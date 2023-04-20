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Генсек СНГ обвинил США в желании разрушить Содружество
Генсек СНГ Лебедев заявил о намерении США разрушить Содружество Независимых Государств
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Последние визиты и заявления главы Госдепа Энтони Блинкена свидетельствуют о желании США «разорвать» и разрушить СНГ, сообщил генсек Содружества Сергей Лебедев.
Лебедев считает, что визиты Блинкена, в частности, в страны Центральной Азии и сделанные при этом заявления указывают на стремление США «оторвать» страны СНГ от России. Это, по словам Лебедева, вызывает беспокойство в странах СНГ, которые предпринимают действия, чтобы «консолидировать свои усилия» для сопротивления давлению, передает ТАСС.
Страны Запада готовят провокации с целью дестабилизировать ситуацию на пространстве Содружества, эти попытки очевидны и не скрываются, сказал Лебедев.
Напомним, директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник заявил, что США не скрывают своего недовольства глубокими связями стран Центральной Азии с Россией.
США потребовали от России «не трогать» их секретные ядерные технологии на ЗАЭС
CNN сообщил о требовании США к Росатому «не трогать» секретные американские ядерные технологии на Запорожской АЭС
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Минэнерго США в письме Росатому сообщило, что на Запорожской АЭС есть американские секретные ядерные технологии, экспорт которых находится под жестким контролем из-за возможной угрозы нацбезопасности США. США потребовали от Росатома «не трогать» эти технологии, сообщают СМИ.
Письмо датировано 17 марта 2023 года. Министерство энергетики США заявило Росатому, что на Запорожской АЭС в Энергодаре есть «ядерные технические данные американского происхождения, которые находятся под экспортным контролем правительства США», сообщает CNN.
Как поясняет издание, такой контроль предусмотрен, если существует возможность использования технологий таким образом, который создает угрозу интересам нацбезопасности США.
Американское министерство заявило, что российские граждане или организации не имеют права взаимодействовать с этими технологиями. В письме сказано, что неуполномоченным лицам, в число которых входят и россияне, нельзя «получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, конфисковывать, просматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать, копировать» указанные технологии или технические данные, а также «манипулировать» ими или «уполномочивать других делать» это.
CNN не знает, ответил ли Росатом на письмо. Национальное управление ядерной безопасности министерства энергетики США подтвердило подлинность письма. Кроме того, CNN сообщает, что в документах министерства содержится указание на экспорт на Украину для использования на Запорожской АЭС американских технологий. Министерство энергетики в 2021 году сообщало, что США «помогли внедрить новые процедуры обслуживания и эксплуатации реактора, которые в конечном итоге должны укрепить энергетическую безопасность» Украины.
Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС, которая подвергается обстрелам со стороны Украины, была близка, но Киев заблокировал ее. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в марте сказал, что возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается. МАГАТЭ разрабатывает концепцию по защите самой Запорожской АЭС, а не территории вокруг нее.
Эксперт назвал «секретные технологии» США на ЗАЭС «неумелыми заплатками»
Эксперт Анпилогов: Росатом обладает гораздо лучшими технологиями, чем «секреты» США на ЗАЭС
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Письмо Минэнерго США о якобы секретных технологиях на Запорожской АЭС – это всего лишь попытка нащупать юридические зацепки для дальнейших судебных тяжб с Росатомом, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее США потребовали от Росатома «не трогать» их секретные технологии на ЗАЭС.
«На ЗАЭС имеются две основные американские разработки – это использование альтернативного ядерного топлива и сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Однако у Росатома есть аналогичные проекты. Например, российская компания делает оригинальные тепловыделяющие сборки для реакторов. И исходя из опыта эксплуатации, наши технологии демонстрируют лучшие параметры по безопасности и надежности, нежели американские», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.
«Тепловыделяющие сборки Росатома лишены тех проблем, которые привнесли в конструкцию и эксплуатацию реактора технологии американской компании Westinghouse. Единственное отличие последних, которое выставлялось всегда как преимущество – это увеличенный срок эксплуатации. Он достигается за счет большего обогащения урана, что повышает их стоимость. Но выбор именно американского топлива, лишь бы не российского, всегда диктуется именно политическими причинами», – полагает он.
«Другая американская технология, внедренная на ЗАЭС компанией Holtec, была следствием применения сборок Westinghouse. Эта компания отказалась утилизировать отработанное ядерное топливо и поэтому на станции построили сухие наземные хранилища. После обкатки в Энергодаре эта технология была распространена на центральное хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения», – акцентирует эксперт.
«За основу этой технологии долговременного хранения была взята практика перевозки отработанного ядерного топлива в бетонных или железных контейнерах. Ее просто модифицировали для увеличения срока хранения. Однако вопрос безопасности в данном случае остается открытым», – добавил Анпилогов.
«Кроме того, Россия отработанное ядерное топливо не хранит, а перерабатывает. В связи с этим, как мне кажется, Росатому в принципе не интересны якобы секретные технологии США. Эти разработки, примененные на ЗАЭС, фактически представляют собой неумелые «заплатки на дизайнерском костюме», в данном случае русского «кутюрье», – рассуждает эксперт.
«Все прекрасно понимают, что ЗАЭС останется под российским контролем, вывезти энергоблоки и американские технологии невозможно, поэтому Штаты создают медийную шумиху. Возможно, в дальнейшем Вашингтон попытается найти юридические зацепки и выставить Росатому какие-то иски за якобы разглашение секретных технологий или утерянную выгоду. Тем более, что американские компании потеряли массу ключевых позиций на рынке атомного производства, проиграли ряд тендеров Росатому. Естественно, в большинстве случаев речь идет не о Европейском континенте, куда мы теперь вообще не допущены, а об Африке и Азии», – резюмировал Анпилогов.
Ранее стало известно, что Минэнерго США в письме Росатому сообщило о наличии на Запорожской АЭС американских секретных ядерных технологий, экспорт которых находится под жестким контролем из-за возможной угрозы нацбезопасности США. США потребовали от Росатома «не трогать» эти технологии, сообщает CNN.
Письмо датировано 17 марта 2023 года. Американское министерство заявило, что российские граждане или организации не имеют права взаимодействовать с этими технологиями. В письме сказано, что неуполномоченным лицам, в число которых входят и россияне, нельзя «получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, конфисковывать, просматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать, копировать» указанные технологии или технические данные, а также «манипулировать» ими или «уполномочивать других делать» это.
CNN не знает, ответил ли Росатом на письмо. Национальное управление ядерной безопасности министерства энергетики США подтвердило подлинность письма. Кроме того, CNN сообщает, что в документах министерства содержится указание на экспорт на Украину для использования на Запорожской АЭС американских технологий. Министерство энергетики в 2021 году сообщало, что США «помогли внедрить новые процедуры обслуживания и эксплуатации реактора, которые в конечном итоге должны укрепить энергетическую безопасность» Украины.
Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС, которая подвергается обстрелам со стороны Украины, была близка, но Киев заблокировал ее. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в марте сказал, что возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается. МАГАТЭ разрабатывает концепцию по защите самой Запорожской АЭС, а не территории вокруг нее.
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Политолог: Слова президента Бразилии о роли доллара сильно задели США
Политолог Хейфец: Лула да Силва снимает табу с обсуждения чувствительных для США тем
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Вашингтон сильно беспокоят заявления бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы не только об Украине, но и о роли доллара в мировой экономике. Именно из-за этого американцы подвергли его критике по всем направлениям. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Виктор Хейфец. Ранее США обвинили Бразилию в «российской и китайской пропаганде».
«Заявления Соединенных Штатов в адрес Бразилии совершенно недипломатичны. Как мне кажется, это не самый разумный шаг, если США хотят переубедить в чем-либо своего латиноамериканского партнера и перетянуть его на свою сторону», – сказал Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.
«Конечно, Бразилия сегодня серьезно сблизилась с Китаем, но она не собирается полностью рвать отношения с Вашингтоном и озвучивать исключительно антиамериканскую риторику», – отметил он.
«Вместе с тем, Бразилия относится к числу тех стран, которые сильно озабочены усиливающейся разбалансировкой мировой экономики и системы международных отношений в связи с украинским конфликтом и санкциями. Поэтому власти Бразилии, с одной стороны, не сильно поддерживают позицию Москвы, но при этом выступают против поставок оружия Украине», – полагает собеседник.
«В целом, Лула да Силва практически дословно повторил свою позицию, озвученную еще в статусе кандидата в президенты. Он в этом вопросе достаточно последователен», – акцентировал Хейфец.
«Кроме того, Лула да Силва, находясь в Пекине, очень сильно прошелся по роли доллара в мировой экономике. И возможно, это задело США даже больше, чем взгляды бразильского президента на украинский конфликт. Здесь дело не в том, что Штаты боятся потерять 150 млрд из мирового товарооборота в долларовом эквиваленте. Это не произойдет в ближайшее время, поскольку процесс сам по себе достаточно долгий», – отметил он.
«Однако, в понимании Вашингтона, Лула да Силва снимает табу с обсуждения этой темы. И одно дело, когда об этом заявляют страны вроде Венесуэлы – не самые крупные экономики даже в своем регионе. Но совсем другое дело, если о таких идеях высказываются Бразилия и Китай – страны, входящие в «Большую двадцатку», – считает собеседник.
«Фактически, заявленная Лулой позиция может стать ориентиром для ряда государств. Если к этим двум крупным экономикам присоединится еще две-три из числа G20, не считая России, то для США наметится неприятная тенденция. И, по-видимому, именно это вызывает наибольшее недовольство со стороны Америки», – отмечает политолог.
Рассуждая о перспективах развития конфликта между Соединенными Штатами и Бразилией, Хейфец отметил, что «если Вашингтону хватит политического разума не оказывать прямой нажим на Лулу да Силву, то эскалации не произойдет». «Во-первых, Бразилия заинтересована в хороших отношениях со всеми членам Совбеза ООН. Кроме того, Штаты являются ее вторым торговым партнером, поэтому экономике страны нужны торговые отношения с США и американские инвестиции», – сказал он.
«Но если Вашингтон будет давить, тогда Лула да Силва может изменить свою позицию. К примеру, Бразилия пока не присоединилась к китайской инициативе «Один пояс – один путь». Сегодня это можно называть козырем в рукаве бразильского президента», – заключил эксперт.
Ранее глава МИД Бразилии Мауру Виэйра отреагировал на слова координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о том, что Бразилия якобы «повторяет российскую и китайскую пропаганду». Министр подчеркнул, что не согласен с этим обвинением, и заметил, что не знает, почему Кирби пришел к такому выводу, передает «Коммерсант» со ссылкой на интернет-издание G1.
После этого Белый дом прокомментировал слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о том, что Вашингтон «поощряет войну» на Украине. Так, представитель Белого дома назвал подход Бразилии «глубоко проблематичным» и раскритиковал предложение Бразилии к Украине «уступить» России Крым, подчеркнув, что страна якобы «повторяет российскую и китайскую пропаганду».
При этом Кирби заверил, что в США не возражают против попыток других стран приложить усилия для «окончания войны», однако находят идею Бразилии ошибочной для страны, которая «голосовала в поддержку принципов суверенитета и территориальной целостности».
Ранее Виэйра заявил, что антироссийские санкции, введенные в обход Совета Безопасности ООН, наносят ущерб развивающимся государствам.
Напомним, что глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Бразилию, которая стала первой в латиноамериканском турне министра в период с 17 по 21 апреля. Газета ВЗГЛЯД пришла к выводу, что Китай и Бразилия возглавят Глобальный Юг в его конфликте с Западом.
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Захарова рассказала о жестком разговоре с послами Британии, Канады и США
Разговор с послами США, Британии и Канады, вызванными в МИД, прошел в жесткой тональности, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова в эфире радио Sputnik сообщила, что послам «все объяснили, причем в жесткой тональности», не пытаясь смягчать формулировки или «спустить на тормозах».
Спикер МИД России подчеркнула, что если подобное поведение западных дипломатов продолжится, его будут фиксировать как несоответствующее заявленному статусу.
Накануне глав дипмиссий США, Британии и Канады вызвали в российский МИД из-за вмешательства во внутренние дела РФ. Им был заявлен протест в связи с высказываниями по поводу приговора Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом в России). Захарова подчеркивала, что Москва считает подобные заявления неприемлемыми.
Послов США, Британии и Канады вызвали в МИД
МИД России вызвал послов США, Великобритании и Канады
В российский МИД вызваны послы Соединенных Штатов, Великобритании и Канады, сообщили в МИД России.
Отмечается, что послов вызвали в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу, передает РИА «Новости».
Эксперты: Глобальному Югу надоело, что Запад тратит деньги МВФ на Украину
Эксперт Волхонский: Глобальному Югу надоело, что Запад тратит деньги МВФ на Украину
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Государства глобального Юга недовольны политикой двойных стандартов западных стран в части финансовой помощи развивающимся странам. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали политологи Станислав Ткаченко и Борис Волхонский. Ранее стало известно, что выделение 15 млрд долларов Украине по линии МВФ вызвало гнев глобального Юга.
«Транш Международного валютного фонда был предоставлен Украине в нарушение всех внутренних правил и процедур. Это говорит если не об утрате МВФ своей репутации в целом, то уж точно о максимальной политизации структуры», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Страны глобального Юга часто кредитуются в МВФ. Однако эти займы выдаются под большой процент и с рядом дополнительных условий. Развивающимся государствам дают максимум несколько сотен миллионов долларов. Сумма в 15 млрд долларов, предоставленная Украине, по их меркам огромна. Кроме того, этот транш выделен практически без каких-либо гарантий возврата. Яркий пример политики двойных стандартов США. Поэтому гнев стран глобального Юга оправдан», – акцентирует эксперт.
«Государствам глобального Юга надоело, что деньги тратят в пустоту, вместо того чтобы направить их на решение более серьезных и значимых проблем. Сегодня в целом центр тяжести мировой политики и экономики переносится в Азию, поэтому растет важность мнений государств региона по всем вопросам, включая, например, и украинский кризис», – добавил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.
«Кроме того, глобальный Юг серьезно влияет на голосование в ООН. Так как у стран нет единой позиции и каждая придерживается своего мнения, их роль становится все более и более весомой. В связи с этим обостряется и борьба за их лояльность», – полагает собеседник.
Ранее стало известно, что выделение Международным валютным фондом транша более чем в 15 млрд долларов Украине вызвало гнев у глобального Юга. Об этом заявил колумнист Bloomberg Михир Шарм. По его словам, это недовольство становится фоном для весенних совещаний Всемирного банка и МВФ, а также является серьезной проблемой для западных стран, поскольку его попытки помочь Украине только усугубляют ситуацию.
О выделении Киеву 15,6 млрд долларов по линии МВФ стало известно в конце марта. Сообщалось, что средства планируется направить на удовлетворение срочных финансовых потребностей, указали в организации. Кроме того, отмечалось, что это крупнейший кредит для Украины и первый большой пакет финансирования от МВФ для страны, участвующей в конфликте.
Накануне этого события глава МВФ Кристалина Георгиева пожаловалась на несправедливое распределение благ между странами. Кроме того, она призвала диверсифицировать глобальные цепочки поставок, а также обеспечить их большую защиту. Эти заявления были сделаны на фоне недовольства государств глобального Юга Западом в вопросах распределения вакцин от коронавируса и возмещения ущерба от последствий климатических изменений. Россия указывала, что в рамках продуктовой сделки лишь мизерная часть попадает в бедные страны.
Ранее газета ВЗГЛЯД пришла к выводу, что Китай и Бразилия возглавят глобальный Юг в борьбе с Западом.
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В США россиян обвинили в проведении вредоносной кампании в интересах Москвы
В США россиян обвинили в проведении кампании по оказанию влияния в интересах Москвы
Власти США обвинили четырех американцев и трех россиян в проведении информационной кампании по оказанию влияния в Соединенных Штатах в интересах Москвы, заявили в американском Министерстве юстиции.
Присяжные в штате Флорида признали достаточными предоставленные властями улики для предъявления обвинений четырем гражданам США и трем россиянам в действиях в интересах правительства России и в сотрудничестве с ФСБ для проведения многолетней вредоносной кампании по оказанию влияния в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
Также отмечается, что рассекречены материалы дела россиянки Натальи Бурлиновой. Считается, что она вступила в сговор с сотрудником ФСБ, действовала в качестве нелегального агента России в США.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему организацию «Креативная дипломатия» Натальи Бурлиновой обвинили в работе с российской разведкой и российским правительством.
В Пентагоне назвали продолжительность боевых действий на Украине
Замминистра обороны США оценил вероятность переговоров России и Украины
Переговоры Москвы и Киева не неизбежны, заявил замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль.
Возможность переговоров не неминуема, боевые действия, вероятнее всего, продлятся несколько месяцев, заявил Каль в интервью Foreign Policy, передает ТАСС.
Обе стороны пытаются достичь преимущества на поле боя, добавил он.
Ранее Washington Post сообщало, что в «секретных документах» Пентагона, которые якобы утекли в Сеть, указывалось на малую вероятность начала мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2023 году.
Бербок назвала сроки действия антироссийских санкций
Глава МИД Германии Бербок: Запад не прекратит политику санкций, пока длится конфликт на Украине
Коллективный Запад не будет прекращать политику антироссийских санкций, пока длится конфликт на Украине, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Она отреагировала отрицательно на вопрос одного из депутатов о вероятности смены политики санкций в отношении России пока длится украинский конфликт, передает ТАСС.
Ранее главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, сохранить и усилить санкции против России.
NYT признала провал попытки Запада оставить Россию без чипов
New York Times сообщила о «проскальзывании» в Россию электронных компонентов с Запада на миллионы долларов
Санкции Запада не смогли остановить импорт в Россию «запрещенных» электронных компонентов на миллионы долларов, пишут СМИ.
В марте США и ЕС передали друг другу данные о «запрещенных технологиях на миллионы долларов», которые «проскальзывают» в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Электронные компоненты, в том числе восемь особенно чувствительных категорий, идут в Россию через Армению, Казахстан и другие страны, особенно увеличились поставки чипов из Китая. Указанные компоненты используются в вооружениях для российской спецоперации на Украине.
Как пишет New York Times, запрет «стал вызовом», в котором Западу не удалось добиться «чистой победы». Запад направляет на Украину оружие, а Россия тем временем применяет американские и европейские технологии, пишет газета.
Напомним, генеральный директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух заявил, что в российской электронике намерены использовать микропроцессоры из дружественных стран, а также указал на необходимость запуска в России собственного производства микрочипов.
Спецпредставитель Путина: России нет пользы от утечек из Пентагона
Утечки документов из Пентагона не несут никакой пользы для России, в этих материалах нет ничего по-настоящему секретного, заявил постоянный член Совета безопасности, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в эфире телеканала «Россия 24».
При этом он поделился, что утечка из СМИ вызывает определенный скептицизм. «У меня до последнего времени вообще сильные сомнения, что это все фейк», – сказал Иванов, передает ТАСС.
Сомнения возникли из-за способа утечки, а также из-за того, что во всех опубликованных материалах Иванов не увидел большого интереса и практической пользы для России.
Ранее в Кремле усомнились в достоверности данных утечки документов Пентагона.
Политологи объяснили присутствие зарубежных послов на оглашении приговора Кара-Мурзе
Политолог Данилин: Британия наверняка захочет выменять своего подданого Кара-Мурзу
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Владимир Кара-Мурза, признанный в России иноагентом, надеялся, что подданство Великобритании спасет его от наказания за антироссийскую деятельность. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Павел Данилин. Ранее стало известно, что Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене.
«Присутствие на заседании суда послов и резкая реакция на приговор в Британии, США и других странах – объяснимы. Владимир Кара-Мурза помимо российского гражданства имеет подданство Великобритании и вид на жительство в США. Он иностранный гражданин», – сказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
«При этом, будучи гражданином России, Кара-Мурза занимался подрывной деятельностью внутри нашей страны и надеялся, что подданство другой страны спасет его от заслуженного наказания. Он думал, что это игрушки. Но нет, все очень серьезно. Он изменник, и за это он получил заслуженное наказание», – считает политолог.
«Давление иностранных послов и в целом западных стран на наше правосудие недопустимо. Если они заинтересованы в освобождении своего подданного – их право предложить варианты с обменом», – отмечает собеседник.
Вместе с тем в своем Telegram-канале Данилин отметил, что будь Кара-Мурза «гражданином России, я бы сказал, что этот приговор – запредельный». «Что это ужасно и несправедливо много. Но он – подданный Великобритании. И поэтому приговор в целом жесткий, но, я думаю, Лондон поменяет Кара-Мурзу на кого-нибудь нужного нам. Через годик-другой он, подав заявление о выходе из российского гражданства, будет гадить вместе с англичанкой (собственно, почему вместе – он и есть англичанин)», – пишет политолог.
Директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко полагает, что «Кара-Мурза – это один из тех самых «хороших русских», на которых Запад делает ставку».
«Меня удивляло, когда еще лет десять назад западные эксперты и дипломаты спрашивали мое мнение насчет Кара-Мурзы. Это позволяет сделать выводы о том, что иностранные кураторы вели его достаточно долгое время. Я думаю, что его символическую фигуру будут пытаться использовать в политических целях», – отметил он.
Ранее стало известно, что Мосгорсуд приговорил общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в России иноагентом) к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, а также распространении фейков о российской армии.
По словам судьи Сергея Подопригорова, помимо отбывания наказания в колонии Кара-Мурза будет обязан выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей. Также на него наложен запрет на журналистскую деятельность на срок до семи лет и ограничение свободы на шесть месяцев после освобождения из колонии.
На оглашение приговора Кара-Мурзе прибыли дипломаты из США, Великобритании и Дании. Как сообщила адвокат осужденного Мария Эйсмонт, защита публициста подаст апелляцию на решение суда. «Мы считаем, что при рассмотрении этого дела был допущен ряд серьезных процессуальных нарушений, а потому обжалуем его», – заявила она.
В октябре в отношении Кара-Мурзы завели уголовное дело о государственной измене, его заподозрили в помощи странам НАТО, направленной против безопасности России.
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Страны G7 осудили Россию за «распространение дезинформации»
Главы МИД стран G7 в очередной раз осудили Россию за «распространение дезинформации»
Министры иностранных дел стран G7 в очередной раз раскритиковали Россию за якобы «распространение ложной информации» в целях привлечения поддержки ее действий на Украине.
Согласно заявлению глав МИД, такое высказывание связано с «растущими угрозами стран, а также состоянием западных экономик». Представители G7 посчитали, что якобы это происходит в связи с «иностранным вмешательством, в том числе дезинформацией», передает РИА «Новости».
«Мы осуждаем Россию за широкое распространение дезинформации и манипуляцию информацией для привлечения поддержки», – отмечено в их общем заявлении.
Более того, главы МИД выразили обеспокоенность якобы «дестабилизирующей деятельностью» Ирана, напомнив о недоказанном факте «передачи ракет, БПЛА и других подобных технологий в нарушение резолюций СБ ООН».
Согласно заявлению, министры иностранных дел стран G7 призвали Иран «прекратить поддерживать российские вооруженные силы», в том числе остановить передачу БПЛА, которые якобы использовались на Украине.
В заключение главы МИД «Большой семерки» заверили, что западные страны убеждены в том, что «передача баллистических ракет будет означать серьезную эскалацию».
Напомним, в апреле началось председательство России в СБ ООН. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Москва якобы будет «использовать свое место в СБ для распространения дезинформации и попыток отвлечь внимание» от спецоперации на Украине. При этом Россия указывала на примеры дезинформации со стороны Киева и его союзников, призванные очернить действия Москвы.
Пентагон назвал суммарный объем военной помощи Киеву с начала СВО
Пентагон оценил военную помощь Киеву с начала СВО в 35,4 млрд долларов
Общий размер военной помощи Соединенных Штатов украинской стороне с начала российской спецоперации составил 35,4 млрд долларов, заявил Пентагон в среду.
С начала президентского срока Джозефа Байдена суммарный объем военной помощи США Украине составил 36,1 млрд долларов, с начала СВО – 35,4 млрд долларов, заявили в американском военном ведомстве, передает РИА «Новости».
В среду США объявили о новом пакете военной помощи киевскому режиму, в него войдут боеприпасы для артиллерии, снаряды для РСЗО HIMARS, управляемые ракеты для БМП Braldey, противотанковые мины, патроны для стрелкового оружия. Этот пакет оценивается в 325 млн долларов.
Бразилия отвергла обвинения США в «российской и китайской пропаганде»
Бразилия отклонила обвинения США в «российской и китайской пропаганде»
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Глава МИД Бразилии Мауру Виэйра отреагировал на слова координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о том, что Бразилия якобы «повторяет российскую и китайскую пропаганду».
Министр подчеркнул, что не согласен с этим обвинением, и заметил, что не знает, почему Кирби пришел к такому выводу, передает «Коммерсант» со ссылкой на интернет-издание G1.
После этого Белый дом прокомментировал слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о том, что Вашингтон «поощряет войну» на Украине.
Так, представитель Белого дома назвал подход Бразилии «глубоко проблематичным» и раскритиковал предложение Бразилии к Украине «уступить» России Крым, подчеркнув, что страна якобы «повторяет российскую и китайскую пропаганду».
При этом Кирби заверил, что в США не возражают против попыток других стран приложить усилия для «окончания войны», однако находят идею Бразилии ошибочной для страны, которая «голосовала в поддержку принципов суверенитета и территориальной целостности».
Ранее Виэйра заявил, что антироссийские санкции, введенные в обход Совета Безопасности ООН, наносят ущерб развивающимся государствам.