегрузы, нужно обратить внимание и исправить ситуацию.
Также глава государства упомянул вопрос цен в новых регионах и отметил, что обсудит это с членами правительства.
«Мы еще об этом поговорим, о ценах на этих территориях и что нужно сделать, но это тоже проблема доставки грузов. Я посмотрел гуманитарные [грузы], чего только нет, чего только не везут», – заключил президент.
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