В порту Самсуна дали разъяснения по судну, задержания которого требует Украина

Порт Самсуна: Судно, задержания которого требует Украина, проходит стандартное оформление в Турции

Судно под панамским флагом Bomustafa O., которое, как утверждали в Киеве, было загружено зерном в Крыму, проходит стандартное таможенное оформление в порту Самсуна в Турции, сообщил представитель операционного отдела порта.

По его словам, судно прибыло в порт и проходит стандартные процедуры оформления, при этом речи о задержании или аресте не идет. Это стандартное таможенное оформление, передает ТАСС.

Представитель порта е сообщил, когда судно завершит формальности, а также не предоставил информации о том, куда далее проследует сухогруз, сообщив, что не располагает такими данными. По информации сайта Marinetraffic, судно Bomustafa O., действительно, находится в порту Самсуна и его последняя геолокация там была зарегистрирована ранее в четверг.

Напомним, во вторник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что инспекции судов в рамках зерновой сделки не проводились в Стамбуле два дня.